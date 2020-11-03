За последние дни практически полный локдаун ввели Франция, Великобритания, Австрия, Чехия, Испания, Бельгия. Германия снова закрылась частично, Италия пока надеется обойтись региональными карантинными мерами.

Однако в отличие от весны почти везде пока открыты и школы, и офисы. А недостаточная суровость ограничений дополняется необязательностью их исполнения со стороны части населения, утомленного локдауном.

В результате ущерб для экономики окажется менее существенным, надеются политики и экономисты.

Если за несколько недель тотального весеннего локдауна французская экономика рухнула на 30%, то на этот раз министр финансов Франции Брюно ле Мэр рассчитывает обойтись вдвое меньшим падением деловой активности - на 15%.

В том же духе высказывается глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Мы не ожидаем драматичного падения, как в марте. Почему? Во-первых, потому что основной ущерб отраслям экономики, наиболее пострадавшим от социального дистанцирования, уже нанесен. Во-вторых, мы постепенно учимся функционировать в условиях пандемии, что позволяет в новом локдауне частично сохранить деловую активность", - сказала она.

"И в-третьих, и это самое главное - экстраординарные антикризисные меры бюджетного и кредитного характера".

По оценкам МВФ, только государства "Большой двадцатки" потратили на поддержку населения, бизнеса и здравоохранения более 11 трлн долларов - это свыше 13% мирового ВВП.

Георгиева в очередной раз призвала власти всех стран, которые могут себе это позволить, не сворачивать господдержку экономики, поскольку вернуть ее к нормальной жизни после искусственной комы, пусть и дорогостоящей, намного проще, чем допустить необратимые изменения и отмирание целых отраслей, а потом пытаться оживить труп.

"Высокая безработица и закрытые школы разъедают человеческий капитал, банкротства оборачиваются потерей доходов, а растущие долги подрывают возможности государства проводить эффективную бюджетную политику в будущем. И основное бремя ложится на самые бедные и уязвимые группы населения", - объяснили издержки затяжной пандемии экономисты МВФ.

В этом МВФ поддерживают медики, которые считают карантин самым эффективным способом остановить пандемию и предупреждают, что если ничего не делать, вирус выйдет из-под контроля.