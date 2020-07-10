За последние 26 лет население Беларуси сократилось на 764 тысячи человек. Согласно официальной статистике, в 2019 году из страны уехали 20 976 белорусов, это на пять тысяч больше, чем в 2018-м. Но официальные данные Минска и европейских статистических органов разнятся. Белорусы уезжают в том числе в Украину – работать, реализовать свои творческие планы, избежать политического преследования.

Вячеслав Сивчик – основатель движения "Разам", что означает "вместе". Живя в Беларуси, он проводил акции протеста против политики Александра Лукашенко. На родине за критику властей его неоднократно привлекали к ответственности.

— Пока я ездил, начались новые посадки, незаконные "сутки". Меня это обошло, меня не взяли, потому что никого не брали на самих акциях, чтобы показать приличную картинку, – рассказывает активист об акциях против интеграции Беларуси и России в декабре 2019 года.

Перед самым карантином Вячеслав приехал в Киев и застрял здесь, так как правительство закрыло границы. За это время суд Беларуси заочно приговорил его к полутора месяцам ареста. Сейчас практически все его соратники сидят в тюрьмах или изоляторах.

— Им ночью не дают спать, потому что вламываются в камеры. Спят они только на полу, днем у них забирают все матрацы, я уже не говорю, в каком состоянии все эти матрацы, эта антисанитария была и есть, да. Заливают хлоркой эти все камеры, – пересказывает Вячеслав Сивчик условия заключения своих соратников.

Жена Вячеслава живет в Минске, но оба сына выехали за границу. Сам он говорит, что будет и дальше вести борьбу против Лукашенко.

— Вот эти два атавизма – абсолютно антибелорусская звериная, нечеловеческая диктатура Александра Лукашенко, которого поддерживает Москва, и не менее звериная путинская политика, которая не видит независимой Беларуси, – они могут привести к катастрофическим событиям в Минске и в Беларуси, – считает активист.

Политик считает, в Беларуси есть альтернатива Александру Лукашенко. Только важнее не сменить лидера, а вернуть белорусскому народу права и свободы.

Денис и Виктория Лавникевичи заканчивают ремонт в своей новой киевской квартире. Из Минска они переехали в Украину два года назад. Рассказывают, что здесь могут писать на темы, которые на родине – табу.

— Когда я переехал, для меня был абсолютный шок, что на мои вопросы в министерствах вообще отвечают, что я могу позвонить целой куче пресс-секретарей – и мне сразу отвечают на какие-то вопросы. В Беларуси ты даже если дозвонишься до кого-то: "Отправляйте письменный запрос, может, через две недели мы ответим". Но скорее не ответят, – рассказывает журналист.

Денис ведет собственный подкаст, Виктория в основном пишет на социальные темы. Они оба пристально следят за событиями в Беларуси. В то, что ситуация в стране изменится после выборов, не верят.

— То, что происходит сейчас, больше похоже на события 2010 года, когда допустили к выборам всех желающих, там десять кандидатов было, которые успешно рвали друг друга. В итоге все закончилось побоищем в центре Минска, – вспоминает Денис Лавникевич.

На родине у супругов остался одиннадцатилетний сын, который теперь живет с бабушкой и дедушкой. Он профессионально занимается спортом, поэтому к родителям в Киев может приехать пока только на каникулы.

Ян Мельников в Украине с сентября 2018 года, говорит, что нелегально: "Да, я нелегал, который вообще тут не имеет никаких прав".

Ян уже свободно разговаривает по-украински. В Киев он приехал в разгар Майдана, в январе 2014 года, когда убили активиста из Беларуси Михаила Жизневского. Тогда Яну было 20. После Майдана он поехал воевать на Донбасс, как он сам говорит, защищать Украину.

"Как только я поехал на войну, в первые месяцы начали интересоваться моей персоной из спецслужб: приходили ко мне домой, официально было открыто уголовное производство в феврале 2016 года по статье 361 УК РБ "Участие в боевых действиях на территории другого государства".

Теперь Ян Мельников считает, что у него две родины. В Киеве его часто навещают родственники и белорусские друзья. Сам же он хочет обзавестись семьей, хотя, признается, девушку пока не нашел.

Дмитрий Танкович живет в Киеве с 2006 года. Бывший кавээнщик, теперь популярный украинский телеведущий и шоумен. Переехал в Украину, потому что искал творческой свободы.

— Как бы это банально ни прозвучало, в Украине есть ощущение какой-то свободы, что ли. Ее нет ни в Минске, ни в Москве, – признается Дмитрий Танкович.

Здесь он смог реализовать свои творческие амбиции. "Я очень мечтал быть телевизионным ведущим. Очень мечтал, вот правда, еще с детских пор. Правда, когда я приехал сюда, мне один из топ-менеджеров одного из украинских телеканалов сказал: "Ты никогда не станешь ведущим", – вспоминает шоумен.

Все белорусы, с которыми встретилась съемочная группа Настоящего Времени, говорят, что скучают по родине, хотя планы на будущее у всех разные.

Дмитрий Танкович планирует и дальше жить и работать в Украине. Активист Вячеслав Сивчик уверен, что вернется в Беларусь.

— Я не создан для эмиграции. И даже в более жестких ситуациях никогда не просил политического убежища и не собираюсь этого делать, – говорит он.

Ян Мельников считает, что на родину ему дорога закрыта. А журналист Денис Лавникевич называет Украину вторым домом.

При этом каждый из них мечтает, чтобы в Беларуси появилась свобода, которую пока им приходится искать за границей.

Владимир Рунец, Иван Любыш-Кирдей, Андрей Шурин, «Настоящее время»