6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, у Верховного главнокомандующего состоялся один из важнейших политических боев. В родном городе Владимира Зеленского проходил второй тур выборов мэра. И этот бой Зеленский проиграл.

Не просто проиграл. Это провал его союза с олигархом Ринатом Ахметовым. Союз, в который президент пошел для того, чтобы превратить родной город в «город мечты».

Как прошли выборы

Выборы в Кривом Роге интересны не только тем, что это родной город Зеленского. Это важный город в политическом и экономическом плане.

Кривой Рог занимает 6-7 место среди украинских городов по численности населения и размеру городского бюджета. Почти 8 млрд гривен в городской казне — далеко не все органы власти располагают такими суммами.

Поэтому на этом городе сошлись интересы самых влиятельных лиц страны. Но для патриотической части населения второй тур был выборами без выбора. Потому что в нем сошлись две пророссийские силы.

Дмитрий Шевчик — кандидат от «Слуги Народа». Но больше известный как менеджер Ахметова. Он — гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината, входящего в холдинг «Метинвест».

Однако называть Шевчика человеком Ахметова не совсем правильно. Он более близок к партнеру олигарха — Вадима Новинского. С последним Шевчик сошелся по линии УПЦ МП.

Константин Павлов — кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь». Человек действующего мэра Юрия Вилкула.

«Павлов — это зло, а Шевчик — непонятная личность», — коротко подытоживает для hromadske представительница местной ячейки партии «Сила людей» Светлана Сова.

Как только 6 декабря избирательные участки в Кривом Роге закрылись, как были провозглашены результаты двух экзитполов. С совершенно разными итогами.

Телеканал «Украина-24» (принадлежит Ахметову) провозгласил победителем Шевчика. Экзитпол по заказу фонда «Украинская политика» показывал 52,61% у него, у конкурента — Павлова — 46,05%. Это фонд политолога Костя Бондаренко. Сам он был гостем студии телеканала в тот вечер.

В эфире телеканала Newsone (входит в сферу влияния Виктора Медведчука) объявили победу Павлова. Он со значительным отрывом опережал Шевчика — 28,86% против 41,14%. Этот экзитпол принадлежал Центру исследования развития территорий. Руководителем Центра является Николай Черный, который был избран в горсовет Днепра от ОПЗЖ.

Совершенно разные настроения были и в штабах.

Доверенное лицо Шевчика Евгений Ковалев в эфире «Украина-24» сетовал на массовые подвозы людей на участки.

«В основном это люди пенсионного возраста. Как мы знаем, с помощью подвоза реализуется подкуп избирателей. Таких нарушений было более 50 в течение дня», — заявил Ковалев.

А вот Павлов в эфире медведчуковских телеканалов уверял, что значительных нарушений зафиксировано не было.

«Наша задача — честно посчитать результат», — подытожил он.

Пока идет подсчет голосов, источники hromadske в партии «Слуга Народа» признали, что их кандидат выборы проиграл.

«Бывает, когда ты проигрываешь, а бывает, когда оппонент выигрывает. Мы собрали почти вдвое больше голосов, чем в 1 туре. Поэтому это не такой уж проигрыш всухую. Но оппоненты выиграли, потому что смогли правильно объединиться», — пояснил источник hromadske.

Еще за 10 дней до второго тура в «Слуге Народа» говорили о лидерстве своего кандидата. Якобы Шевчик опережал Павлова на 15%. Однако в день голосования поняли, что есть проблемы. Поэтому представители Зе-команды начали выкладывать в соцсети призывы прийти на участок и проголосовать. Например, Юрий Корявченков свое видео выложил в Фейсбуке в 18:36. Участки закрылись в 20:00.

В итоге ЦИК зафиксировала, что явка во втором туре была несколько выше, чем в первом, — 36,72% и 35,14% соответственно.

Однако здесь мог больше сыграть призыв Зеленского к жителям города. Свое видео он записал накануне.

«Давайте в этот день (в день второго тура выборов — ред.) сделаем рекордную явку по стране. Пусть это будет символическая для нашего города цифра 95. Агитировать я ни за кого из кандидатов не могу», — призвал Зеленский.

Если явку и удалось немного повысить, то желаемого результата — победы кандидата от президентской партии — достичь не удалось.

Три кандидата от Зе

Менеджер Ахметова и депутат облсовета от «Оппозиционного блока» попал в президентскую команду в последний момент перед стартом местных выборов.

Еще летом в городе вероятным кандидатом на должность мэра называли нардепа «Слуги Народа» Юрия Корявченкова, более известного как Юзик из «Студии 95-й квартал». Однако от этого варианта у Зеленского отказались.

«Юзику физически трудно даже ездить в Кривой Рог из Киева. А тем более — работать там мэром в случае победы», — объяснял hromadske один из политтехнологов партии во время представления в Киеве кандидатов на должности мэров от «Слуги Народа».

Также в Кривом Роге рассматривали кандидатуру местного бизнесмена Павла Сухоцкого.

«Он помогал партии Зеленского финансово, бордами, помещениями. Но когда выдвинули Шевчика, то обиделся, вышел из команды», — рассказывает hromadske председатель Криворожского центра расследований Антон Кравченко.

Окончательное решение по кандидату от «Слуги Народа» объявили во время августовского визита Зеленского в родной город.

27 августа все три потенциальных кандидата еще были рядом с Зеленским во время посещения президентом стадиона «Металлург».

Уже через несколько дней после этого Сухоцкий ушел из команды Зеленского. «Я верю, что наш президент — порядочный и честный человек. Однако я категорически не согласен с его кадровым решением по нашему городу. Видимо, есть веские причины, по которым наш родной город собираются передать под контроль крупной корпорации», — пояснил Сухоцкий свой демарш. На выборы Сухоцкий таки пошел. Самовыдвиженцем. В итоге — 3,78% и пятое место. «Зе-Шевчик от Ахметова» Почему Зеленский сделал ставку на менеджера Ахметова? У президента сошлись интересы с олигархом — подвинуть мэра Юрия Вилкула. Зеленский в таком союзе видел возможность изменений в городе, в том числе и через дополнительные финансовые вливания олигарха в инфраструктуру. Так, во время визита на местный стадион «Металлург» Зеленский высказал предположение, что и «Метинвест» финансово поддержит реконструкцию сооружения. У Ахметова было желание подвинуть своего давнего союзника Вилкула по другим причинам. Для олигарха Кривой Рог — один из трех базовых городов для развития бизнеса (вместе с Мариуполем и Запорожьем). «Вилкулы — местечковые князьки, а Ахметов — князь национального уровня. Вилкул выставлял свои условия, а сейчас у Ахметова план поставить своего человека и не договариваться с местным царем. А во-вторых, с 2014 года были проблемы, будто Александр Вилкул воровал деньги у Ахметова», — считает Кравченко из Криворожского центра расследований. По информации hromadske, давние союзники Ахметов и Вилкул окончательно рассорились прошлого года. У Зеленского был сильный бренд, но слабая местная команда. У олигарха — партия с низким рейтингом, но значительные финансовые и кадровые ресурсы. Плюс общий враг. И желание сделать город красивее, хотя бы «как в Мариуполе». На этом и сошлись. «Зеленского постоянно клипашат, что "город президента" выглядит, мягко говоря, не очень привлекательно. Вот и договорились президент с олигархом, что последний за какие-то преференции будет, экономя на "доле Вилкулов", делать из города что-то такое, чтобы президенту не стыдно было приезжать», — объясняет hromadske депутат горсовета от партии «Сила людей» Юлий Морозов. Однако с самого начала совместный план начал давать сбои.