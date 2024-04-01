28-30 березня відбувся Відкритий чемпіонат Києва з боксу серед чоловіків та жінок до 22-х років, присвячений пам’яті Галінічева Максима.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Зазначається, що у змаганнях взяли участь спортсмени з Миколаєва.
За результатами чемпіонату вихованець Максим Зіневич спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №6 виборов «золото» у ваговій категорії 75 кілограмів.
Підготували спортсменів — тренери Віталій Бакалець та Олег Машкін.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві. Чемпіонат проходив з 5 по 9 березня, на честь пам’яті захисника України Олександра Марченка.
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28-30 березня відбувся Відкритий чемпіонат Києва з боксу серед чоловіків та жінок до 22-х років, присвячений пам’яті Галінічева Максима.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Зазначається, що у змаганнях взяли участь спортсмени з Миколаєва.
За результатами чемпіонату вихованець Максим Зіневич спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №6 виборов «золото» у ваговій категорії 75 кілограмів.
Підготували спортсменів — тренери Віталій Бакалець та Олег Машкін.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві. Чемпіонат проходив з 5 по 9 березня, на честь пам’яті захисника України Олександра Марченка.