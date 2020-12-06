4 декабря в The New York Times Magazine вышла статья журналиста и лауреата двух Пулитцеровских премий Николаса Кристофа о популярном порносайте PornHub. В ней Кристоф рассказал истории подростков, чьи видео попали на сервис без их согласия — и о том, как сайт отказывается признавать, что зарабатывает на насилии.

PornHub — самый популярный порносайт в мире: каждый месяц на него в среднем заходят около трех миллиардов посетителей. Это больше, чем у Netflix, Yahoo или Amazon. В последние годы PornHub пытался сделать так, чтобы порнография перестала казаться чем-то постыдным — например, публиковал статистику предпочтений пользователей и занимался благотворительностью. А с началом пандемии новой коронавирусной инфекции открыл для всех бесплатный премиум-доступ.

Однако у сервиса, считает американский журналист Николас Кристоф, есть и другая, неприглядная сторона — он полон видео, на которых запечатлены реальные случаи насилия. PornHub, пишет журналист, зарабатывает на изнасилованиях детей, порнографии, выложенной в интернет ради мести (revenge pornography); съемке скрытой камерой, а также кадрах, на которых женщины задыхаются в полиэтиленовых пакетах.

По запросам «девочки до 18» («girls under18») или «14-летние» («14yo») на сайте можно найти сотни тысяч видео. Не на всех из них изображены жертвы насилия, но на многих, утверждает Кристоф.

В подтверждение своих слов журналист приводит сообщение о женщине, которая нашла на PornHub 58 видео со своей 15-летней дочерью, после того, как та бесследно исчезла. Также на порносайте опубликовали кадры сексуального насилия над 14-летней жительницей Калифорнии. Об этом властям сообщил не сервис, а одноклассник девушки, узнавший ее на видео. Виновных наказали, тогда как PornHub не привлекли к ответственности за распространение подобных роликов и заработке на них, пишет Кристоф.

«Они зарабатывают на моей боли и страданиях»

Журналисту удалось поговорить с несколькими людьми, которые в подростковом возрасте столкнулись с проблемами из-за политики сайта. «Мне никогда от этого не сбежать. Я могу быть 40-летней, с восемью детьми, но люди все еще будут мастурбировать на мои фотографии», — сказала Кристофу 23-летняя студентка по имени Кали. Она рассказала, что приемные родители заставляли ее сниматься в порнографических роликах с тех пор, как ей исполнилось девять. Некоторые из этих видео затем появились на PornHub — и, по ее словам, все еще регулярно появляются там.

Другая девушка, 19-летняя Серена К. Флейтс рассказала, что в 14 лет она влюбилась в парня годом старше и по его просьбе отправляла ему эротические видео со своим участием. Он пересылал их своим знакомым, кто-то из них опубликовал видео на PornHub. Об этом узнали одноклассники Серены и начали над ней издеваться. «Мне писали, что если я не пришлю им [еще] видео, они покажут все моей маме», — рассказала Флейтс. Ее мать все-таки узнала о случившемся: ей удалось убедить PornHub удалить видео, а также перевести Серену в другую школу. Но слухи дошли и туда, вскоре на сервисе и других сайтах снова появились видео с Флейтс.

Случившееся сильно повлияло на Серену: после нескольких неудачных попыток самоубийства, она приобрела наркотическую зависимость, бросила школу и стала бездомной. Сейчас Серена живет в машине. Она уже год не употребляет наркотики, но по-прежнему не работает. Устроиться, например, в ресторан быстрого питания, Серена не пыталась из страха быть узнанной: по ее словам, одно из видео, на котором ей 14 лет, собрало 400 тысяч просмотров. «Вся жизнь может измениться из-за одной маленькой ошибки», — сказала она журналисту.

О желании покончить жизнь самоубийством и попытках это сделать Николасу Кристофу рассказали еще несколько девушек, видео с которыми без их согласия опубликовали на PornHub. «Они [PornHub] зарабатывают на моей боли и страданиях», — сказала 18-летняя Тэйлор. Когда ей было 14, ее парень незаметно снял, как они занимаются сексом — позже видео попало на порносайт. С Тэйлор соглашается другая девушка, 19-летняя Николь. Видеозаписи, на которых она без одежды, появились на PornHub четыре года назад; уже два года Николь пытается добиться их удаления, но пока безрезультатно. «Это никогда не закончится, — сказала журналисту Николь. — Они зарабатывают так много денег на моей травме».

