Збірна України вдало розпочала кваліфікаційний турнір Євро-2025 поєдинком проти команди Косово, здобувши перемогу з рахунком 2:0. У складі команди виступають двоє вихованок миколаївського футболу.
Про це повідомили у Миколаївській міськраді.
Українки у першому таймі забезпечили перевагу в два мʼячі та спромоглися зберегти її до кінця матчу.
На полі кольори національної збірної захищали вихованки миколаївського футболу: голкіперка Дар'я Келюшик та нападниця Інна Глущенко.
Нагадаємо, на Центральному міському стадіоні Миколаєва 30 березня відбулися календарні матчі Чемпіонату України з футболу серед Дитячо-юнацької футбольної ліги України (ДЮФЛУ).
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Збірна України вдало розпочала кваліфікаційний турнір Євро-2025 поєдинком проти команди Косово, здобувши перемогу з рахунком 2:0. У складі команди виступають двоє вихованок миколаївського футболу.
Про це повідомили у Миколаївській міськраді.
Українки у першому таймі забезпечили перевагу в два мʼячі та спромоглися зберегти її до кінця матчу.
На полі кольори національної збірної захищали вихованки миколаївського футболу: голкіперка Дар'я Келюшик та нападниця Інна Глущенко.
Нагадаємо, на Центральному міському стадіоні Миколаєва 30 березня відбулися календарні матчі Чемпіонату України з футболу серед Дитячо-юнацької футбольної ліги України (ДЮФЛУ).