Служба безопасности Украины провела обыски в венгерских организациях Закарпатья. Их подозревают в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета. Обыски вызвали жесткую реакцию со стороны венгерских властей — они обвиняют Украину в перечеркивании цивилизованных отношений между странами. А в Обществе венгров Закарпатья и «КМКС — Партии венгров Украины» обвиняют украинские власти в запугивании венгров в регионе. Но это не мешает членам партии петь венгерский гимн после принесения депутатской присяги. Что происходит на Закарпатье и что будет с украинско-венгерскими отношениями — читайте в нашем материале.

Венгерский сепаратизм и «Великая Венгрия»

История с так называемым венгерским сепаратизмом в Закарпатье не нова. Последний раз скандал разгорелся, когда газета закарпатских венгров нарисовала карту с рядом приграничных регионов в цветах венгерского флага. Тогда Служба безопасности возбудила дело из-за сепаратизма. На этот раз СБУ снова говорит об угрозе национальной безопасности. В Ужгороде и Берегово обыскали офисы «КМКС — Партии венгров Украины», место жительства ее руководителя Василия Брензовича, помещения Закарпатского Венгерского института и благотворительного фонда «Эган Эде».

«Изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда государственной безопасности Украины путем фейкового распространения действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны. Во время обысков оперативники обнаружили печатную продукцию, пропагандирующую идеи так называемой “Великой Венгрии” и создание венгерской автономии в Закарпатье».

Кроме того, в СБУ проверяют, не работают ли отдельные публичные деятели на иностранное государство: «Они подозреваются в поддержке государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в частности в совершении действий с признаками государственной измены».

Очевидно, речь идет о руководстве «КМКС — Партии венгров Украины», в частности Василии Брензовиче — обыски накануне провели и в его доме.

Брензович — ближайший в Украине человек к президенту Венгрии Виктору Орбану, говорит политолог Дмитрий Тужанский. А к самим обыскам у него много вопросов, в частности к тому, где, как и когда они проходят: «Обыски проводятся на основании постановления Запорожского суда от 23 ноября, почему сейчас, если неделю обысков не было? Что нашли — три карты? Эти карты есть в библиотеках, книгах — это и так можно найти. Они (члены “КМКС — Партии венгров Украины”, — ред.) об этом говорят публично. Я думаю, такие карты можно найти у каждого второго (члена партии, — ред.). И если таковы результаты этой операции СБУ, то уже можно ставить вопрос о растрате бюджетных средств на такие спецоперации».

Кроме того, объясняет эксперт, Фонд «Эган Эде» — ключевой фонд, через который приходят венгерские деньги на поддержку украинских венгров: «Они дают гранты. Это то же самое, если бы СБУ провела обыски в USAID или в любом другом фонде».

Присягнули Венгрии?

Еще один инцидент с «КМКС — Партией венгров Украины» произошел 21 ноября. Но публично известно о нем стало только 30 ноября, в день обысков СБУ. Накануне в фейсбук-сообществе «Закарпатье-ТОП» опубликовали видео, на котором, как утверждается, новоизбранные депутаты Сюртовской объединенной территориальной громады спели гимн Венгрии. Партия венгров Украины имеет большинство депутатов в Сюртовской громаде.

Действующего главу громады Арпада Пушкаря перед выборами обвиняли в разжигании межнациональной розни. О создании ОТГ он говорил следующее: «Создание Сюртовской ОТГ — настоящее чудо. Потому что мы видим, насколько враждебным сейчас является отношение украинцев к закарпатским венграм. Даже те, кто, по нашему мнению, симпатизировал нам, отвернулись от нас, словно мы готовимся выступить с чем-то плохим против них».

Уже после обысков в Ужгороде и Берегово СБУ сообщила, что проверит еще и действия сюртовских депутатов от «КМКС — Партии венгров Украины».

Запугивание и политическое давление?

В то же время в самих венгерских организациях Закарпатья говорят о запугивании и «охоте на ведьм». Заместитель главы Закарпатского облсовета Иосиф Борто назвал действия СБУ «спланированной операцией, основанной на сфабрикованных политических обвинениях, целью которой является не только исключить деятельность венгерских организаций, но и запугать венгров Закарпатья и их руководителей».

Кроме того, Борто говорит и о возможной политической составляющей обысков со стороны силовиков: «Через неделю запланировано заседание нового состава Закарпатского областного совета, и мы сейчас в процессе переговоров о создании коалиции. Есть подозрение, что эти события связаны, возможно, в этих акциях присутствует и политическая составляющая».

О давлении на «КМКС — Партию венгров Украины» заявили и другие политические силы. В частности, выходец из Закарпатья, народный депутат от группы «За будущее» Виктор Балога назвал обыски провокацией спецслужб против венгерского меньшинства: «На Закарпатье нет сепаратизма, а венгерское национальное меньшинство — неотъемлемая часть нашего общества. Властям наконец нужно перестать пугать страну мифическим венгерским сепаратизмом и искусственно раскачивать ситуацию в области».

Глава областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Иван Чубирко говорит, что путем обысков власти пытаются заставить «КМКС — Партию венгров Украины» вступить в коалицию со «Слугой народа».

Алексей Петров, лидер «Слуги народа» в Закарпатском облсовете обвинения в свой адрес отвергает: «Когда мне приписывают инициативу тех следственных действий и обысков, которые проводились в отношении венгерских фондов на Закарпатье — это довольно обидно. Как с точки зрения моего отношения ко всем представителям национальных общин края, так и моей биографии — я бывший контрразведчик и точно знаю, что необоснованная примитивная грубая сила — это не аргумент, особенно в политике».

Тужанский говорит, что вариант принужждения к коалиции действительно возможен, но выглядит не очень разумным шагом: «Действительно говорят, что возможно это организовал Алексей Петров, который претендует на пост главы облсовета, чтобы склонить венгров к коалиции. Он бывший генерал-майор СБУ. Но Петров больше потерял политически, так как теперь за него точно не проголосуют венгры. Кроме того, мнение, что на венграх свет клином сошелся — преувеличено. Конфигураций для коалиции может быть много».

Согласно результатам выборов в Закарпатский облсовет, «КМКС — Партия венгров Украины» получила 8 мандатов, партия «Родное Закарпатье» — 12 мандатов, «Слуга народа» — 11, «Батькивщина» — 8, «Команда Андрея Балоги» — 7, ЕС, «За будущее» и ОПЗЖ — по 6 мандатов.

Угрозы со стороны Венгрии

Власти Венгрии в ответ на обыски вызвали украинского посла в Будапеште, чтобы выразить свое недовольство, говорит министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Из-за обысков он обвинил Украину в обострении отношений между двумя странами. Сийярто также планирует пожаловаться в НАТО с последующим блокированием членства Украины: «К сожалению, в Украине по-прежнему продолжаются непонятные политические качели в отношении венгерских партий и венгерского меньшинства. 1 декабря я буду встречаться с ответственными по вопросам НАТО, чтобы обсудить вопросы дальнейшего блокирования членства Украины в Альянсе».

В то же время сегодня министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина планирует получить План действий по членству в НАТО уже на следующем саммите Альянса в 2021 году.

Игорь Шевчук, hromadske