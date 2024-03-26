Миколаївські спортсмени на ІІ відкритому турнірі з боксу «Кубоку Солом’янки» у Києві / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР

22-24 березня у Києві відбувся ІІ відкритий турнір з боксу «Кубок Солом’янки» серед юнаків 2010-2011 року народження.

За його результатами миколаївські вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №6 вибороли «золото» та «бронзу», повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Тимур Білоусов завоював 1 місце у ваговій категорії 63 кілограми;

Борис Данилюк здобув 3 місце у ваговій категорії 43 кілограми.

Підготував спортсменів — тренер Олексій Капацина.

Миколаївські спортсмени на ІІ відкритому турнірі з боксу «Кубоку Солом’янки» у Києві / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР Миколаївські спортсмени на ІІ відкритому турнірі з боксу «Кубоку Солом’янки» у Києві / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР

Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві. Чемпіонат проходив з 5 по 9 березня, на честь пам’яті захисника України Олександра Марченка.