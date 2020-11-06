«Матрешки» с изображением лидеров стран «Нормандской четверки» — канцлера Германии Ангелы Меркель, президента России Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона — продаются на уличном рынке в Санкт-Петербурге, Россия, 10 декабря 2019 Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV

«План совместных шагов» — именно так назвала свою «дорожную карту» по выполнению Минских договоренностей украинская делегация. Сам документ пока не публиковали.

В комментарии hromadske представитель украинской делегации в Минске Алексей Арестович сказал, что посол ОБСЕ попросил не публиковать документ, пока он его не выучит. Свою оценку ОБСЕ обещает представить уже на следующем заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоится 10 ноября.

Мы выяснили, что известно об украинском плане сейчас, какие есть альтернативные «дорожные карты» и что политики думают о наиболее спорном пункте — местных выборах на оккупированных территориях уже через пять месяцев.

Совместные шаги на пути к выборам

Об основных пунктах Плана совместных шагов рассказал глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук (последовательность пунктов, в которых не указана дата, условная — ред.):

1. Не позднее середины ноября 2020 года — обеспечить полный и безусловный доступ международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым лицам.

2. Не позднее 15 декабря 2020 года — освобождение удерживаемых лиц по принципу «всех на всех».

3. Не позднее середины декабря 2020 года — увеличить состав мониторинговой миссии ОБСЕ на 1500 человек (сейчас — 825). Она должна получить безопасный доступ, в частности, к участкам границы, которые не контролирует Украина.

4. В рабочей группе ТКГ согласуется законопроект об амнистии, который принимает Верховная Рада.

5. Верховная Рада принимает закон об особенностях местных выборов на неподконтрольных территориях, содержащий «формулу Штайнмайера».

6. Передача Украине контроля над границей.

7. К концу 2020-го — встреча лидеров государств «нормандского формата». Они должны оценить процесс имплементации договоренностей, обсудить условия безопасности и политические условия для местных выборов.

8. Начало 2021-го — демилитаризация неподконтрольных территорий («Все вооруженные формирования, наемники, вооружение — все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены»,— сказал Кравчук)

9. Украина «обеспечивает на этих территориях нормальную жизнедеятельность» (Кравчук не детализировал этот пункт, но очевидно, речь идет о возобновлении работы украинских государственных органов, восстановлении социальных выплат и т.д.).

10. Россия отменяет документы, которые являются прямым вмешательством в жизнь на неподконтрольных территориях (в частности, упрощенный порядок предоставления их жителям российского гражданства).

11. Не позднее 31 марта 2021 года на этих территориях происходят местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины и с соблюдением стандартов ОБСЕ.

12. На бывших неподконтрольных территориях создают свободную экономическую зону (она должна действовать ориентировочно до 2050 года).

Также глава украинской делегации в ТКГ сказал, что план действий нельзя строить только на предложениях Украины, России или ОБСЕ. Поэтому в конечном документе должны быть «учтены предложения всех сторон».

Заключенные выстраиваются в очередь при обмене пленными между сторонами украинской и пророссийской групп, недалеко от пункта пропуска Майорское у оккупированного пророссийскими боевиками города Горловка, Донецкая область, Украина, 16 апреля 2020 Фото: EPA/YEVGEN HONCHARENKO

Альтернативный план: международная администрация и компромисс по границе

Представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш на момент разговора с hromadske еще не видел финальной версии документа. Однако отметил, что план полностью соответствует генеральной линии украинской делегации: сначала вопросы безопасности, и только после их решения — политические:

«Я подготовил свой вариант, и буду настаивать, чтобы его тоже вынесли на обсуждение ТКГ. Мой план по принципиальным позициям мало чем отличается от того, который предложил Кравчук, но у меня привлечены международные временные администрации. Ни миротворцы, ни военный контингент, а именно международные временные администрации. Задача которых — войти, сосредоточить на себе все потоки, входящие туда (в первую очередь, от России) и перераспределять их на социальные нужды населения».

В своей версии «дорожной карты» Гармаш подробно описал возможный компромисс в одном из самых противоречивых пунктов: когда Украина должна получить контроль над границей — до выборов (на этом настаивает украинская делегация) или после (это зафиксировано в Минских соглашениях, и на этом настаивают Россия и представители боевиков).

