Ольга Харлан та Люсія Мартін-Португес, фото: FIE

Українська шаблістка Ольга Харлан завоювала бронзову медаль на етапі Кубка світу з фехтування, що проходить в Афінах.

Про це повідоммлм у Міжнародній федерації з фехтування.

У поєдинку 1/2 фіналу спортсменка з Миколаєва, ведучи у рахунку 14:12, прикро поступилася Люсії Мартін-Португес із Іспанії з різницею в один укол – 14:15.

В іншому півфіналі зустрілися Сара Бальцер та Манон Брюне, знамениті шпажистки із Франції. Також усе вирішив останній укол – 15:14 на користь Бальцер.

На старті турніру Ольга Харлан здобула три перемоги поспіль. У першому раунді вона здолала Келлі Люзіньє з Франції (15:14), далі взяла гору над Поліною Каспярович з Азербайджану (15:13), а потім перемогла Магду Скарбонкевич із США (15:13).

Ольга Харлан гарантувала собі медаль після впевненої перемоги у 1/4 фіналі в поєдинку проти Місакі Емури з Японії (15:8), дворазової чемпіонки світу.

Нещодавно Національний олімпійський комітет України нагородив миколаївську шаблістку Ольгу Харлан як переможницю конкурсу «Жінки та спорт» у номінації «Краса та слава».

Нагадаємо, що вперше в історії журналу Vogue Ukraine присвятив три друковані обкладинки трьом професійним спортсменкам. Одною з героїнь обкладинки стала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан.

Як відомо, миколаївська шаблістка Ольга Харлан на старті чемпіонату світу з фехтування в Мілані (Італія) перемогла росіянку Анну Смірнову. Після змагання представниця України відмовилася потиснути руку росіянці, яка, своєю чергою, подала протест через брак «прояву поваги» з боку українки. За це Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан з чемпіонату світу. Після інциденту спортсменка записала відеозвернення, в якому подякувала українцям за підтримку.

Однак 28 липня Міжнародний олімпійський комітет надав Ользі Харлан автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду-2024. МОК висловлює їй підтримку і виділяє квоту на Олімпіаду через те, що вона не мала можливості завоювати її на чемпіонаті світу, а пізніше Всесвітня федерація фехтування призупинила її дискваліфікацію.