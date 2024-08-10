Миколаївський шашкіст Матвій Колесніков виборов дві нагороди континентальної першості на чемпіонаті Європи у Латвії.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
24-й чемпіонат Європи з шашок-100 серед кадетів (класика, рапід, бліц) проходив з 1 по 9 серпня.
Миколаївець здобув дві срібні медалі у турнірах з класичних шашок та рапіду.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени стали призерами та переможцями чемпіонату України з бадмінтону у Києві.
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Миколаївський шашкіст Матвій Колесніков виборов дві нагороди континентальної першості на чемпіонаті Європи у Латвії.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
24-й чемпіонат Європи з шашок-100 серед кадетів (класика, рапід, бліц) проходив з 1 по 9 серпня.
Миколаївець здобув дві срібні медалі у турнірах з класичних шашок та рапіду.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени стали призерами та переможцями чемпіонату України з бадмінтону у Києві.