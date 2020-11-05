За что Зеленский уволил Трофимова, при чем здесь Ермак и что происходит в Офисе президента

В среду, 4 ноября, Владимир Зеленский уволил первого замглавы Офиса президента Сергея Трофимова , который отвечал за региональную политику. Официальная причина увольнения – "недоработки в региональной модерации". На самом деле Трофимов лишился должности из-за провала партии Слуга народа на местных выборах и плохой работы с главами обладминистраций. Не обошлось и без влияния главы ОП Андрея Ермака . Что нужно знать о причинах увольнения Трофимова и кто теперь будет отвечать за региональную политику Зеленского, – в материале LIGA.net .

КТО ТАКОЙ ТРОФИМОВ

Трофимов – один из самых близких к Зеленскому людей в Офисе президента. И один из самых закрытых от журналистов. С Зеленским он сотрудничает с 2003 года, когда был администратором студии Квартал 95 и организовывал гастроли. В 2007-2019 годах работал исполнительным продюсером студии Зеленского. Зоной ответственности Трофимова было кинопроизводство.

Сразу после инаугурации в мае 2019 года был назначен первым замглавы Администрации президента Андрея Богдана. Отвечал за региональную политику и курировал назначение глав ОГА.

Трофимов – прихожанин Украинской православной церкви Московского патриархата. В интервью Дмитрию Гордону называл предстоятеля УПУ МП Онуфрия "мудрым и твердым человеком". В октябре 2020-го Онуфрий лично венчал Трофимова и его супругу в Свято-Пантелеймоновском монастыре УПЦ МП.

ПРЕДСКАЗУЕМОЕ УВОЛЬНЕНИЕ

О готовящемся увольнении Трофимова собеседники LIGA.net в ОП и руководстве Слуги народа говорили давно. Слабый результат партии президента на местных выборах стал лишь поводом.

Официальные причины озвучил советник Ермака Михаил Подоляк. "Здесь нет никакой скрытой интриги. У нас ведь накопились определенные недоработки в региональной модерации, часть из которых негативно отразилась на коммуникациях Офиса и местных органов власти", – заявил он.

Трофимов, как мне кажется, несколько мягковат для того, чтобы жестко модерировать региональные истории, – советник Ермака

Собеседник издания в руководстве ОП приводит пример "мягкости" Трофимова. "За две недели до выборов мы обзвонили губернаторов и кураторов областей и спросили, какие цифры они планируют набрать. Там, где они обещали 12 мандатов, партия набрала восемь. Они обещали нам 14 вторых туров. В итоге всего два", – рассказывает он.

По словам собеседника, в таких результатах прямая ответственность кураторов и глав ОГА: "Так как большинство глав ОГА были назначены под управлением Трофимова, то это и его ответственность".

Второй показательный пример – главы районных госадминистраций. Главы РГА, по словам одного из руководителей ОП, прямая компетенция Трофимова. Их всех собеседовала глава директората по вопросам региональной политики и децентрализации ОПУ Ольга Бугай, которая также может быть уволена.

Замглавы ОП Кирилл Тимошенко, который теперь курирует региональную политику, сообщил, что судьба Бугай будет решаться после личной встречи:"Я ее давно знаю, но мы с ней плотно не работали. Мы с ней поговорим и пример решение, остается она или нет".

Главы РГА системно по всей стране сливали выборы и баллотировались от других партий. Это очень большой плевок в лицо президенту, поскольку их назначает именно президент, – один из руководителей СН

Собеседник приводит наглядный пример: В Корсунь-Шевченковском Черкасской области глава РГА Николай Березовой баллотировался на местных выборах от партии "Самоврядна українська держава". "Березовой был назначен при черкасском губернаторе Романе Бондаре, креатуреТрофимова. Баллотировался от партии, которую аннулировал Минюст. И таких кейсов по стране хватает", – рассказывает LIGA.net один из руководителей фракции СН в парламенте.

По его словам, в 2019 году во время президентской кампании Трофимов занимался политическими договоренностями, но не самими выборами. Самими выборами занимался больше Илья Павлюк – черновицкий бизнесмен и давний друг Зеленского. "Поэтому Трофимов не понимал, что такое выборы и как они устроены. На парламентских выборах его вообще не было, он занимался губернаторами и главами РГА", – объясняет собеседник.

На местных выборах-2020 Трофимов изначально отвечал за мэров. "Но постепенно стало понятно, что Трофимов не выполняет обязанности. С кем-то он не поговорил или поговорил, но не о том, чем надо", – говорит собеседник. По его словам, с августа Трофимов перестал системно владеть информацией. И во всей этой истории напрямую винит Ермака.

КУЛУАРНЫЕ ИГРЫ

Конфликт Трофимова с Ермаком начался буквально с первого дня президентства Зеленского. "На второй день после инаугурации было совещание у президента. На нем собрали все ядро команды, и президент сказал, кто чем будет заниматься. Мы вышли с совещания и одна из первых фраз Трофимова была: "Я только не въехал, что здесь будет делать Ермак". Сразу стало понятно, что конфликта не избежать", – рассказывает LIGA.net один из близких соратников Зеленского.

