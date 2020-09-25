В Днепре уже официально кандидаты в мэры, в числе прочих — действующий городской голова Борис Филатов и бывший вице-премьер и губернатор области во времена Януковича Александр Вилкул.

Ждет ли город повторение сценария выборов 2015 года, когда эти же политики вышли во второй тур, где победа досталась Филатову, разбиралась "Страна".

Вилкул побил горшки с Ахметовым

По данным на утро 24 сентября городская избирательная комиссия в Днепре зарегистрировала кандидатами в мэры желающего переизбраться Филатова, бизнесмена и общественного деятеля Павла Атаманчука, Александра Вилкула, бизнесмена и депутата горсовета Загида Краснова, зампредседателя Днепропетровского облсовета, юриста и бизнесмена Мгера Куюмчяна. Под вечер подала документы в избирком экс-нардеп от БПП Татьяна Рычкова.

Наверняка подтянутся еще кандидаты, например, Сергей Рыженко от "Слуги народа".

Филатова выдвинула партия "Пропозиция", одним из лидеров которой он является, Атаманчука — партия "Справа", Вилкула — его политсила "Украинская перспектива", Краснова — собственная партия "Общественная сила", Куюмчяна - "Батькивщина", под брендом которой он зашел в облсовет. Рычкова пойдет от "Евросолидарности" Петра Порошенко.

От "Оппозиционной платформы За жизнь" на выборы мэра идет депутат горсовета Сергей Никитин.

Филатов, Вилкул и Краснов были соперниками в мэрскую кампанию 2015 года. Только тогда Филатов баллотировался от партии УКРОП, а Вилкула поддержал "Оппозиционный блок" (ОБ). Во втором туре нынешний мэр Днепра победил лишь с небольшим перевесом. Причем борьба была достаточно жесткой.

Сегодня Вилкул опять позиционирует себя как "единственная реальная альтернатива" действующему мэру.

Правда, с заявкой на мэрство он тянул почти до последнего. Влиятельный источник "Страны" в днепровской политтусовке, впрочем, еще летом уверенно прогнозировал выдвижение Вилкула.

Важно, что баллотируется — только на городского голову Кривого Рога — и отец Александра Юрий Вилкул, который занимает это кресло уже десятый год.

Этот факт необходим для понимания характера кампании самого младшего Вилкула.

Ради этих выборов Вилкул откололся от финансово-промышленной группы (ФПГ) бизнесмена Рината Ахметова, в которую входил многие годы, и перешел к открытой конкуренции с ней. В Кривом Роге Юрий Вилкул будет противостоять представителю этой ФПГ, депутату Днепропетровского облсовета от ОБ Дмитрию Шевчику, который будет баллотироваться от партии "Слуга народа" (СН).

Собеседник, близкий к руководству ОБ, утверждает, что Вилкул полностью разорвал отношения с группой Рината Ахметова и его бизнес-партнера Вадим Новинского и действует им "в пику".

"Он пошел ва-банк", - комментирует источник.

По его словам, Вилкул наладил отношения с партией "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), которая конкурирует с ОБ Ахметова, и в Кривом Роге они будут вставлять палки в колеса Шевчику. Мол, показательно, что близкий к Вилкулам экс-нардеп Константин Павлов возглавил криворожскую ячейку ОПЗЖ.

При этом собеседник настаивает, что Шевчик все равно выиграет. "Часть голосов старший Вилкул заберет у Шевчика, но админресурс будет поделен. И мне кажется, Александр уже понимает исход этих выборов", - говорит источник.

А вот собеседник в окружении Александра Вилкула говорит о высоких шансах нынешнего мэра Кривого Рога выиграть вообще в первом туре. "Думаю, Шевчику будет сложно даже психологически нападать на Юрия Григорьевича, которого он хорошо знает", - спрогнозировал он.

Что касается разрыва Александра Вилкула с группой Ахметова, то первый якобы этого не хотел. Просто там не поддержали планы Вилкула вернуться в политику, а он решил, что время пришло.

"Войны между ними нет. Он же не пошел сам по Кривому Рогу, хотя так бы стал конкурентом Шевчику по всем статьям: почти тот же возраст, выходцы из той же структуры и т.д. У Ахметова ж решили: ну, пусть идет в Днепре, раз хочет. Получится в этот раз — будем договариваться. Нет — сам виноват", - утверждает источник.

Против Филатова или вместе с Филатовым?

В Днепре же Вилкула ждет большая игра. Уже звучат версии, кому из других кандидатов наиболее выгодно его участие в днепровских выборах.

Наиболее часто звучат предположения, что на этот раз Вилкул пошел на выборы не как противник Филатова, а как его партнер.

"Вилкул сильно снижает шансы кандидата от "слуг народа" Рыженко на выход во второй тур выборов. Отбирает в том числе и у них голоса. В любом случае - займет он второе место или нет - фракция его партии будет и в облсовете, и в горсовете. И там как раз он и может стать партнером "Пропозиции", также как и "Оппоплатформа". А "слуги" и прочие отправятся в оппозицию", - сказал "Стране" источник в политических кругах Днепра.

В тоже время сам Вилкул на своей странице в ФБ подобные разговоры назвал инсинуациями и происками конкурентов.

"Я никогда ни под кого не танцевал", - написал Вилкул.

Собеседник в его окружении Вилкула утверждает, что тем может двигать желание стать своеобразной "золотой акцией" по итогам кампании в представительные органы власти, а в мэрской гонке — прорваться во второй тур и — там кто знает?

"Есть ниша производственников, в которую Филатов не заходит и которая составляет минимум 10%. Вилкул рассчитывает на нее. И сейчас социология сулит его партии места и в городском, и областном советах. А там его, вероятно, будут перетягивать на свою сторону и "слуги", и Филатов для формирования большинства. Самим его составить ни у кого не получится. На выборах мэра его появление не дает выиграть Филатову в первом туре, за что ему теперь от того "прилетает" по всем каналам. А второй тур — это конкуренция антирейтингов, который у Филатова немаленький", - рассуждает источник.

Однако глава Днепропетровской ячейки Комитета избирателей Украины Станислав Жолудев сомневается, что у Вилкула есть шансы войти во второй тур.

"Его появление никак не повлияет на ход кампании. Если в 2015 году он был реальным претендентом на победу во втором туре, то сейчас у него нет шансов. Во втором туре точно будет Филатов и либо Краснов, либо Рыженко, либо кандидат от ОПЗЖ", - прокомментировал он "Стране".

По его наблюдениям, в городе сейчас наиболее заметна политсилы Краснова, причем не столько именные борды, сколько партийные. Вторая по количеству "наружки" (рекламных площадей билбордов и лайтбоксов) — ОПЗЖ с различными кандидатами в горсовет.

Тем временем у Филатова говорят о том, что против него готовится атака клонов. Его соратник бизнесмен Геннадий Корбан написал на своей странице в Фейсбуке, что некие конкуренты выдвинули целых пять человек с фамилией "Филатов".

"Самое парадоксальное, что основной рекрутинг марионеток происходит на вотчине президента – в Кривом Роге. Цена за смену фамилии в паспорте, которую платят "зеленые", очень смешная, как и сами "зеленые" – 15 тысяч гривен. Половину дают при подаче документов, еще половину при получении паспорта", – утверждает Корбан.

Однако их еще должен зарегистрировать горизбирком. Впрочем, даже и без них на выборах в Днепре будет жарко.

Денис Рафальский, Страна