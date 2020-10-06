“Водная блокада полуострова” - так російські пропагандисти звинувачують Україну в проблемі з водою в Криму. А найбільш радикальні красномовці навіть пишуть про “екологічну катастрофу”.

Питання постачання води до Криму існує ще з початку російської окупації, проте цього року проблема загострилась. 2020 рік виявився найбільш посушливим для регіону за останні 150 років і водосховища, які наповнювалися дощовою водою зараз стоять майже висохлі, а Північно-Кримський канал, який забезпечував 85% потреб Криму в прісній воді, Україна перекрила ще у 2014 році. Цікаво, що Росія постійно заперечує глобальні кліматичні зміни.

Про те, як щезає вода в Криму можна почитати у статті.

Але повернемося до каналу, більшість води з нього йшла на потреби зрошувального сільського господарства. Але перекриття каналу, а Україна по іншому вчинити і не могла, - зручне кліше для дезінформації, - мовляв в усьому вина Україна. Насправді найбільша проблема - це зношена водна інфраструктура та неефективне використання води (читайте про це детальніше у нашій статті).

Але окупанти постійно “годують” кримчан заспокоєннями, що “все під контролем”, та новинами про нові інноваційні способи розв'язання проблеми, у тому числі опріснення морської води, підземні джерела та навіть виклик опадів спеціальними літаками. Поки що літак дощу не викликав, морську воду не опріснили, нові скаважини не збудували. Тому в деяких містах почали давати воду по годинах.

Російська дезінформація перекручує повідомлення ООН

Російські маніпулятивні сайти, орієнтовані на українську тематику, цитують слова чиновниці ООН щодо прав людини: «Киев обязан обеспечить сохранность экономических, социальных и культурных прав на территории полуострова». Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова пише, що вона звернулася за роз’ясненням до Управління Верховного комісара ООН і отримала пояснення, що ж говорили в організації: «медіа отримали буквально таку відповідь: Російська Федерація як окупаційна влада несе головну відповідальність за забезпечення доступу до води».

Дезінформатори перекрутили слова чиновників ООН і приписали їм те, чого вони не казали. Дефіцит води в Криму – цілковито російська проблема і російська відповідальність. Його б не виникло, якби російські військові не анексували Крим. І зараз вода їм потрібна в першу чергу для того, щоб утримувати величезний військовий контингент (“Тексти” про це писали).

Чому окупанти не вирішують проблему?

Росіяни звинувачують Україну у тому, що вона не виконує свої «обов’язки» з постачання води на Кримський півострів, проте це саме їхні першочергові обов’язки як окупантів. Частина перша статті 55 Четвертої Женевської конвенції передбачає, що держава-окупант зобов'язана забезпечувати населення усіма необхідними для життя ресурсами, зокрема і водою, навіть якщо ресурсів окупованої території виявилося недостатньо.

Реконструкція водосховищ та будівництво нових свердловин - справа не з дешевих. Тому окупантам легше робити видимість вирішення питання та постійно звинувачувати українську владу. Російська сторона поки не поспішає вкладати десятки мільярдів рублів у ці проєкти, які за масштабами можна порівняти з будівництвом мосту до Криму.

Семен Сидорак, Texty.org.ua