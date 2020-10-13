Знаете, этот старый анекдот: судят маньяка, вырезавшего всю свою семью. Прокурор гневно вопрошает:

- Ну, и как, скажите, вас после этого называть?!

Подсудимый – жалобно-умильно:

- Сиротииинушка…

Ассоциация эта возникает у меня каждый раз, когда мне на Фейсбуке или YouTube непрошено лезут в глаза всевозможные «стратегии Круглова» или «НиколаевыЗдоровогоЧеловека» Дятлова – поставленные на платное продвижение видеоагитки. В силу моего интереса к политике, алгоритмы искусственного интеллекта считают меня целевой аудиторией…

Не зря же сказано: «Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов». Вот и врут. Но по-разному. Кто-то из этих назойливых спикеров смещает акценты. Кто-то, видимо в расчёте на избирательную амнезию земляков, выпускает из своих проникновенных спичей упоминания о собственной деятельной роли в клеймимых им городских проблемах. Чаще всего ложь и правду мешают приблизительно пополам. Ну, иногда, конечно, увлекаются, но всё-таки процентов 10-15 не совсем уж откровенной брехни оставляют. Хоть капельку полуправды…

Однако на днях мне попался прямо-таки химически чистый образец абсолютной лжи. Циничного, бесстыдного, прямо-таки какой-то эталонного, в чём-то даже издевательского вранья. Это я о «Стратегии Круглова». Буквально первая же фраза: «Транспортная стратегия Николаева – это строительство японского моста…» Дальше, в принципе, можно не слушать. Господи, кто только эту тему не мусолил! Кто только не ней не пиарился и даже не избирался! Сколько денег было потрачено на командировки в Японию и приём здесь японских делегаций! Ну, а мост… и ныне там. В смысле – нигде. Верный признак: заговорили о японском мосте – скоро выборы. Любые. Хоть в сельсовет. Хоть в квартальный комитет. Не важно – кандидат всё равно будет уверенно обещать построить его уже буквально завтра. Ау, Николай Петрович, ваш опыт Министра транспорта Украины не шепчет вам на ухо, срываясь на крик: «Да что ж ты, хозяин, врёшь-то?! Когда это вопросы стратегических коммуникаций государственного значения решались в местных советах!»? Если бы этот вопрос был решаем в принципе, если бы он действительно был японцам интересен, то уж наверняка за столько времени мы бы тут увидели какие-то практические действия с их стороны. Николай Петрович, говорят, в кабинет к Януковичу ногой двери открывал в своё время. Может и врут, конечно, но однопартийцы его в своё время именно так нам всем и доказывали, что Круглов – не то что лучшее, а вообще единственно возможное кадровое и электоральное решение для Николаева, мол, с его авторитетом даже Анна Герман, специалист по поэзии Чехова, не сравнится. Так что назначили его губернатором – счастье в дом пришло. Выбрали нардепом – можно сказать персонального святого заступника на самый верх отправили, чтобы он воссел одесную самого Виктора Фёдоровича. Ну, и?.. При том его всевластии хоть на миллиметр вопрос сдвинулся? Зато уж теперь то, главный по крышам и канализациям (ведь именно так представляют себя нынешние «крепкие хозяйственники», возглавляемые 70-летним пенсионером) – только выберите, сам, своими руками сюда японцев приведёт, ткнёт им пальцем в берег и лично с места не сойдёт, пока по этому чуду техники не побегут машины… В общем, поздравляю, гражданин, соврамши!..

Дальше – больше. «Мы восстановим наше судостроение, а налоги от морехозяйственного комплекса направим на развитие нашего родного города». Ну, это просто высший пилотаж: из 15 слов – только предлоги правда. Вот, честное слово, просто интересно: это он нас считает такими идиотами, что даже не пытается врать правдоподобно, или это возраст сказывается, не позволяет удержать в памяти и сложить буквально три факта.

