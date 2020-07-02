До місцевих виборів залишилося чотири місяці. У «Слузі народу» (СН) кажуть, що, попри пандемію коронавірусу і чутки про перенесення голосування, вибори, згідно із законом, відбудуться 25 жовтня. У київському конгресно-виставковому центрі «Парковий» вже працює центральний виборчий штаб СН, а керівництво партії їздить країною і представляє голів обласних осередків. Запорізький очолив чинний міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Поки що ані провідних технологів, ані стратегію кампанії в центральному штабі не презентували. Кореспондент «Бабеля» Марія Жартовська поспілкувалася з кількома співробітниками штабу, депутатами СН й одним обласним куратором і дізналася, що керівництво партії просить розповідати про вибори ЗМІ.

Центральний штаб

На зʼїзді СН у листопаді 2019 нардеп Олександр Корнієнко, який щойно очолив партію, заявив про новий етап її розвитку. В його презентації на слайді про місцеві вибори було кілька цілей: завершити реформу децентралізації, зробити Україну країною громад і віддати публічні посади тим, хто працюватиме на виборців.

Через пів року цілі не змінилися. У тезах для публічних коментарів депутатів, які готує керівництво партії, мета СН на місцевих виборах — «обʼєднати завершення децентралізації з перезавантаженням влади». У телеефірах і в ЗМІ депутатів просять говорити, що всі обласні штаби повноцінно працюють, а осередки перезапущені. «Місцеві вибори не централізовані. Це півтори тисячі окремих виборчих кампаній. Керувати ними з центру навряд чи можливо. Але центральний штаб діє за принципом центрального органу чинної влади», — цитують Корнієнка в медійних тезах від 24 червня.

Насправді, розповідають кілька співрозмовників «Бабеля» в СН, центральний штаб — це технічний орган, який виконує завдання кураторів різних напрямів кампанії. Ідеологією кампанії займається Корнієнко, медіанапрям веде заступник голови фракції Євгенія Кравчук, від Офісу президента виборами займаються два заступники голови ОП — Кирило Тимошенко і Сергій Трофимов, а також перший помічник президента Сергій Шефір.

Центральний штаб працює у виставковому центрі «Парковий» з початку квітня. У цьому ж будинку розташований «Офіс простих рішень» Михеїла Саакашвілі (більше про роботу Офісу читайте тут). Очолює штаб нардеп від СН Михайло Крячко, у минулому — операційний директор SMMStudio Михайла Федорова. Крячко відповідає за роботу з виборчими комісіями, жеребкування, списки кандидатів тощо.

Згідно зі списком ключових співробітників штабу, який є в розпорядженні «Бабеля», у Крячка два заступники — керівник проєкту «Ошкола» Довідка. Додаток, яке дозволяє батькам відслідковувати успішність дітей-школярів онлайн. Проєкт запустили у 2019 році в кількох українських містах. На початку 2020 року проєкт призупинили у школах Сум. Одна з причин — СБУ попередила, що додаток ненадійно захищає персональні дані. Гліб Денисов і Сергій Кострийчук. Останній на парламентських виборах 2019 року балотувався від СН під непрохідним номером 140. Він є членом Вищої ради партії, де, як й у штабі, відповідає за «організаційно-масову роботу».

Діджитал курирує ще один колишній підлеглий Федорова — чинний CEO SMMStudio Богдан Бунзон. Цього разу онлайн-напрям не буде ключовим. На відміну від президентської та парламентської кампаній, коли СН активно просувала бренд і кандидатів у соцмережах, на місцевих виборах акцент зроблять на традиційні для регіонів комунікації — партійні газети, рекламу на білбордах, особисте спілкування кандидатів і мажоритарників від СН з виборцями. Усі керівники штабу коментувати свою роботу відмовилися.

