У Львові 22-24 березня відбувся Чемпіонат України з кіокушинкай карате, серед юніорів та дорослих, де миколаївські спортсмени здобули нагороди.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) з єдиноборств Віталій Діхтяр виборов «золото» серед юніорів, а Едуард Карпенко — «срібло» серед дорослих.
Підготував спортсменів тренер Олександр Івлічев.
Нагадаємо, що спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.
У Львові 22-24 березня відбувся Чемпіонат України з кіокушинкай карате, серед юніорів та дорослих, де миколаївські спортсмени здобули нагороди.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) з єдиноборств Віталій Діхтяр виборов «золото» серед юніорів, а Едуард Карпенко — «срібло» серед дорослих.
Підготував спортсменів тренер Олександр Івлічев.
Нагадаємо, що спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.