Сам Ермак на вопрос о конфликте с Трофимовым говорил в июне, что "не обращает внимание на анонимные слухи".

"Я сторонник очень четкой иерархической структуры управления...Моя задача – все отраслевые решения, в том числе выполненные департаментом Трофимова, собирать в единый пакет, давать им оценку, вносить уточнения, предлагать что-то доработать. Что касается всего остального – в том числе мыслей моих заместителей – их я, разумеется, не контролирую", – заявил тогда глава ОП в комментарии LIGA.net.

"Нередко мысли подобного толка отвлекают людей от качественного выполнения той работы, которую они должны делать уже сейчас. На рабочем месте, а не в мечтах", – добавил Ермак, отвечая на вопрос, не ощущает ли он, что Трофимов не против занять место главы ОП.

Публично Ермак с Трофимовым отрицали наличие какого-либо конфликта и в подтверждение выкладывали совместную фотографию. Трофимов, комментируя в октябре информацию о конфликте, заявил, что "его работу может оценивать только президент". При этом добавив: "Очень жаль, что в столь непростое для страны время силы и энергия отдельных людей тратятся на внутренние войны и интриги, а не на преодоление внешних вызовов и укрепление позиций президента и Украины как государства".

Три собеседники LIGA.net в руководстве ОП и фракции СН подтвердили, что "внутренние игры", о которых писал Трофимов, имели место.

"Андрею несколько раз прилетало за глав РГА. Но ему очень сложно было воздействовать на человека, которого он не назначал. У него есть условный Татаров, которого он привел. Если ему прилетает по этой линии, он может вызвать Татарова и спросить с него", – объясняет собеседник в руководстве ОП.

По его словам, Ермак регулярно общался с приближенными к президенту лицами, "прощупывая почву" и пытаясь понять все возможные претензии к Трофимову: "И сформировав коалицию, Ермак добился того, что сейчас эти люди как минимум не возражают против увольнения Сергея. И решение Зеленского воспринимается как логичное и справедливое".

С марта по июль у нас был бардак со стартом избирательной кампании. Ермак хорошо воспользовался неразберихой и постоянно показывал президенту, кто в бардаке виновен, – один из руководителей фракции СН

Собеседник LIGA.net в руководстве ОП считает, что Трофимов по своему складу ума не подходит под кулуарные игры. И в модели тихой дипломатии Ермака он явно выпадает.

Экс-глава ОП Богдан считает Трофимова "жертвой вранья и подковерных игр". "Если человек не выполняет работу, не справляется со своими задачами, его надо увольнять. Если человек занимается какой-то херней, то тем более – надо сажать, а не просто увольнять. А если это какие-то подковерные игры, и ты ведешся на эту штуку, то ты просто девальвируешь всю государственную службу", – заявил Богдан в интервью УП.

КТО ВМЕСТО ТРОФИМОВА

Региональной политикой вместо Трофимова теперь будет заниматься заместитель Ермака Кирилл Тимошенко. Это подтвердил LIGA.net сам Тимошенко: "Президент и глава Офиса доверили мне региональную политику. Сейчас сложный период формирования местных советов после выборов, поэтому нужно быстро принимать решения".

При этом повышать его до первого заместителя не будут. 4 ноября Зеленский своим указом убрал должность первого замглавы из структуры ОП. "Выборы показали, что в большинстве областей люди голосуют за местные силы. Поэтому будем работать с местными советами, чтобы в стране была стабильность и главное развитие. Нужно работать со всеми партиями на конструктив, а не на дестабилизацию", – отметил Тимошенко в комментарии LIGA.net.

Собеседник LIGA.net в руководстве фракции СН называет новую роль Тимошенко логичной: "С самого начала он занимался коронавирусом, начав общаться с областями. Потом он начал заниматься большим строительством. Затем он занимался поездками Зеленского в регионы, в ходе которых со всеми познакомился".

Более того, на прошлой неделе Тимошенко принимал отчет от областей по результатам выборов. "Я был в группе, которая заслушивала регионы. У нас были Zoom-конференции с губернаторами и представителями на местах", – сообщил замглавы ОП в комментарии LIGA.net.

Среди дальнейших возможных ротаций в ОП – заместительница Ермака Юлия Ковалив. "Последние полгода президент говорит, что в Офисе нужен сильный экономист. Ему хочется, чтобы кто-то предметно рассказал о том же налоге на выведенный капитал", – объясняет собеседник в руководстве ОП. Тимошенко о возможном увольнении Ковалив ничего не знает.

У меня нет никакого конфликта с Ермаком. Поэтому разговоры о том, будет или не будет конфликт, это гадание на кофейной гуще, – Тимошенко

Трофимова Зеленский назначил своим внештатным советником. По прогнозам собеседника в ОП, Трофимов может заниматься "коммерческими историями".

Юрий Смирнов, LIGA.net