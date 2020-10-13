Дії влади з оновлення й будівництва дорожньої та соціальної інфраструктури: українці підтримують, опозиція — ні.

У той час як…

Верховна Рада України ратифікувала фінансові угоди з Міжнародним валютним фондом на 500 млн євро. Цими коштами будуть оновлювати і будувати об’єкти інфраструктури, які не ремонтувалися десятиліттями.

Зокрема, по всій Україні протягом року заплановано будівництво чи реконструкція 142 шкіл, 117 дитячих садків, 122 спортивних об’єктів, 210 приймальних відділень і 7 інших об’єктів соціального, медичного й культурного спрямування.

«Велике будівництво» — програма, ініційована Президентом України у 2020 році. Її активно підтримує політична партія «Слуга Народу». Особливий фокус — на оновленні доріг. За 2020 рік планують оновити понад 6500 км доріг, з них 4200 км — державного значення.

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48, футбольне поле зі штучним покриттям

«У 2020 році планується завершення робіт з капремонту всієї дороги Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв. Повна перебудова була розрахована на три роки, але завдяки злагодженій співпраці з новою командою строки виконання зменшилися вдвоє. Дорожні роботи на шляху Т-15-13 Нечаяне — Очаків проводяться згідно з календарним графіком. Уже понад місяць триває поточний середній ремонт довгоочікуваного напрямку Т-15-07 Миколаїв — Парутине — Очаків. Дорогу плануємо відремонтувати до кінця року», - говорить про реалізацію «Великого будівництва» на Миколаївщині Антон Табунщик, кандидат у депутати обласної ради.

Загалом у 2020 році в державний бюджет заклали 1 млрд грн на побудову центрів екстреної допомоги по всій країні.

Антон Табунщик, кандидат у депутати Миколаївської обласної ради

«Ми йдемо на місцеві вибори, щоб надати українській молоді перспективу, знайти цікаву й гідну роботу там, де ти живеш, у своїй громаді. Щоб реалізувати, за завданням президента Володимира Зеленського, стратегію розвитку регіонів, а також завершити проєкт «Велике будівництво», — сказав Голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко.

Опозиційні депутати не голосують

Однак не всі депутати підтримують «Велике будівництво». Яскравий приклад — законопроєкт 3991 від фракції «Слуга Народу». Він вносить зміни до Держбюджету, якими знімається гранична величина місцевого боргу, а низка областей отримує субвенції на добудову пріоритетних об'єктів: дороги, мости, медичні установи, дошкільні та навчальні заклади.

На першому пленарному тижні вересня документ від «Слуг» проходив перше читання. Його не підтримали депутати фракцій «Опозиційна платформа — «За життя» та «Голос». Лише по одному голосу віддали депутати «Європейської солідарності» та «Батьківщини». Менше з тим, завдяки голосам фракції «Слуга Народу», документ ухвалили, доопрацювали й прийняли в цілому.

Населення — підтримує

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське дослідження громадської думки. З’ясувалося, що майже 90% респондентів підтримують розвиток інфраструктури державним коштом. а 85,2% погоджуються з Президентом, що «Велике будівництво» не варто припиняти на час пандемії коронавірусу.

Ремонт дороги H-14, Миколаївська обл.

Позбутися довгобудів

У межах програми «Велике будівництво» Мінрегіон добудовує школи, зведення яких розпочали ще у 80-90-ті роки. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів, що сьогодні вже є приклади довгобудів, які успішно завершили або доводять до завершального етапу будівництва.

«Велике будівництво» працює, й оцінка громадян свідчить, що влада на вірному шляху. Адже програма — це не лише нові дороги, школи, дитсадки й лікарні, але й нові робочі місця. Уже сьогодні «Велике будівництво» є одним з факторів, який допоможе подолати економічну кризу, викликану пандемією коронавірусу.

Велике будівництво в соціальних мережах

За «Великим будівництвом» можна стежити в реальному часі: