Сегодня, 24 февраля, на полигоне «Широкий Лан» возле села Михайловка в Николаевском районе Николаевской области из-за сильных порывов ветра снесло палатки военных.

В распоряжении редакции НикВести оказались фото палаточного городка.

Ранее сообщалось, что на ферме «Устрицы Скифии» на Чиловой косе неподалеку села Коблево Николаевской области сорвало крышу.

в Николаеве сильный ветер сорвал кровлю здания коммунального предприятия «Николаевской областной типографии».

Также в городе деревья, которые упали из-за сильного порыва ветра, повредили надземные тепловые сети, из-за чего без тепла остались 10 жилых домов и детский сад.

В области из-за непогоды без электричества остались жители 83 населенных пунктов.

Напомним, что Гидрометцентр объявил «красный» уровень опасности. Сильные порывы ветра будут сохраняться до конца суток.

Из-за непогоды по Ингульскому и Варваровскому мостам ограничили движение для грузового транспорта, а часть пешеходного моста через реку Ингул оторвало со стороны Набережной.