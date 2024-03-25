«Ніко-Баскет» на одинадцятому турі чоловічої Вищої ліги з баскетболу / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР

У спорткомлексі «Слобожанський» 22-24 березня пройшов одинадцятий тур чоловічої Вищої ліги з баскетболу.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Зазначається, що миколаївська команда «Ніко-Баскет» в рамках одинадцятого туру зіграла три поєдинки, в яких перемогла БК «СумДУ», БК «Хмельницький» та БК «PUSH-TEAM».

БК «СумДУ» — БК «Ніко-Баскет» — 57:86;

БК «Ніко-Баскет» — БК «Хмельницький» — 84:57;

БК «PUSH-TEAM» — БК «Ніко-Баскет» — 76:84.

За підсумками туру миколаївська команда посіла третє місце в турнірній таблиці — 22 перемоги та 8 поразок.

«Ніко-Баскет» на одинадцятому турі чоловічої Вищої ліги з баскетболу / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР «Ніко-Баскет» на одинадцятому турі чоловічої Вищої ліги з баскетболу / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР

Нагадаємо, що команда «Ніко-Баскет» завершила дев’ятий тур Вищої ліги на четвертому місці.

«Ніко-Баскет» на одинадцятому турі чоловічої Вищої ліги з баскетболу / Фото опублікувала Миколаївська ОВА «Ніко-Баскет» на одинадцятому турі чоловічої Вищої ліги з баскетболу / Фото опублікувала Миколаївська ОВА

Також миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» у березні цього року здобув три перемоги в матчах чемпіонату України з баскетболу у Вищій лізі.