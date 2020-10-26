«Слово и дело» собрало данные экзитполов о том, какие политические силы, которые прошли в городские советы, набирают самое большое количество голосов.

Подчеркиваем, что речь идет о предварительных результатах, которые указывают на то, что в основном больше всего голосов набрали партии мэров-победителей. Это не значит, что мэру не придется создавать коалицию.

В Киеве партия действующего мэра УДАР набрала больше всего голосов — 22%, по данным Института развития города, в Запорожье – партия мэра, победившего в первом туре, Владимира Буряка «Единство» (25,2% по данным UCG Socium), в Виннице – «Украинская стратегия Гройсмана» (49,56% по данным студии Шустера), в Ивано-Франковске – ВО «Свобода» набрала 66,29% по данным АН «Фіртка».

Харьковчане также поддерживают политсилу действующего мэра «Блок Кернеса» (39,5% по данным студии Шустера). В Чернигове – «Родной дом» (68,5% по данным ОО «Лига избирателей»), в Хмельницком – команда Симчишина, набравшая 64,22% по данным интернет-издания vsim.ua.

Такая же ситуация и в Тернополе – ВО «Свобода», от которой баллотировался победитель выборов Надал, набрала 43,7% голосов, в Одессе – партия действующего мэра «Доверяй делам» получила 24,4%, в Днепре партия «Пропозиція», от которой баллотировался Филатов, набрала 28,3%.

В Николаеве большинство в горсовете получила ОПЗЖ, набрав 26,74%, по данным экзитпола студии Шустера. Большинство в Черкассах взяла «Слуга народа» (20,68%), в Ровно – «Европейская солидарность» (18,6%), в Полтаве – «Слуга народа» (18,3%), во Львове – «Европейская солидарность» (30,74%).

Большинство голосов набрали политсилы действующих мэров в горсоветах Мариуполя – блок Бойченко набрал 45,96% и Кривого Рога – блок Вилкула получил 36,56% голосов избирателей.

Слово и Дело