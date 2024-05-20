Минулих вихідних, 18-19 травня, у Варні (Болгарія) пройшов 37-й відкритий Чемпіонат Європи з кіокушин карате. Миколаївські спортсмени вибороли 6 нагород, половина з яких — золото.
Про це повідомили тренери миколаївських каратистів.
У змаганнях взяли участь 700 спортсменів з 20 країн світу. До складу збірної команди України від Миколаївській області увійшли 15 спортсменів з Миколаєва та Первомайська, які готувалися до змагань під керівництвом тренерів Юрія Галімона та Анатолія Яковенка.
За результатами дводенних змагань спортсменами області були здобуті наступні нагороди:
Раніше миколаївські спортсменки стали переможницями та призерками Кубку України зі стрибків на батуті.
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Минулих вихідних, 18-19 травня, у Варні (Болгарія) пройшов 37-й відкритий Чемпіонат Європи з кіокушин карате. Миколаївські спортсмени вибороли 6 нагород, половина з яких — золото.
Про це повідомили тренери миколаївських каратистів.
У змаганнях взяли участь 700 спортсменів з 20 країн світу. До складу збірної команди України від Миколаївській області увійшли 15 спортсменів з Миколаєва та Первомайська, які готувалися до змагань під керівництвом тренерів Юрія Галімона та Анатолія Яковенка.
За результатами дводенних змагань спортсменами області були здобуті наступні нагороди:
Раніше миколаївські спортсменки стали переможницями та призерками Кубку України зі стрибків на батуті.