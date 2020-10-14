14 октября Украина отмечает День защитника — в праздник Покрова Богородицы, традиционный день украинского казачества и символическую дату основания УПА.

В украинской традиции — еще задолго до официального учреждения Дня защитника Украины в 2014 году — праздник 14 октября был тесно связан с идеей защиты от врагов. В общественном восприятии день «Казацкой Покровы», как называли этот праздник в предыдущие столетия, был поводом чествовать воинскую отвагу, доблесть и мужество.

Сегодня символ этих понятий для многих украинцев — Вооруженные силы нашей страны. Ко Дню защитника Украины НВ напоминает несколько важных цифр о ВСУ.

65% украинцев доверяют армии

Это максимальный уровень доверия среди всех украинских государственных институтов и организаций, который зафиксировали социологи службы Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы.

Согласно данным, обнародованным в сентябре 2020 года, Вооруженным силам Украины доверяют 65% опрошенных, церкви — 63%, волонтерским организациям — 63%,Государственной службе по чрезвычайным ситуациям — 53%, добровольческим батальонам — 53%, Государственной пограничной службе — 52%, СМИ Украины — 50%, Национальной гвардии — 49%, общественным организациям — 47%. Всем остальным институтам (включая президента, Верховную Раду и Кабмин) недоверие выражается чаще, чем доверие.

Социологические опросы показывают, что украинская армия остается лидером доверия уже несколько лет.

Более 15% украинских военнослужащих — женщины

Из общей численности ВСУ, составляющей около 246 тыс. человек на август 2020 года, 194 тыс. — военнослужащие, а остальные — гражданские сотрудники.

При этом в украинской армии служит более 29,7 тыс. женщин (свыше 15% от общего числа военнослужащих). За последнее десятилетие эта цифра выросла в разы: 12 лет назад в рядах армии насчитывалось не более 2 тыс. женщин, по данным портала Армія.інформ.

Из нынешних почти 30 тыс. женщин-военных более 900 имеют старшие офицерские звания.

Растет и число девушек, избравших карьеру в ВСУ. В 2019 году доля женщин, зачисленных на обучение в военные вузы Украины, составила почти 17%, тогда как в 2018 году их было только 8%.

Украинская армия входит в топ-30 самых сильных в мире

Согласно рейтингу Global Firepower Index 2020, Вооруженные силы Украины занимают 27-е место в списке 138 наиболее мощных армий мира (год назад было 29-е). На первых трех ступенях в нем — США, Россия и Китай.