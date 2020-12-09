Насичений і одночасно складний 2020 рік вийшов на фінішну пряму, - менше тижня відділяє нас від Нового року. А поки всі енергетики країни 22 грудня відзначатимуть своє професійне свято, за традицією підбиваючи підсумки року та будуючи плани на 2021-й.

Яким же рік, що минає, залишиться в пам'яті южно-українських атомників? Пропоную озирнутися назад і згадати всі досягнення колективу, його радості, успіхи, уроки та отриманий досвід. Бо підбиття підсумків допомагає дійти правильних висновків.

Віхи в історію

Одним з головних трудових досягнень колективу стало повне завантаження активної зони другого енергоблока ЮУАЕС тепловиділяючими збірками компанії Westinghouse. Ця подія сталася в день святкування Конституції України - 28 червня. У активну зону було завантажено 163 паливні збірки модифікованої конструкції (ТВЗ-WR). Таким чином, на южно-українському майданчику вже другий «мільйонник» успішно працює виключно на цьому паливі (третій енергоблок був повністю завантажений ТВЗ-WR роком раніше - в липні 2018).

2020-й увійде до історії Южно-Української АЕС як рік успішного проходження повторної партнерської перевірки ВАО АЕС (Всесвітня асоціація операторів атомних електростанцій). Програма візиту ґрунтувалася на результатах перевірки 2018 року. Тоді експерти виявили дев'ять областей для покращення діяльності, а сім - визнали сильними сторонами. Дві з них у 2020-му були рекомендовані як позитивні практики для застосування на всіх АЕС світу. Під час нинішньої перевірки у восьми областях було відзначено значний прогрес, ще в одній - «протиаварійна готовність» - експертами поставлена найвища оцінка.

Рік, що минає, відзначився низкою ювілеїв. У січні другому енергоблоку Южно-Української АЕС виповнилося 35 років. Внесок блока-2 у енергетичне виробництво країни за три з половиною десятиліття перевищив 200 млрд кВт-год. А в лютому 30-річчя життєвого циклу «експлуатація» відзначив третій южно-український «мільйонник». За цей період наймолодший енергоблок атомної станції згенерував 179 млрд кВт-год електричної енергії. З моменту видачі ліцензії на експлуатацію в надпроєктний період другий і третій блоки сумарно видали в енергосистему країни близько 36 мільярдів кіловат. «Ми переконані, що вони ще довго служитимуть людям, виробляючи екологічно чисту електроенергію, а ми для цього докладемо максимум зусиль», - підкреслює головний інженер ВП ЮУАЕС Микола Феофентов.

Максимум зусиль додають южно-українські фахівці і до підготовки першого енергоблока до чергової переоцінки безпеки, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років. Ліцензію Держатомрегулювання, що надає право на довгострокову експлуатацію, блок №1 отримав 2013 року. Працювати на визначених у проєкті рівнях потужності він може до грудня 2023-го. Подальша доля енергоблока залежить від його технічного стану. До комплексу заходів для пролонгації ліцензії входять роботи з оцінки технічного стану обладнання, підвищення безпеки, модернізації, реконструкції та технічного переоснащення блока. У планах також розробка звіту з періодичної переоцінки безпеки. До цього документа увійде аналіз проведених модифікацій, старіння устаткування та будівельних конструкцій.

За рішенням ДІЯРУ первісток Южно-Української АЕС був введений у промислову експлуатацію на підвищеній тепловій потужності 3045 МВт або 101,5 % проектної. Цьому передувала колосальна праця фахівців двох підрозділів атомної станції - відділу ядерної безпеки та служби аналізу безпеки. Концепція, покладена в основу підвищення встановленої потужності енергоблока №1, полягала в підвищенні точності вимірюваних параметрів, що впливають на теплову потужність. Робота над самою концепцією почалася ще в 2017 році, перший блок ЮУАЕС у компанії «Енергоатом» був пілотним у рамках діяльності з підвищення рівня потужності для блоків малої серії.