Первое. Портами распоряжается Администрация морских портов Украины (Николай Петрович, вам в министерстве этого не рассказывали? Или за те неполных два месяца в 1997 году, что вы там опыта набирались, всё было по-другому, а сейчас ознакомиться с законодательством недосуг? Кажется, теперь чуть яснее становится причина скоротечности вашего министерского стажа…

Второе. Николай Петрович, какие налоги? Кто вам их отдаст? Вы целый год проработали не много не мало - первым заместителем председателя Государственной налоговой администрации в Николаевской области. Что, с тех пор тоже много воды утекло, так что сегодня вы уже понятия не имеете, какие налоги остаются на месте, а какие уходят в Киев? Впрочем, может быть, вы имеете в виду земельный налог? Ну, тут у вас, конечно, богатый опыт, Николаев при вас будет прямо-тки купаться в деньгах. Как в 2013 году, когда принадлежавшая Фирташу «Ника-Тера» получила платиновую портовую землю по… 42 грн за квадратный метр (у нас площадь в убитых жилкопах дороже стоит). А вы, кстати, по совершенно случайному стечению обстоятельств практически сразу после этой сделки века начали раскатывать на никатеровском джипе…

Ну, и третье. Про судостроение. Сколько видных деятелей вашей родной Партии регионов отправились в здание под куполом, размахивая этим, изрядно побитым молью, флагом!.. Но уж кому-кому, а вам персонально город корабелов должен в ноги поклониться. Не вы ли, если не ошибаюсь, в 2013 году гордо объявили николаевцам: «Я привез вам инвестора!»? Напомнить, кто был этим инвестором? Никто иной, как господин Новинский. Тот самый, что сначала похоронил ЧСЗ и завод имени 61 Коммунара, а потом, меньше чем за год фактически уничтожил самый современный судостроительный завод в Украине – «Океан». Ах, да, совсем забыл. Поправьте меня, если ошибаюсь. Не вы ли буквально со свету сживали тогдашнего директора «Океана» Н. Романчука, при котором со стапелей ежемесячно сходило новое судно? Нет-нет, не нужно пускаться в пространные объяснения, мы и сами всё помним. Работающий завод очень неудобно было банкротить. А на других условиях он вашему партайгенносе Новинскому был не нужен.

Ну, и возьмём еще один ваш стратегический перл. Цитирую: «Для наших детей и жителей города мы должны обеспечить нормальные условия для занятий спортом». Николай Петрович, аплодирую стоя, это воистину тролинг высшего уровня! Это ж надо было – изо всех возможных объектов в городе выбрать именно трамплин для фристайла на базе «Спаратк». Той самой базе, которая, снова-таки при вашем губернаторстве, попала, скажем так, в сферу пристальных бизнес-интересов вашего политического (а некоторые утверждают, что и не только политического) крестника Игоря Дятлова. Вот как рассказывал уже в 2018 году о событиях, последовавших вслед за этой «как-бы-приватизацией», очевидец: «Потом получилось так, что четыре года назад, сняли охрану, кстати говоря Дятлов (Игорь Дятлов, глава фракции «Оппозиционный Блок» в Николаевском горсовете – прим. редактора сайта «Шиповник») был инициатором. У людей в общежитии были ценные вещи, воры отмычками открывали двери и «забирали» ценные вещи, разбирали доски с пола» (https://shipovnik.ua/longrid/24756). Почти пять лет шла война за возвращение базы в областную коммунальную собственность. Теперь, кстати, область, подсчитав, что на ремонт всего, что досталось ей от господина Дятлова, потребуется более 100 миллионов, очень хочет отдать всё это добро городу. Николай Петрович, вы уже знаете, из какого именно места в городском бюджете вы достанете эту сумму, чтобы вернуть «Спартаку» додятловский вид?..

В общем, слушать про «Стратегию Круглова» дальше у меня не хватило ни душевных сил, ни желания. Хотя, не сомневаюсь, те, кто сами рады обманываться, с мазохистским удовольствием проголосуют и за эту незатейливую в своей циничности ложь. Так что врите дальше, Николай Петрович, это ведь не мешки ворочать.

Сергей Танасов, депутат Николаевского городского совета