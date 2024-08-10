Миколаївський шашкіст Матвій Колесніков виборов нагороди на чемпіонаті в Європі, фото: Миколаївська ОВА

Миколаївський шашкіст Матвій Колесніков виборов дві нагороди континентальної першості на чемпіонаті Європи у Латвії.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

24-й чемпіонат Європи з шашок-100 серед кадетів (класика, рапід, бліц) проходив з 1 по 9 серпня.

Миколаївець здобув дві срібні медалі у турнірах з класичних шашок та рапіду.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени стали призерами та переможцями чемпіонату України з бадмінтону у Києві.