Ректор николаевского Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова Евгений Трушляков заявил, что людям необходимо дать возможность работать, а не арестовывать имущество предприятия.

Об этом он сказал вчера, 15 февраля, во время митинга «Руки прочь от «Океана» под зданием Николаевской областной государственной администрацией.

Он рассказал, что когда на «Океане» заложили две однотипные сухогрузные баржи для голландской судоходной компании, он понял из «этой искры разгорится пламя», а кораблестроение в Николаеве начнёт развиваться. Однако, когда на завод произошёл «налёт», он очень сильно удивился.

— Наш университет в этом году будет праздновать свою сотую годовщину. Эти сто лет мы готовили классных специолитов кораблестроения. Сейчас очень сложное время и мы должны быть вместе. Когда минувшей осенью пошла информация, что возрождается «Океан», когда мы приехали делигацией университета на закладку голландский барж, и когда мы увидели слёзы на глазах ветиранов, то мы однозначно поверили, что из этой искры разгорится пламя. Снова будет кораблестроение - мы в это свято верим. И сейчас, когда начался налёт на завод, начались разборки, когда арестовывают имущество, то просто диву даешься, - заявил Евгений Трушляков.

Он добавил, что многие люди разуверились в том, что судостроение в Николаеве будет развиваться, а необходимо дать возможность людям работать и «все будет хорошо».

— Каждый раз, когда приходят выборы, когда приезжают к нам кандидаты и говорят, что будут поддерживать судостроение и судостроителей. Мы уже, наверное, разуверились в этом. Просто не мешайте, дайте людям возможность работать и все будет хорошо. Поэтому сейчас мы однозначно с вами. Мы верим, что победит справедливость, - отметил Евгений Трушляков.

Как известно, целостный имущественный комплекс судостроительного завода «Океан» был продан на аукционе 3 декабря 2018 года за 122 миллиона 195 тысяч гривен компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.

Василий Капацына обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Также Василий Капацына рассказал, что у него есть документальное подтверждение того, что завод до банкротства в свое время довели российские собственники.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал позицию Генеральной прокуратуры в деле об аресте имущества Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, связанные с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ шла о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

Ранее сообщалось, что адвокат николаевского бизнесмена, владельца судостроительного завода «Океан» Василия Капацыны Алина Игнатенко рассказала, что Офис Генерального прокурора игнорирует их ходатайства.