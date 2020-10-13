Капремонт всієї дороги Н-14 «Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв» закінчать вже цього року, — Антон Табунщик, кандидат у депутати Миколаївської обласної ради про «Велике будівництво» | НикВести — Новости Николаева
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