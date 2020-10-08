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Коли хочеш зробити щось добре та корисне, не треба вигадувати велосипед. Суспільство розвивається по сталим законам, тому немає нічого ефективнішого, ніж слідування за природою.
Чому Миколаїв якщо і потрапляє у якісь рейтинги, то здебільшого як антілідер? Адже, не можна сказати, що місто зовсім не розвивається, так чи інакше з’являються в ньому нові парки, щось ремонтується, щось навіть будується… Так чому ж миколаївці здебільшого не почуваються в своєму місті щасливими? Впевнена, що багатьом моїм землякам такі думки приходять в глову. Замислювалася – і не раз – над цим і я. І те, що я зрозуміла – це зовсім не якесь відкриття Америки. Це принцип, який відомий у світі дуже давно. Він називається «піраміда Маслоу». Цей термін описує базові потреби людини. Підкреслю: будь-якої людини. А вони дуже прості: безпека, комфорт, розвиток. Прості. Але якщо випадає бодай одна з цих складових – марними будуть усі потуги будь-якої влади (особливо місцевої, такої, представників якої можна спіймати на вулиці за рукав) стати насправді легітимною, тобто такою, яку люди підтримують не тільки раз – на виборчих дільницях, а протягом усієї каденції.
Отже, якщо місцева влада забезпечить нам у нашому місті безпеку, комфорт та розвиток – чи повіримо ми їй? Чи станемо її підтримувати? Чи захочемо жити у місті, де все побудовано на таких пріоритетах?..
Зверніть увагу: міський бюджет постійно зростає, запускаються проекти прямо-таки космічного масштабу. І при цьому ми постійно чуємо, що грошей немає на найнеобхідніше. Парадокс? Зовсім ні. Справа у тих самих пріоритетах. У структурі міської влади існує безліч департаментів, де зарплата керівного складу вимірюється десятками тисяч, а кількість співробітників сотнями. Здавалося б, при таких видатках, ми б вже мали стати першим містом не те що України, а, щонайменше, Європи! Але чомусь не виходить… Бо створення департаментів та працевлаштування «хороших людей» перетворилося на самоціль, а їх винагорода не має жодного відношення до результатів їх діяльності. Чому? Тому що у підвалинах, на яких ґрунтується вся ця громіздка та неефективна конструкція, відсутня одна цеглина – механізм громадського контролю за використанням бюджету. Ця цеглина насправді є наріжним каменем, без неї взагалі неможливо побудувати щось життєздатне. На жаль, мені, як депутату, не вдалося узаконити цей принцип в регламенті міської ради. Саме для того, зараз ми йдемо командою «Європейської солідарності» на місцеві вибори. І в числі перших проектів рішень, які вже нами підготовлені та будуть винесені на одну з найближчих сесій, будуть якраз проекти про забезпечення прозорості прийняття та виконання міського бюджету та впровадження механізму громадського контроля за витратами.
Ці вибори – наша реальна можливість нарешті дати нашому місту те, що потрібно миколаївцям в першу чергу і більше за все інше: безпеку, комфорт, розвиток. Або втратити цей шанс щонайменше на п’ять років.
Олена Кісельова, голова Миколаївської міської організації партії «Європейська Солідарність»
Коли хочеш зробити щось добре та корисне, не треба вигадувати велосипед. Суспільство розвивається по сталим законам, тому немає нічого ефективнішого, ніж слідування за природою.
Чому Миколаїв якщо і потрапляє у якісь рейтинги, то здебільшого як антілідер? Адже, не можна сказати, що місто зовсім не розвивається, так чи інакше з’являються в ньому нові парки, щось ремонтується, щось навіть будується… Так чому ж миколаївці здебільшого не почуваються в своєму місті щасливими? Впевнена, що багатьом моїм землякам такі думки приходять в глову. Замислювалася – і не раз – над цим і я. І те, що я зрозуміла – це зовсім не якесь відкриття Америки. Це принцип, який відомий у світі дуже давно. Він називається «піраміда Маслоу». Цей термін описує базові потреби людини. Підкреслю: будь-якої людини. А вони дуже прості: безпека, комфорт, розвиток. Прості. Але якщо випадає бодай одна з цих складових – марними будуть усі потуги будь-якої влади (особливо місцевої, такої, представників якої можна спіймати на вулиці за рукав) стати насправді легітимною, тобто такою, яку люди підтримують не тільки раз – на виборчих дільницях, а протягом усієї каденції.
Отже, якщо місцева влада забезпечить нам у нашому місті безпеку, комфорт та розвиток – чи повіримо ми їй? Чи станемо її підтримувати? Чи захочемо жити у місті, де все побудовано на таких пріоритетах?..
Зверніть увагу: міський бюджет постійно зростає, запускаються проекти прямо-таки космічного масштабу. І при цьому ми постійно чуємо, що грошей немає на найнеобхідніше. Парадокс? Зовсім ні. Справа у тих самих пріоритетах. У структурі міської влади існує безліч департаментів, де зарплата керівного складу вимірюється десятками тисяч, а кількість співробітників сотнями. Здавалося б, при таких видатках, ми б вже мали стати першим містом не те що України, а, щонайменше, Європи! Але чомусь не виходить… Бо створення департаментів та працевлаштування «хороших людей» перетворилося на самоціль, а їх винагорода не має жодного відношення до результатів їх діяльності. Чому? Тому що у підвалинах, на яких ґрунтується вся ця громіздка та неефективна конструкція, відсутня одна цеглина – механізм громадського контролю за використанням бюджету. Ця цеглина насправді є наріжним каменем, без неї взагалі неможливо побудувати щось життєздатне. На жаль, мені, як депутату, не вдалося узаконити цей принцип в регламенті міської ради. Саме для того, зараз ми йдемо командою «Європейської солідарності» на місцеві вибори. І в числі перших проектів рішень, які вже нами підготовлені та будуть винесені на одну з найближчих сесій, будуть якраз проекти про забезпечення прозорості прийняття та виконання міського бюджету та впровадження механізму громадського контроля за витратами.
Ці вибори – наша реальна можливість нарешті дати нашому місту те, що потрібно миколаївцям в першу чергу і більше за все інше: безпеку, комфорт, розвиток. Або втратити цей шанс щонайменше на п’ять років.
Олена Кісельова, голова Миколаївської міської організації партії «Європейська Солідарність»