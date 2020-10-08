Коли хочеш зробити щось добре та корисне, не треба вигадувати велосипед. Суспільство розвивається по сталим законам, тому немає нічого ефективнішого, ніж слідування за природою.

Чому Миколаїв якщо і потрапляє у якісь рейтинги, то здебільшого як антілідер? Адже, не можна сказати, що місто зовсім не розвивається, так чи інакше з’являються в ньому нові парки, щось ремонтується, щось навіть будується… Так чому ж миколаївці здебільшого не почуваються в своєму місті щасливими? Впевнена, що багатьом моїм землякам такі думки приходять в глову. Замислювалася – і не раз – над цим і я. І те, що я зрозуміла – це зовсім не якесь відкриття Америки. Це принцип, який відомий у світі дуже давно. Він називається «піраміда Маслоу». Цей термін описує базові потреби людини. Підкреслю: будь-якої людини. А вони дуже прості: безпека, комфорт, розвиток. Прості. Але якщо випадає бодай одна з цих складових – марними будуть усі потуги будь-якої влади (особливо місцевої, такої, представників якої можна спіймати на вулиці за рукав) стати насправді легітимною, тобто такою, яку люди підтримують не тільки раз – на виборчих дільницях, а протягом усієї каденції.

Отже, якщо місцева влада забезпечить нам у нашому місті безпеку, комфорт та розвиток – чи повіримо ми їй? Чи станемо її підтримувати? Чи захочемо жити у місті, де все побудовано на таких пріоритетах?..

Зверніть увагу: міський бюджет постійно зростає, запускаються проекти прямо-таки космічного масштабу. І при цьому ми постійно чуємо, що грошей немає на найнеобхідніше. Парадокс? Зовсім ні. Справа у тих самих пріоритетах. У структурі міської влади існує безліч департаментів, де зарплата керівного складу вимірюється десятками тисяч, а кількість співробітників сотнями. Здавалося б, при таких видатках, ми б вже мали стати першим містом не те що України, а, щонайменше, Європи! Але чомусь не виходить… Бо створення департаментів та працевлаштування «хороших людей» перетворилося на самоціль, а їх винагорода не має жодного відношення до результатів їх діяльності. Чому? Тому що у підвалинах, на яких ґрунтується вся ця громіздка та неефективна конструкція, відсутня одна цеглина – механізм громадського контролю за використанням бюджету. Ця цеглина насправді є наріжним каменем, без неї взагалі неможливо побудувати щось життєздатне. На жаль, мені, як депутату, не вдалося узаконити цей принцип в регламенті міської ради. Саме для того, зараз ми йдемо командою «Європейської солідарності» на місцеві вибори. І в числі перших проектів рішень, які вже нами підготовлені та будуть винесені на одну з найближчих сесій, будуть якраз проекти про забезпечення прозорості прийняття та виконання міського бюджету та впровадження механізму громадського контроля за витратами.

Ці вибори – наша реальна можливість нарешті дати нашому місту те, що потрібно миколаївцям в першу чергу і більше за все інше: безпеку, комфорт, розвиток. Або втратити цей шанс щонайменше на п’ять років.

Олена Кісельова, голова Миколаївської міської організації партії «Європейська Солідарність»