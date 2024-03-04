Жіноча збірна України з фехтування на шаблях здобула срібні нагороди у командному турнірі на етапі Кубка світу з фехтування, який відбувся в Афінах.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
У складі команди виступали: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олена Кравацька.
«У 1/8 фіналу спортсменки розгромили Китай (45:30), у чвертьфіналі здолали Угорщину (45:31), у півфіналі перемогли Болгарію (45:34), у фінальному двобої український квартет на чолі Ольги Харлан поступився збірній Франції (30:45)», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на пʼєдестал пошани українки піднялись з чорними пов'язками на руках на знак жалоби за загиблими внаслідок влучання російського безпілотника у багатоповерхівку в Одесі.
Нагадаємо, що українська шаблістка Ольга Харлан завоювала бронзову медаль на етапі Кубка світу з фехтування, що проходить в Афінах.
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Жіноча збірна України з фехтування на шаблях здобула срібні нагороди у командному турнірі на етапі Кубка світу з фехтування, який відбувся в Афінах.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
У складі команди виступали: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова, Олена Кравацька.
«У 1/8 фіналу спортсменки розгромили Китай (45:30), у чвертьфіналі здолали Угорщину (45:31), у півфіналі перемогли Болгарію (45:34), у фінальному двобої український квартет на чолі Ольги Харлан поступився збірній Франції (30:45)», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на пʼєдестал пошани українки піднялись з чорними пов'язками на руках на знак жалоби за загиблими внаслідок влучання російського безпілотника у багатоповерхівку в Одесі.
Нагадаємо, що українська шаблістка Ольга Харлан завоювала бронзову медаль на етапі Кубка світу з фехтування, що проходить в Афінах.