Пятого ноября 1953 года в Киеве открыли самый большой на то время в Европе и первый в мире цельносварный мост. Он соединяет левобережный Днепровский и правобережный Печерский районы. Назван мост в честь академика и инженера Евгения Патона, который непосредственно участвовал в его проектировании и строительстве. Инновационную идею использовать электросварку в мостостроении Патон вынашивал около десяти лет. Воплотить ее удалось только с третьей попытки. Во время Второй мировой недостроенный мост взрывали сначала советские, а затем немецкие войска. Этот мост должен был стать главным инженерным триумфом Патона, но он не дожил до официального открытия всего несколько месяцев. «Бабель» вспоминает историю строительства одного из главных мостов Киева в архивных фото 1950—1960 годов.

Мост Патона через Днепр в Киеве, 1960-е годы. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Свой первый мост в Киеве инженер Евгений Патон построил еще в 1910 году. Это был пешеходный Парковый мост между Царским и Купеческим садами (сегодня — Городской сад и Крещатый парк). К этому времени Патон уже возглавлял кафедру мостостроения Киевского политехнического института. Следующий его крупный проект — мост через Днепр, названный в честь революционерки Евгении Бош. Строительство завершили в 1925 году.

Открытие моста имени Евгении Бош в Киеве в 1925 году. В 1941 году его взорвали отступающие советские войска. В 1965 году рядом с его руинами построили мост Метро. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Парковый мост в Киеве, 1910-е годы. УНИАН

В конце 1920-х Патон увлекся разработкой технологий электросварки. В 1929 году он организовал в Академии наук Украины кафедру инженерных сооружений, на базе которой в 1934 году создали Институт электросварки. Его директором Евгений Патон оставался до конца жизни.

Академик Евгений Патон (в центре) в электросварочной лаборатории в Киеве, 1931 год, УНИАН Евгений Патон (второй слева) с сыновьями Владимиром (крайний слева) и Борисом (крайний справа), 1950-е годы, УНИАН

После нескольких лет экспериментов с металлом и техникой у Патона и его молодого научного коллектива появилась идея совместить мостостроение и сварку — заменить клепаные мостовые конструкции цельносварными. Электросварка в то время еще применялась редко, технология была новой и неопробованной. Поэтому идею Патона раскритиковали и коллеги, и начальство, и партийное руководство. Они были уверены, что такой мост обязательно рухнет. Однако Патону удалось убедить тогдашнего первого секретаря ЦК КПУ Никиту Хрущева, и тот дал добро на внедрение новой технологии.

Строительство нового моста, который в проектных документах назвали Наводницкий, началось в 1939 году. Однако его прервали из-за Второй мировой войны. В сентябре 1941 года отступающие советские войска подорвали все мосты через Днепр, в том числе мост имени Бош и недостроенный Наводницкий. На его опорах нацисты возвели временный мост, но взорвали его, покидая Киев осенью 1943 года.

После войны Патон подготовил новый проект моста, который получил название Киевский. Строительство началось в 1950 году, и к лету 1953-го практически все работы на мосту завершили.

На тот момент это был самый большой в Европе цельносварной мост, все швы которого, включая монтажные, впервые выполнили с помощью автоматической сварки. Для строительства пролетов сварили 264 балки, каждая высотой 3,6 метра, длиной 29 метров и весом 28 тонн. На въезде со стороны правого берега стоят пропилеи — колоннады парадного входа. Со стороны левого берега мост обрамлен двумя колоннами высотой 20 метров каждая.

Этот мост должен был стать главным триумфом Патона, но инженер умер в августе 1953 года, не дожив несколько месяцев до официального открытия. Осенью мост решили испытать на прочность. Для этого по нему во всю ширину пустили колонну танков Т-34, корпуса которых были сварены разработанным во время войны «патоновским» швом.

Пятого октября 1953 года на торжественном митинге по поводу сдачи моста в эксплуатацию партийное руководство объявило, что новому мосту присваивается имя Евгения Патона вместо проектного Киевский. Первым, кто въехал на новый мост во время открытия, был 35-летний сын инженера Борис Патон, который на тот момент был заместителем директора Института электросварки по научной работе.

Митинг на мосту Патона в день его открытия, вид с правого берега Днепра, 5 ноября 1953 года.

Слева: Проезд машин по мосту Патона в день его открытия, 5 ноября 1953 года. Справа: Мост Патона после церемонии открытия, 5 ноября 1953 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Пропилеи на въезде на мост Патона со стороны правого берега Днепра, 5 ноября 1953 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Через год, в 1954-м, по мосту запустили трамвайную линию. В июне 2004 года рельсы демонтировали, а трамваи заменили троллейбусами. В 1968 году на мосту Патона впервые в СССР появилось полужесткое декоративно-художественное ограждение. Таким образом хотели увеличить безопасность движения по мосту.

Слева: Развязка перед мостом Патона на правом берегу Днепра, на левом берегу еще нет жилых массивов Березняки и Русановка, 24 мая 1956 года. Справа: Вид на мост Патона с правого берега Днепра с места, где сейчас стоит «Родина-Мать», 24 мая 1956 года.

За все годы существования мост ни разу не закрывали на капитальный ремонт. В последний раз большая реконструкция проводилась в 2004 году: убрали трамвайные рельсы, а проезжую часть разделили на семь полос движения. С тех пор несколько раз ремонтировали небольшие участки моста. В сентябре 2020 года Киевская горадминистрация объявила о большой реконструкции моста Патона. Городской глава Киева Виталий Кличко уточнил, что на время реконструкции движение по мосту полностью перекрывать не будут.

Вид на мост Патона и лодочная станция в Киеве, 1950-е годы. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Сергей Пивоваров, Евгений Спирин, Бабель