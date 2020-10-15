Вчера президент объявил о содержании первого вопроса из своей секретной пятерки. ОН интересуется нашим мнением, нужно ли давать пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах. Очень своевременно. И, надо сказать, весьма самокритично. Особенно в свете новостей о государственном Фонде борьбы с COVID-19 и о том, что деньги из него идут на любые ЗЕленые проекты вроде пиарного «Большого строительства», только не на то, ради чего его якобы создавали. Вот и давайте, как говорится, с этого места поподробнее.

Чтобы этот Фонд перестал быть абстракцией, напомню, откуда он взялся. Итак, отдельный фонд в размере почти 65 миллиардов гривен был создан Кабмином специально для финансирования мероприятий по борьбе с короновирусом. Фонд борьбы с COVID-19 наполнялся путем урезания расходов на другие сферы. Больше всего «порезали» финансирование образовательных, культурных и спортивных проектов. Часть финансирования также забрали из фонда регионального развития, фонда энергоэффективности, Верховного и Конституционного судов и тому подобное. То есть, подчеркну, это не какие-то дополнительные деньги, возникшие по доброте зарубежных спонсоров, это наши кровные, недоданные школам, спорту, той же медицине, кстати.

На сегодняшний день более 35 миллиардов гривен из этого фонда были переданы Минрегиону на строительство дорог. Как утверждают специалисты, имеющие непосредственное отношение к этой отрасли, минимальная доля отката при выполнении таких подрядов начинается от 20 процентов. То есть, можно с большой долей уверенности допустить: не менее 7 миллиардов гривен, которые были оторваны от борьбы с пандемией в Украине, просто разошлись по карманам. Кстати, многочисленные скандалы вокруг дорожного строительства и продолжающие работать коррупционные схемы лишь укрепляют мою уверенность в обоснованности подобных предположений.

В то же время, по данным Счетной палаты, правительство не закупило ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. Все, что на сегодня появилось в больницах, куплено либо за счет местных бюджетов, либо передано благотворителями. В частности, один только Фонд Порошенко отремонтировал и приобрел более 50 аппаратов ИВЛ, закупил 130 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков для медиков и больше 40 тысяч ИФА-тестов.

А на днях стало известно, что Кабинет министров Украины на заседании 13 октября поддержал предложение министра внутренних дел Арсена Авакова о передаче части средств Фонда в МВД. Речь идет о 2 млрд грн. При этом постановлением КМУ № 485 от 10 июня 2020 на доплаты полиции уже было выделено 2,249 миллиарда гривен. В частности, полиция города Кагарлык Киевской области, сотрудников которой подозревают в истязании и изнасиловании, получала доплаты из Фонда борьбы с коронавирусной болезнью в максимальном объеме 50%. А госпиталю МВД дали для борьбы с COVID-19 в три раза больше, чем всем больницам Черновицкой области.

На фоне этой щедрости особенно показательно выглядит состояние медицины, которой не повезло попасть в систему МВД. В больницах не хватает лекарств, тестов, пульсоксиметров. Повсеместно существует острый дефицит медицинского кислорода. Коечный фонд заполнен более чем на 70%, и многие города стоят на пороге острого дефицита койкомест. Пациенты, как минимум, 80 процентов расходов на лечение должны покрывать из собственного кармана. Врачи находятся на грани истощения, а правительство не решило вопрос их страхования, не обеспечило надлежащими средствами защиты.

Так что вы там хотели узнать насчет нашего отношения к наказанию за коррупцию, Владимир Александрович? Не забудьте прибавить сюда киоск по продаже государственных должностей, открытый прямо на территории ОП вашим завхозом Ермаком, продажу защитных масок за границу за пару дней до объявления карантина в стране и тому подобные милые шалости – тут не на одно пожизненное наберется. Осень пришла – пора сажать. «Врачу, исцелися сам».

Глава городской организации партии «Европейская солидарность» Елена Киселева