«В Минских соглашениях написано, что передача полного контроля над границей начинается в первый день после выборов. А заканчивается неизвестно когда, после политического урегулирования. Считаю, что да, полный контроль может начинаться после выборов. Но никто не запрещает нам начать принимать какие-то участки границы под частичный контроль до выборов. Для того чтобы действительно создать оборонные условия. То есть такие решения, которые делают Минск осуществимым и компромиссным для обеих сторон, если есть политическая воля действительно закончить конфликт», — считает Гармаш.

Он признает, что пока такой воли нет. Однако надеется: политико-экономическая ситуация внутри России и геополитические процессы могут подтолкнуть Москву к пониманию того, что ей выгодно выйти из конфликта.

«А дальше мы уже сами разберемся», — говорит Сергей Гармаш.

Местные жители ждут на контролируемой Украиной стороне пункта пропуска «Марьинка» между украинским правительством и контролируемыми пророссийскими боевиками территориями неподалеку от Донецка, Украина, 10 июня 2020 Фото: EPA/YEVGEN HONCHARENKO

Пять месяцев до выборов?

Один из самых противоречивых пунктов — намерение провести местные выборы уже 31 марта 2021 года.

Пока нет даже законопроекта, предлагающего механизм, по которому проводятся местные выборы.

«Законопроект мы еще не обсуждали. К тому же согласно «Минску», разговор о модальности выборов должен базироваться на законе об особом статусе. Он принят, но в политической подгруппе еще не обсудили правки. Однако у нас есть четкое понимание, каким должен быть этот законопроект: равные права, доступ к украинским СМИ, равное и безопасное участие всех субъектов политической жизни Украины в местных выборах в ОРДЛО», — сказал Гармаш.

Гармаш, который называет себя представителем в ТКГ, в первую очередь, от переселенцев, убежден, что внутренне перемещенные лица имеют получить право голоса.

«Влиять на вопрос будущего Донбасса без переселенцев, без тех, кто будет там жить — это по меньшей мере нелогично», — считает он.

Категоричность нардепов Настроения депутатов Верховной Рады относительно этого пункта крайне скептические. Они либо не считают выборы 31 марта реалистичными, либо убеждены, что такая формулировка проблемы является предательством. Депутат от «Слуги Народа» Ирина Верещук не видит сейчас возможности для выборов на оккупированной части Донбасса в марте 2021-го: «Законопроект об амнистии разрабатывается. Сейчас будут слушания и будут задействованы международные эксперты. А вот по поводу выборов — я категорична. Мы не можем провести выборы в марте 2021-го. Ну, вероятно, можем, но выведет ли Путин войска?» — говорит Верещук, которая является председателем подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороны и разведки. Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук считает выборы в неподконтрольных территориях «очень хорошей инициативой». Однако отмечает, что сейчас рано говорить о возможных сроках: «Все предложения украинской стороны, которые озвучил Леонид Макарович [Кравчук], соответствуют Минским соглашениям, за исключением свободной экономической зоны, но надо посмотреть еще порядок выполнения. Если процесс начнется, можно говорить о каких-то сроках. Я считаю, что если завтра начнется мирное урегулирование, то всю процедуру можно завершить за 6-8 месяцев». Нардеп от фракции «Голос» Роман Лозинский назвал происходящее в ТКГ в течение последних месяцев, «хит-парадом фантазий». «Парламент четко заявил, что восстановления контроля над границей, выведения вооруженных формирований России недостаточно, чтобы проводить выборы. В течение шести лет РФ не только стреляет и убивает украинцев, но и ведет информвойну, промывает мозги. Реинтеграция — это возвращение украинского информационного и культурного пространства. Это время на то, чтобы туда вернулись вынужденные переселенцы, чтобы не было риска, что сегодняшние террористы и сепаратисты снимут камуфляж, оденут костюмы и станут легальной местной властью. А если провести выборы так, как говорит Кравчук, то именно это и произойдет». Также он назвал план, который представил Кравчук, «планом Путина». Мол, только Путин и ОПЗЖ заинтересованы провести выборы на неподконтрольных территориях как можно быстрее. Такого же мнения придерживается и депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. Он считает возможные выборы 31 марта «планом капитуляции».