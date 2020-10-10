Сьогодні куди не повернеш голову – в очі кидаються передвиборчі плакати різнокольорових та різнокаліберних партій та кандидатів. Майже усі склепані за одним з двох принципів: або гучні та пусті гасла на кшталт «Миколаїв – це ти», або нездійсненні, проте, ну, дуууже солодкі обіцянки. Перші працюють тому, що дають можливість кожному вчитати в порожнечу такий сенс, який кожному конкретному виборцю милий на момент читання. Другі, як-от: «Підвисимо пенсії!», «Знизимо тарифи!» -- заздалегідь неможливо виконати, виходячи з повноважень депутатів місцевих рад, але ж вони так пестять вуха тих, хто не хоче думати, а воліє вірити! І головне – що ті, що інші – дуже зручні для кандидатів. Адже вони лишають можливість у будь-яку мить сказати: «А я зовсім не те мав на увазі!». Або ж: «Бачте, який у нас уряд (папередники, закони, погода на вулиці – потрібне підкреслити) погані – не дають депутатам боротися за інтереси виборців! Проте ми все одно пишемо, говоримо, наполягаємо…»

А між тим, децентралізація – єдина справжня реформа за усі роки незалежності, що була проведена від початку до кінця та одразу почала приносити рясні плоди – наділила громади (хто не в курсі, Миколаїв – це також громада) правом розпоряджатися власними грошима виключно на власний розсуд. Більше того – прямо та неоднозначно заборонила будь-кому зі сторони, хоч нардепам, хоч міністрам, хоч губернаторам, хоч самому президентові, втручатися у цей процес. Сьогодні в міському бюджеті (навіть з поправкою на карантинну кризу) стільки грошей, скільки їх не було за всю його історію. Сьогодні ніхто – ані депутати, ані міський голова – не можуть, перекладаючи з хворої голови на здорову, виправдовувати свою безгосподарність або… небезкорисливість поганими законами, заборонами зверху чи дефіцитом держбюджету. Міські гроші сьогодні – усі! – в руках самих городян. І питання вирішення нагальних, наболілих проблем Миколаєва та миколаївців – це питання правильно визначених пріоритетів та прозорості формування і витрачання міського бюджету.

До речі, формування у місті клімату, сприятливого для малого та середнього бізнесу – це також прямий та безпосередній обов’язок саме депутатів місцевих рад. Правила гри, прозорі та однакові для усіх, зрозуміла та чітко регламентована процедура проходження документів і видача відповідних дозволів, чесні місцеві збори та податки, господарське ставлення до кожного клаптика міської землі – все це ознаки того, що міська влада турбується про людей, які не тільки годують себе та свої сім’ї, а ще й надають роботу іншим. Якщо цього немає, то це означає лише одне: тї, хто відповідає за створення нових робочих місць і збереження вже існуючих, свідомо нехтують своїми безпосередніми обов’язками. Якщо з Миколаєва їдуть активні та працьовиті люди, а інвестори обходять наше місто десятою дорогою, це не їх, депутатів, помилка. Це їх пряма вина.

Якщо ми сьогодні, коли місцеве самоврядування отримало усі необхідні важелі, щоб зробити життя у громаді безпечним, комфортним, для того, щоб допомагати тим, хто дійсно потребує допомоги, та не заважати тим, хто здатен забезпечити себе сам, продовжуємо жити так погано, як і раніше, не треба шукати причину десь зовні. Вона тут, серед нас. Вона – у нашій легковірності та безвідповідальності. Оскільки спочатку віримо обіцянкам, не обтяжуючи ані себе, ані кандидатів, що полюють на наші голоси, питанням: «А як саме ти це зробиш?». А потім – безсило скаржимося на безлику та ворожу владу замість того, щоб просто приходити на сесії, у депутатські приймальні, на прийом до керівників міста та області, і вимагати звітів по суті справи. Закон на нашому боці. То що ж заважає? Лінь? Інертність? Незнання власних прав?..

Принципова позиція команди «Європейської солідарності»: кожен депутат окремо має вести той напрямок, у якому є фахівцем, і нести персональну відповідальність перед виборцями та перед усією командою за те, що і як він зробив для своєї громади. Серед перших законопроектів, які ми плануємо винести на найближчі сесії – докорінні зміни у регламент, що мають узаконити прозорість бюджетів та публічність звітів про їх використання. Ми глибоко переконані: жодне рішення про значні витрати грошей миколаївців не може бути прийнято кулуарно, без обговорення з громадою. Ми не хочемо бавити земляків обіцянками захмарних благ – у тому немає потреби. Рецепти відомі, їх дієвість перевірена часом. Тому ми йдемо у депутати не для того, щоб спочатку обіцяти, а потім пояснювати, що нам стало у заваді. Ми йдемо працювати на благо кожного миколаївця.

Голова міської організації партії «Європейська солідарність» Олена Кисельова