У спорткомлексі «Слобожанський» 22-24 березня пройшов одинадцятий тур чоловічої Вищої ліги з баскетболу.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Зазначається, що миколаївська команда «Ніко-Баскет» в рамках одинадцятого туру зіграла три поєдинки, в яких перемогла БК «СумДУ», БК «Хмельницький» та БК «PUSH-TEAM».
За підсумками туру миколаївська команда посіла третє місце в турнірній таблиці — 22 перемоги та 8 поразок.
Нагадаємо, що команда «Ніко-Баскет» завершила дев’ятий тур Вищої ліги на четвертому місці.
Також миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» у березні цього року здобув три перемоги в матчах чемпіонату України з баскетболу у Вищій лізі.
У спорткомлексі «Слобожанський» 22-24 березня пройшов одинадцятий тур чоловічої Вищої ліги з баскетболу.
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Зазначається, що миколаївська команда «Ніко-Баскет» в рамках одинадцятого туру зіграла три поєдинки, в яких перемогла БК «СумДУ», БК «Хмельницький» та БК «PUSH-TEAM».
За підсумками туру миколаївська команда посіла третє місце в турнірній таблиці — 22 перемоги та 8 поразок.
Нагадаємо, що команда «Ніко-Баскет» завершила дев’ятий тур Вищої ліги на четвертому місці.
Також миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» у березні цього року здобув три перемоги в матчах чемпіонату України з баскетболу у Вищій лізі.