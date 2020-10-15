Количество больных COVID-19 в Украине продолжает расти. В Минздраве уже планируют открывать временные госпитали, поскольку «ситуация намного хуже, чем когда-либо с начала эпидемии». Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что заняты свыше 60% коек, а средств индивидуальной защиты хватит на два месяца. Обещанная «вторая волна» пришла вовремя, а люди, уже привыкнув к карантинным ограничениям, стали забывать, что COVID-19 — это не только маски в маршрутках и магазинах, но и тяжелая болезнь.

Мы пообщались с пациентами и врачами об очередях на тестирование, попытках вызвать «скорую» и сложности госпитализации.

«Сказали, что “скорая” не приедет, и пожелали “хорошей интоксикации”»

У Дмитрия из Киева температура 38 градусов держалась в течение 5 дней. Поскольку других симптомов COVID-19 у него не было, семейный врач диагностировал сезонный вирус, выписал лекарства, но не направил сдавать государственный тест на коронавирус. По собственному желанию Дмитрий пошел в частную лабораторию:

«Они принимают с 7 утра. Там уже очередь, которая самоорганизуется. Приходишь, записываешь свое имя и ждешь. Список с именами держит такой же пациент. Затем, когда подходит его очередь, передает кому-то другому. В среднем на человека 1-2 минуты. Если сдаешь к десяти утра, результат в 21:00 уже на почте».

Тест оказался отрицательным. Но поскольку температура не проходила, семейный врач посоветовал обратиться в другую лабораторию, по его словам — более надежную.

Второй тест был положительным. Следующие рекомендации от семейного врача оказались немного странными:

«Позвоните в поликлинику и вызовите врача на дом. Но предупреждаю, что никто не придет. Затем вам должны перезвонить и спросить, зачем вызываете врача. Скажете, что есть положительный тест на COVID-19, назначат бесплатный государственный».

Еще интереснее ситуация с компьютерной томографией (КТ) легких. Врач посоветовал обратиться в частную клинику, так как в государственной по адресу проживания Дмитрия КТ не работает.

«Но уточнил, чтобы при записи я ни в коем случае не говорил, что у меня COVID-19, потому что не примут», — добавил молодой человек.

Мы позвонили в клинику, которую посоветовали Дмитрию. Ближайшая свободная дата на КТ легких у них — через неделю. Но пациентов с положительным тестом на COVID-19 они действительно не обслуживают, направляются в государственные больницы.

В тот же вечер у Дмитрия повысилась температура до 39,3. Попытка вызвать «скорую» оказалась бесполезной.

«Меня переключили на врача, который, судя по тону, очень спешил. Он быстро перечислил какие-то лекарства, которые я даже не успел запомнить, сказал, что, если такая высокая температура, это хорошо, значит, организм борется. На мой вопрос про “скорую” ответил, что она не приедет, чтобы я лечился дома, и пожелал “хорошей интоксикации”».

Как рассказали hromadske в Национальной службе здоровья, в случае легкого течения болезни пациентов должны лечить амбулаторно, то есть — дома. КТ в таком случае тоже делать не нужно.

Если же у больного возникает затруднение дыхания, кровохарканье, желудочно-кишечные расстройства, температура выше 38 градусов, которую сложно сбить, или он входит в группу риска — необходимо обратиться к семейному врачу или вызвать “скорую” для направления в стационар.

На следующий день Дмитрий обратился на горячую линию Минздрава, чтобы записаться на государственный тест на коронавирус и КТ. Там ему сказали, что направить может только семейный врач. Который сейчас уже в отпуске.

«Самое тяжелое — понимать, что ты мог бы помочь, если бы приехали хоть на пару дней раньше»

Мать ветерана боевых действий на востоке Украины Елены Белозерской заболела COVID-19 еще в конце лета. Она проживает в Киеве. Тест ей тоже делали в частной клинике

«Семейный врач, которая была в это время в отпуске, по телефону посоветовала обычные лекарства от простуды. Маме становилось все хуже. 25 августа я вызвала на дом врача из частной клиники, который взял у мамы тест ПЦР. Пришел врач утром, а в два часа ночи уже был результат: положительный. Стоил тест 2200 гривен. 31 августа утром я вызвала ей “скорую”, сообщив при вызове, что у нее положительный тест на COVID-19. Приехала она быстро. Но в больницу брать не хотели».

В больницу женщину с подтвержденным коронавирусом взяли только после того, как дочь договорилась через знакомых. Сначала говорили, что нет мест.

«Места там, как оказалось, еще были, хотя очень мало. Уже в “скорой” маме измерили сатурацию, она оказалась низкой — менее 90. Врачи в больнице отругали, сказали, что мы затянули с госпитализацией и поздно приехали. Сразу положили маму в реанимацию под кислород, где она пролежала 8 дней, и потом еще 5 суток в обычной палате без кислорода».

