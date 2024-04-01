Чемпіонат України з футболу серед дітей у Миколаєві / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР

На Центральному міському стадіоні Миколаєва 30 березня відбулися календарні матчі Чемпіонату України з футболу серед Дитячо-юнацької футбольної ліги України (ДЮФЛУ).

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту.

У групі «8» в домашніх матчах зіграли дві миколаївські команди U-14 СДЮСШОР «Миколаїв» (2010 року народження), U-16 СДЮСШОР «Миколаїв» (2008 року народження) проти команд ДЮФК Чорноморець з Одеси.

Матчі закінчилися однією поразкою U14-1:4 та однією перемогою U16-3:0 (технічна).

Крім того, 30 березня в Одеса відбулися чергові виїзні календарні матчі Чемпіонату України з футболу серед ДЮФЛУ.

У групі «8» зіграли на виїзді дві команди U-15 СДЮСШОР «Миколаїв» (2009 року народження), U-17 СДЮСШОР «Миколаїв» (2007 року народження) проти команд ДЮФК Чорноморець з Одеси.

У повідомленні зазначається, що матчі завершилися поразками обох миколаївських команд з рахунками 3:0 та 1:0.

Чемпіонат України з футболу серед дітей у Миколаєві / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР

Нагадаємо, команда футбольної школи «Лідер» з Миколаєва перемогла у турнірі з міні-футболу під назвою «Вклоняюсь кожному герою і кожній героїні низько».