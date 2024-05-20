Минулих вихідних, 18-19 травня, у Варні (Болгарія) пройшов 37-й відкритий Чемпіонат Європи з кіокушин карате. Миколаївські спортсмени вибороли 6 нагород, половина з яких — золото.

Про це повідомили тренери миколаївських каратистів.

Миколаївські спортсмени вибороли 6 нагород на Чемпіонаті Європи з карате. Фото надано тренерами Миколаївські спортсмени вибороли 6 нагород на Чемпіонаті Європи з карате. Фото надано тренерами

Миколаївські спортсмени вибороли 6 нагород на Чемпіонаті Європи з карате. Фото надано тренерами Миколаївські спортсмени вибороли 6 нагород на Чемпіонаті Європи з карате. Фото надано тренерами

У змаганнях взяли участь 700 спортсменів з 20 країн світу. До складу збірної команди України від Миколаївській області увійшли 15 спортсменів з Миколаєва та Первомайська, які готувалися до змагань під керівництвом тренерів Юрія Галімона та Анатолія Яковенка.

За результатами дводенних змагань спортсменами області були здобуті наступні нагороди:

Анна Мєлєга з Первомайська ( категорія 14-15 років до 50 кілограмів) — золото;

Артем Ткач з Первомайська (категорія 14-15 років до 50 кілограмів) — золото;

Діана Квасницька з Миколаєва (категорія 10-11 років +45 кілограмів) — золото;

Леонард Павліщев з Миколаєва (категорія 10-11 років до 40 кілограмів) — бронза;

Ярослав Пулє з Миколаєва (категорія чоловіки до 70 кілограмів) — бронза;

Аріна Свириденко з Миколаєва (категорія 12-13 понад 50 кілограмів) — бронза.

Раніше миколаївські спортсменки стали переможницями та призерками Кубку України зі стрибків на батуті.