«Работа сама по себе душераздирающая»

Руководство PornHub отказало в интервью Николасу Кристофу, ограничившись комментарием о том, что сервис «безоговорочно» борется с материалами, содержащими насилие над детьми. А утверждения о том, что компания разрешает размещать на своем сайте подобные видео — «безответственные и явно не соответствующие действительности».

Как и на YouTube, видео на порносайте может опубликовать любой человек. В среднем на PornHub появляется 6,8 миллиона новых роликов в год. Большинство из них, пишет Кристоф, вероятно, опубликовали с согласия взрослых людей, снятых на записях. Но на многих присутствуют дети, к которым применяется насилие. Из-за того, что по видео часто непонятно, сколько лет человеку — 14 или 18 — ни PornHub, ни кто-либо еще не может сказать, какое количество контента сайта незаконно. При этом в отличие от YouTube сервис позволяет скачивать видео с сайта — а потому даже если ролик удаляют по распоряжению властей, может быть уже поздно: его могли успеть сохранить и распространить дальше.

PornHub не ответил Кристофу на вопрос о количестве модераторов, работающих на сайте. Однако бывший модератор частного порноконгломерата MindGeek (в него входят более 100 сайтов, компаний и брендов, в том числе PornHub) рассказал журналисту, что в MindGeek их всего 80. Тогда как у Facebook — 15 тысяч. По подсчетам Кристофа, чтобы изучить 1,36 миллиона часов, загружаемых в год на PornHub, каждый модератор должен просматривать сотни часов контента еженедельно.

По словам бывшего сотрудника порноконгломерата, по видео часто сложно определить не только возраст человека, но и насколько реально применяемое к нему насилие. При этом, утверждает он, модераторы, хотя и должны фильтровать контент с детьми, бизнес-модель MindGeek основана именно на секс-видео с участием молодых людей. «Задача модератора — пропустить как можно больше [такого] контента, — сказал собеседник Кристофа. — Работа сама по себе душераздирающая».

С необходимостью блокировать контент, связанный с эксплуатацией детей, сталкивается не только PornHub. За три месяца 2020 года Facebook удалил 12,4 миллиона подобных изображений. Twitter по этой же причине закрыл 260 тысяч аккаунтов за шесть месяцев прошлого года. У PornHub, по данным некоммерческой организации Internet Watch Foundation, за почти три года обнаружилось только 118 случаев изображений сексуального насилия над детьми. В организации не смогли объяснить журналисту, с чем связан такой низкий результат. Сам Кристоф предположил, что пользователи порносайта привыкли к подобным видео и редко на них жалуются.

«Эти меры не убьют порноиндустрию»

PornHub, как пишет Николас Кристоф, предпринимает попытки исправить ситуацию, но «без особых усилий». У сервиса появился список запрещенного контента, в том числе видео по темам «изнасилование», «подростковый возраст», «педофилия» и «зоофилия». Однако уже загруженные ролики с такими описаниями удалять не стали. Возможным остался и поиск по похожим словам.

После скандала со студией Girls Do Porn, которая обманом и угрозами заставляла женщин сниматься в порнофильмах, а затем публиковала их в интернете (в том числе на PornHub), сервис представил программное обеспечение, которое якобы позволяет предотвратить повторную загрузку удаленных с сайта видео. Но эту технологию оказалось легко обойти. Не сдержал PornHub и свое обещание удалить ролики с изображением женщин, обманутых Girls Do Porn. Часть из них, утверждает Кристоф, до сих пор доступна на сайте.

Власти, считает журналист, практически ничего не сделали для борьбы с проблемой. Тем временем опасения вокруг PornHub нарастают: петиция с требованием запретить сервис и привлечь его к ответственности собрала больше двух миллионов подписей; сенатор из Небраски Бен Сассе призвал министерство юстиции США провести расследование в отношении порносайта; PayPal прекратил сотрудничество с сервисом и призвал к этому и другие платежные системы. На закрытии PornHub настаивают и 20 членов парламента Канады, в этой стране базируется компания. В суд на сервис также подали девять женщин, которых сняли на скрытую камеру в раздевалке одного из колледжей Южной Каролины, после чего опубликовали видео на порносайте.

Сам Николас Кристоф считает, что справиться с ситуацией можно, изменив политику PornHub. А именно — разрешить публикацию видео только зарегистрированным на сайте пользователям, убрать возможность скачивания роликов и увеличить количество модераторов. «Эти меры не убьют порноиндустрию и не сильно побеспокоят ее потребителей», — уверен Кристоф.

Кристина Сафонова, Meduza