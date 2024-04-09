Миколаївські футболістки здобули перемогу в матчі відбіркового турніру Євро-2025. Фото: міськрада Миколаєва

Збірна України вдало розпочала кваліфікаційний турнір Євро-2025 поєдинком проти команди Косово, здобувши перемогу з рахунком 2:0. У складі команди виступають двоє вихованок миколаївського футболу.

Про це повідомили у Миколаївській міськраді.

Українки у першому таймі забезпечили перевагу в два мʼячі та спромоглися зберегти її до кінця матчу.

Миколаївські футболістки здобули перемогу в матчі відбіркового турніру Євро-2025. Фото: міськрада Миколаєва Миколаївські футболістки здобули перемогу в матчі відбіркового турніру Євро-2025. Фото: міськрада Миколаєва

На полі кольори національної збірної захищали вихованки миколаївського футболу: голкіперка Дар'я Келюшик та нападниця Інна Глущенко.

Нагадаємо, на Центральному міському стадіоні Миколаєва 30 березня відбулися календарні матчі Чемпіонату України з футболу серед Дитячо-юнацької футбольної ліги України (ДЮФЛУ).