Стан аварійної готовності та реагування, цивільного захисту і техногенної безпеки відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» відповідає вимогам законів, інших нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів ДП «НАЕК «Енергоатом». Такого висновку дійшла комісія, що 2-6 листопада здійснила комплексну самоперевірку підприємства.

Формат самоперевірки в рамках планової інспекції аварійної готовності та цивільного захисту ЮУАЕС застосовано вперше. Його запроваджено рішенням компанії «Енергоатом» у зв’язку з карантином, пов’язаним з пандемією коронавірусу COVID-19, через який на підприємство не змогла прибути комісія Енергоатома. Інспектувалося, перш за все, виконання рекомендацій попередніх перевірок, зокрема минулорічних пропозицій НАЕК і приписів Головного управління ДСНС України в Миколаївській області.

До процесу самоперевірки було залучено представників різних підрозділів ВП ЮУАЕС. Такий підхід відповідальний, бо ж хто краще власного персоналу знає про найменші недоліки в роботі. Інспектували, кажуть, прискіпливо.

Андрій Паляцький, член комісії з самоперевірки, старший начальник зміни АЕС: «Мене, перш за все, цікавили питання взаємодії оперативного персоналу і роль оперативного персоналу в нашій системі аварійного реагування. Хочу відзначити компетентність та комунікабельність персоналу управління оперативного реагування, завдяки якому перевірка пройшла на якісному рівні. Висновок - позитивний».

Максим Паламарчук, член комісії, старший майстер цеху диспетчерського та технологічного управління: «За напрямком «зв’язок» було перевірено системи оповіщення персоналу на проммайданчику, в зоні суворого режиму, у машинних залах енергоблоків; прямий зв’язок з кризовими центрами, а також прямі канали ДІЯРУ, НАЕК і Південної енергосистеми. Зауважень не виявлено. Обладнання працює в штатному режимі. Його працездатність на задовільному рівні».

Володимир Смєлов, член комісії, старший начальник зміни цеху радіаційної безпеки: «Я відповідав за напрямок «радіаційна безпека та радіаційний захист». Перевірка продемонструвала готовність персоналу радіаційного контролю, групи контролю радіаційної обстановки та бригади радіаційної розвідки до виконання своїх обов’язків на випадок аварійної ситуації. Зафіксовано дієвість загальної системи протиаварійної готовності АЕС».

Висновки самоперевірки підтверджують результати повторної партнерської перевірки ВАО АЕС, що пройшла у ВП ЮУАЕС у вересні-жовтні поточного року. За напрямком «протиаварійна готовність» експерти поставили найвищу оцінку А.

Отже, у Звіті з комплексної самоперевірки зазначено, що на підприємстві існує та підтримується в актуальному стані Аварійний план, який містить перелік усіх потенційно можливих радіаційних аварій та дій з локалізації та усунення їх наслідків, функціонує комісія

з питань надзвичайних ситуацій, ефективно працює відповідний структурний підрозділ – управління з питань аварійної готовності та реагування (УПАГР). Налагоджено взаємодію з зовнішніми організаціями – Держатомрегулюванням, дирекцією НАЕК «Енергоатом», територіальними органами ДСНС тощо.

Визначено склад аварійних груп і бригад загальною чисельністю 795 осіб. Для відпрацювання навичок персоналу за заздалегідь розробленими та затвердженими планами, програмами та сценаріями організовуються протиаварійні тренування. В поточному році вже проведено 45 таких заходів з особовим складом аварійних груп і бригад. До кінця листопада має відбутися загальностанційне протиаварійне тренування.

Два кризові центри ЮУАЕС підтримуються у стані постійної готовності, їх обладнано системами життєзабезпечення, зв’язку, моніторингу навколишнього середовища та системою ПАМС (система післяаварійного моніторингу, до складу якої входять «чорні скриньки» для зберігання інформації в умовах аварій), а також іншими аварійно-технічними засобами. Забезпечення підприємства матеріальним резервом на випадок ліквідації надзвичайних ситуацій складає 100%. У наявності автономне обладнання (мобільні дизель-генератори, насосні рукавні станції, мобільні насосні установки, мотопомпи), призначене для аварійного електропостачання та подачі води до найвідповідальніших споживачів – парогенераторів, басейнів витримки та ін., що має забезпечити переведення та подальшу підтримку реакторних установок у безпечному стані на випадок довгострокового знеструмлення АЕС.

Не менш важливий напрямок – цивільний захист та техногенна безпека як його складова. Самоперевірка показала: у ВП ЮУАЕС проведено ідентифікацію потенційно небезпечних об’єктів та визначено такі, що мають підвищену небезпеку. Для них розроблено та введено декларації безпеки. У 2020 році функціональне навчання у сфері цивільного захисту пройшли 29 працівників ВП ЮУАЕС. У процесі професійної підготовки та підтримки кваліфікації персоналу працівникам надається інформація та проводиться перевірка знань щодо порядку дій та способів захисту в разі виникнення надзвичайних ситуацій, загальних способів надання першої медичної допомоги потерпілим, правил користування засобами індивідуального та колективного захисту тощо. Щомісяця перевіряється працездатність системи сповіщення з практичним включенням сирен на проммайданчику атомної станції.

«Приємно, що діяльність нашого підрозділу та загальний стан підприємства за напрямком, відповідальність за який покладено на УПАГР, отримали схвальні оцінки – і повторної партнерської перевірки, і команди самоперевірки підприємства. Та це не привід заспокоюватися. Ми знаємо, над чим ще треба працювати. І це відображено в Звіті з самоперевірки. У переліку повне забезпечення персоналу АЕС засобами індивідуального захисту – протигазами, реконструкція та модернізація зовнішнього кризового центру, зокрема впровадження системи автономного живлення та системи фільтровентиляції, реконструкція захисної споруди на території АЕС зі створенням там санітарного пропускника, поповнення та оновлення аварійних комплектів. Усе це відображено в Звіті з самоперевірки та знайшло місце в наших поточних і перспективних планах».

Серед іншого у планах южноукраїнських атомників будівництво двох нових захисних споруд. Їх зведення передбачене Комплексною програмою забезпечення АЕС України сховищами для персоналу.

Галина Медвінська