Елена подчеркнула: все препараты, которыми лечат от COVID-19, бесплатные, и их хватает — по крайней мере, так было в первой половине сентября. Но добавила, что катастрофически не хватает персонала:

«Врачи ежесуточно меняются, потому что человеческий организм не выдерживает длительного ношения скафандров. То есть, у ковидных пациентов нет “своих” врачей, которые вели бы их и видели динамику болезни. Каждый врач видит пациента чаще всего один раз, максимум два раза за время болезни. Лечат всех по одинаковым протоколам, очень быстро, практически не учитывая сопутствующие заболевания. Главное — как можно быстрее вылечить ковидную пневмонию, ни на что другое не смотрят».

О том, что в больницах действительно не хватает персонала, рассказала также медицинская сестра реанимационного отделения киевской больницы.

«”Скорые” везут людей нон-стоп, и, как правило, привозят уже в совершенно терминальном состоянии. Ведь в нашем менталитете очень глубоко заложен принцип, что я не пойду к врачу, пока не станет совсем плохо. И самое тяжелое — это понимать, что ты мог бы помочь, если бы приехали хоть на пару дней раньше», — говорит медсестра.

Она добавляет, что очереди на тесты есть и возникают они из-за того, что лаборатории не успевают справляться с таким количеством материала.

После выписки мать Елены довольно трудно приходила в себя. А через три недели ей опять стало плохо. За это время ситуация в больницах изменилась.

«Ухудшение произошло вечером в пятницу — и делай что хочешь. Хотела записать маму на КТ, которого ей еще ни разу не делали, но выяснилось, что даже в частных клиниках очередь чуть ли не на неделю вперед. То же касается консультации пульмонолога. Немного легче попасть на рентген, и я повезла маму на рентген в частную клинику. Он показал пневмонию, плеврит, фиброз и жидкость в легких», — рассказала Елена.

На этот раз договориться о лечении смогли только в частной больнице:

«Терапевт в частной клинике посоветовала немедленно вызывать “скорую” и ехать “куда отвезут”. Как дочь двух пенсионеров, я насмотрелась на такие больницы и тамошнее отношение к пожилым скромно одетым людям, поэтому попыталась прозвонить больницу с хорошей репутацией, чтобы положить маму туда. Но вечером в пятницу нигде не сняли трубку. Знакомый врач сказал, что и больница, где работает он, перепрофилирована под ковидную, поэтому мою маму, у которой уже нет ковида, туда не возьмут».

«Черная зона»

Одна из самых сложных ситуаций сейчас в Харькове — за последние несколько дней там самое большое число заболевших COVID-19. Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что город уже даже не в «красной», а в «черной» зоне

«Заполненность коек на самом деле — 100-процентная. Формально 70%, но на самом деле в это число входят койки, которые находятся в детских отделениях, — это около 500, из которых сейчас заполнены 11 и в роддоме, где из 110 коек заполнены 9. В результате мы имеем такую цифру незаполненных коек, которая позволяет сегодня оставаться еще в “оранжевой” зоне. Но при этом каждый день по области госпитализируют от 60 до 90 человек, и чтобы нам разместить этих людей, необходимо такое же количество и выписать, потому что свободных коек уже нет. Поэтому ситуация критическая».

Критической ситуацию назвал и врач-анестезиолог Владимир Корсунов, который консультирует Харьковскую областную инфекционную больницу:

«Больные на вентиляции легких находятся за пределами реанимации, и это уже длится не один месяц Таких больных сегодня уже 16 и еще 12 в реанимации. Это уже кризис. Больные на ИВЛ должны лежать в отделении интенсивной терапии», — пояснил hromadske Корсунов.

По его словам, в больницах также очереди на КТ, а результатов ПЦР-теста люди ждут неделю. Все это время они находятся дома. В больницу попадают только в очень тяжелом состоянии «и только если найдется место».

Главный врач Харьковской областной инфекционной больницы Павел Нартов накануне в комментарии hromadske подтвердил, что больница заполнена на 100%. Но добавил, что никакой катастрофы нет, пациенты меняются, кого-то выписывают, кто-то поступает. Он также пояснил, что проблема не в койках, а в доступе к кислороду, и, по его словам, в ближайшее время в больнице должны появиться более 100 дополнительных кислородных точек.

Согласно данным Национальной службы здоровья, в Харьковской областной инфекционной больнице сейчас — самая высокая загруженность в Украине.

Также в НСЗУ нам объяснили, что часто проблемы с госпитализацией возникают из-за неравномерного распределения нагрузки и неудачной маршрутизации со стороны местных властей — некоторые больницы перезагружают, тогда как в других достаточно мест. Также постоянно появляются дополнительные «ковидные» больницы и бригады «скорой».

Анастасия Блаватник, hromadske