А у вересні на 20 МВт було підвищено електричну потужність другого енергоблока. Таких параметрів досягли завдяки комплексу робіт, виконаних у рамках планово-попереджувального ремонту. Основною стала модернізація циліндра високого тиску турбіни. Плюс замінений раніше конденсатор турбіни. Усе це в комплексі підвищило надійність експлуатації обладнання, скоротило періодичність капітальних ремонтів і дозволило наростити електричну потужність блока до 1020 МВт.

У вдосконалення безпеки атомники інвестують чималі сили та кошти. У нинішньому році в рамках Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків (КзПБ) на блоці №2 замінено електродвигуни 6 кВ на системах, важливих для безпеки, модернізовано та випробувано нову автоматичну систему пожежогасіння; на першому енергоблоці реконструйовано систему охолодження генератора з встановленням пластинчатих теплообмінників. Хоч фахівці зазначають, що ремонтна кампанія 2020 року була непростою. Складнощів додала пандемія коронавірусу. Наприклад, проводити наради різних рівнів, на яких, власне, визначалася стратегія та тактика ведення ремонту, доводилося в селекторних режимах. Були труднощі й з організацією роботи підрядного персоналу, задіяного в ремонтній кампанії. Вводився додатковий контроль - пропуск на АЕС отримували ті, хто надавав документи за розширеним переліком, пройшов анкетування та медогляд. І з цим атомники теж впоралися.

Про плани та перспективи

У середині жовтня ЮУАЕС успішно пройшла випробування систем збудження турбогенераторів енергоблоків №1 і №3 на відповідність технологічним стандартам енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E (Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії). Проводилися вони в рамках угоди про умови майбутньої інтеграції Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України з ENTSO-E. Фахівці атомної станції готувалися до цих випробувань декілька місяців, зокрема, тісно взаємодіяли з заводом-виробником систем збудження, який допоміг розширити функціонал програмного забезпечення. У підсумковому документі зазначено: системи здатні забезпечувати необхідний режим роботи енергоблоків, а отже і надійність ОЕС. Приєднати до першого та третього енергоблоків у майбутньому атомники планують і блок №2. Підтримувати стабільність у роботі турбіни, забезпечуючи постійну частоту 1500 обертів на хвилину, дозволить впровадження низки технологічних заходів. Серед них реконструкція системи регулювання турбіни та заміна її програмно-технічного комплексу керування. Частину робіт вже успішно реалізовано.

Перспективними для Южно-Українського енергокомплексу як і раніше залишаються два великі інвестиційні проєкти: реконструкція системи технічного водопостачання атомної станції та добудова третього гідроагрегату Ташлицької ГАЕС. Скрутне фінансове становище компанії «Енергоатом», на жаль, внесло корективи в плани атомників. Брак коштів став причиною відставання від затверджених термінів реалізації основних будівельних робіт. На перший план вийшли завдання зі збереження висококваліфікованого персоналу підрядних організацій і погашення кредиторської заборгованості. Незважаючи на труднощі, роботи на об'єктах не зупиняються. Сьогодні основні зусилля атомників, підрядників і проєктувальників сконцентровані на зведенні насосної станції для бризкальних басейнів і монтажі електротехнічного обладнання третьої машини ТГАЕС.

Соціальна відповідальність

У 2020 році на виконання соціальних і екологічних заходів, пов’язаних з будівництвом Ташлицької ГАЕС, було передбачено 18 млн грн. Це - 5 % від обсягу фінансування спорудження гідроакумулюючої станції у поточному році. Миколаївська обласна державна адміністрація своїм розпорядженням ще в березні визначила, що на реконструкцію дитячого садка у с. Трикрати Вознесенського району буде спрямовано майже 4,5 млн грн, на відновлення водозабірних споруд для покращення водозабезпечення мешканців міста Вознесенськ – понад 5 млн грн. На будівництво берегових частин мостового переходу через Південний Буг між селами Богданівка Доманівського району та Костянтинівка Арбузинського планувалося направити понад 3 млн грн, а на облаштування під'їзної автодороги до мостової переправи – більше 5 млн. Станом на кінець листопада поточного року ці соціальні проєкти були профінансовані майже на 10,5 млн грн. Їх реалізація триває.