За «розробку смислів» і масштабування в команді Крячка відповідає Олег Соколик Довідка

До березня 2018 року очолював Управління у справах сімʼї, дітей та молоді Миколаївської міської ради. У 2010 році, після перемоги на фестивалі «Студреспубліка» Соколик став студентським президентом України, у тому ж році балотувався в депутати Миколаївської міської ради від партії «Фронт змін». Очолював Миколаївську обласну організацію партії «Українська стратегія Гройсмана». (сам він це заперечує). Але про глобальну стратегію і технологів у штабі нічого не знають. Поки у кампанії є слоган «Вирішимо це разом!», який у своїх виступах вже використовує Корнієнко, і брендбук. Його, за інформацією близького до штабу джерела «Бабеля», для СН розробив колишній арт-директор телеканалу «Інтер» Артем Гостєв. Він також працював у компанії Кирила Тимошенка GoodMedia. На запитання про співпрацю зі штабом СН Гостєв поки не відповів.

Виборчу кампанію партія будуватиме навколо «Великого будівництва» — глобальної інфраструктурної програми, яку ініціював президент. У рік виборів влада обіцяє побудувати 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів, прокласти 4 000 км доріг. Тільки на дороги за пʼять років з бюджету планують витратити 75 мільярдів гривень. Координаційну раду «Великого будівництва» нещодавно очолив заступник голови ОП Кирило Тимошенко. Щоб підвищити рейтинг влади в регіонах, він розіслав главам облдержадміністрацій листи з проханням висвітлювати перебіг цієї програми, підтримувати її в соцмережах, брендувати транспорт і спецтехніку. Контролює виконання колишній голова Держкомітету телебачення і радіомовлення Олександр Курдінович.

Відбір кандидатів

Головна робота СН зараз іде в регіонах. В одному з останніх інтервʼю Корнієнко розповів, що партія шукає кандидатів у мери, депутати обласних, міських, районних і селищних рад — загалом потрібно близько 50 тисяч осіб. В СН більше не роблять ставку на нові обличчя — таких кандидатів буде не більше 20 відсотків, а працюють з тими, хто вже має досвід у місцевому самоврядуванні. Але залишати старі кадри на колишніх місцях, за словами Корнієнка, партія не планує. Чинного депутата міськради, приміром, не висуватимуть до тієї ж міськради, але можуть відправити боротися за місце в облраді.

Кандидатів на місцеві вибори відбирають голови обласних осередків партії, вони ж — куратори регіонів. Зазвичай це чинні депутати від СН. Кандидатури кураторів затверджував президент, а відбирала Вища рада партії. У ній, крім Корнієнка, ще вісім членів, кожен з яких відповідає за окремий напрям: Олександр Качура (партійне будівництво), Вадим Галийчук (міжнародна робота), Артем Культенко (регіональний розвиток) тощо.

Голова Київської обласної організації СН, депутат Олександр Дубінський розповідає, що є три головні критерії відбору кандидатів: рейтинг, соціологія, репутація. Також є портрет кандидата, розроблений Корнієнком, але кожен куратор може коригувати його під себе — залежно від особливостей регіону.

«У південних і східних областях соціологія (партії) нижча — працюють одні критерії, у центральних областях — вища, потрібні інші. Чим нижчий рейтинг, тим на більші компроміси доведеться йти, щоб люди потягли за собою партію і перемогли», — каже Дубінський, який ще недавно курирував Херсонську область. Готові списки кандидатів куратори винесуть на обласну партійну конференцію, потім за них голосуватиме зʼїзд партії.

На останньому етапі з висуненням можуть виникнути проблеми. Наприклад, у Києві. Чотирнадцятого червня главою місцевої парторганізації став депутат Микола Тищенко — кум глави ОП Андрія Єрмака. У Тищенка давній конфлікт практично з усіма київськими мажоритарниками, колишнім депутатом від СН Олександром Ткаченком, який сам хотів іти на вибори мера Києва, і депутатом Андрієм Холодовим, який претендував на голову столичного осередку партії. Усі вони увійшли до партійної ради київської організації. Ця рада може заблокувати кандидатів до Київради, яких відбере Тищенко, і перешкодити йому самому балотуватися в мери Києва. Але останнє слово буде за президентом. У медійних тезах партії публічним спікерам нагадують: «Ми всі — команда Зеленського, саме він привів нас у владу. Логічно, що ми будемо орієнтуватися на нього у цьому питанні».

Марія Жартовська, Бабель