Активна волонтерська діяльність - приклад громадянської позиції працівників енергокомплексу. Багато років лідером благодійного руху залишається колектив автотранспортного господарства (АТГ) підприємства. На його рахунку більш як півтори сотні «поставлених на колеса» та переданих українським бійцям одиниць військової техніки, вузлів і агрегатів до неї. Проте тільки відновленням машин, зокрема й тих, що побували в зоні проведення ООС, працівники АТГ не обмежуються. Наприклад, у лютому вони передали до підрозділів Збройних Сил України 16 квадрокоптерів для розвідки та контролю, придбаних за благодійні кошти. Кажуть, почату 2014 року справу планують продовжувати, резюмуючи: хто, якщо не ми.

Збереження здоров‘я

В умовах спалаху пандемії, що створила безпрецедентну ситуацію у всьому світі, на Южно-Українському енергокомплексі для захисту персоналу та збереження його здоров'я запровадили надсерйозні заходи, спрямовані на уповільнення темпів поширення COVID-19 і скорочення захворюваності. Перш за все потурбувалися про здоров'я критично важливого персоналу - фахівців групи технічного керівництва та оперативників, робочі місця яких розташовані на блочних щитах керування енергоблоків. Для них ввели режим ізоляції. На базі оздоровчо-реабілітаційного комплексу «Іскра» було створено всі необхідні соціально-побутові умови для проживання, харчування та відпочинку. Розроблено спеціальні маршрути для транспортування до робочих місць, на території АЕС окремо від усіх організовано їхнє харчування. Стан здоров'я оперативників постійно моніторили медики.

Для іншого персоналу підприємства карантинні заходи були не менш жорсткими: заборона масових і публічних заходів, службових відряджень, максимальне обмеження перебування на території представників підрядних організацій, посилення санітарно-гігієнічного та дезінфекційного режимів приміщень. Вжито заходів для розосередження персоналу під час доставки на підприємство та післязмінного переїзду додому, частину працівників переведено на інший графік роботи, зокрема дистанційний.

У перші місяці пандемії, коли в країні спостерігався тотальний дефіцит медичних масок і шаблони саморобних передавалися з рук у руки, Южно-Українська АЕС організувала пошиття засобів захисту обличчя власними силами. Вісім працівниць швацького цеху Палацу культури «Енергетик» і три - цеху дезактивації за день відшивали до трьох сотень масок. Загалом було виготовлено понад 5 тисяч штук. Готову продукцію відділ охорони здоров'я підприємства розподіляв між цехами. Потурбувалися на атомній станції і про безпеку робочих перевезень. АТГ збільшило кількість рейсів і створило спеціальну бригаду для обробки транспорту після вечірніх та ранішніх виїздів.

У боротьбі з COVID-19 відчутною була допомога первинної профспілкової організації НАЕК «Енергоатом» і профспілки ЮУАЕС. За їх рахунок підприємству та Южноукраїнській багатопрофільній лікарні було передано маски-респіратори, захисні щитки, костюми, експрес-тести, міській медичній установі також було виділено гроші на придбання спеціальних засобів для захисту персоналу приймального покою, інфекційного та реанімаційного відділень. А нещодавно спільним рішенням адміністрації Компанії та профспілкового комітету медико-санітарній частині міста-супутника АЕС надано фінансову допомогу на придбання цифрового плоскопанельного рентгенівського детектора. Це обладнання допоможе прискорити прийом пацієнтів та надає медикам мобільності, бо працювати ним можна в будь-якому відділенні медичної установи. Нині триває його налагодження. Запустити в роботу планують до кінця тижня.

Сьогодні, вже впоравшись з першим шоком, пов'язаним з пандемією та швидкістю поширення вірусу, персонал Южно-Українського енергокомплексу адаптувався та успішно продовжує виконувати свої службові обов'язки - безпечно виробляти екологічно чисту електроенергію, дотримуючись усіх карантинних запобіжних заходів.

Ось таким був для южно-українських енергетиків 2020-й. Нехай його перемоги стануть хорошим трампліном у 2021 році, який ось-ось почне набирати оберти і обіцяє бути не менш багатим на цікаві події.

Наталія Карташова, управління інформації та громадських зв’язків ВП ЮУАЕС.