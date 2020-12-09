Локдауну на Новий рік не буде. Заява Зеленського збіглася з баченням уряду, тож «зачинять» українців лише після новорічних світ — з 8 по 24 січня (включно).

Тепер зі спокійною душею можна було б планувати зустріч Нового року, але не все так просто. У багато яких закладах, особливо в туристичних містах, почали резервування ще до рішення влади щодо локдауну, тож вільних місць уже багато де немає.

У яких закладах повірили заяві президента та розпочали готувати вечірки ще до рішення уряду, хто взагалі не зважає на карантинні обмеження, а хто планує, але обережно — читайте у нашому матеріалі.

Оптимістичний Львів

Наприкінці листопада міський голова Андрій Садовий заявив, що у Львові на Різдво — «особлива атмосфера», і закликав Кабмін врахувати це, запроваджуючи карантинні обмеження. Згодом у міськраді заявили, що святкування Різдва все ж адаптують до карантинного формату.

«Місто відмовиться від масштабних подій. Натомість головний акцент буде на менших заходах, невеликих локаціях, які все одно дадуть змогу відчути дух Різдва. Ідеться про встановлення різдвяної шопки, Дідуха тощо», — заявив заступник міського голови Андрій Москаленко.

Рішення щодо традиційного різдвяного ярмарку ще не ухвалили. А от ковзанка буде із масковим режимом, температурним скринінгом та обмеженою кількістю людей.

Обмеження діятимуть і в розважальних закладах.

Наприклад, Театр пива «Правда», що в центрі Львова, під час святкування ”драйвового Нового року” обіцяє масковий режим, скринінг температури на вході та столики на відстані 2 м один від одного. У закладі після заяви Володимира Зеленського не вірили в локдаун в грудні, але про всяк випадок обіцяли в разі його запровадження повернути передоплату.

У сусідньому ресторані «Панорама» столики на святкування Нового року бронюють за стовідсоткової передоплати, яку в разі локдауну також обіцяють повернути. Ресторан розташований в однойменному готелі, який прийматиме відвідувачів, «поки не буде примусової заборони».

Ці заклади входять до мережі !FEST.

«Більшість закладів планує працювати на Новий рік, але в залежності від специфіки планують різну програму. Наразі відбувається резервація — попередні замовлення, і в разі чого просто повернемо людям гроші», — каже Тарас Маселко, керівник PR-відділу «Холдингу емоцій !FEST».

Він також додав, що в разі локдауну розглядали можливість додати свої точки на ярмарку в центрі міста.

В іншому популярному закладі, ресторані-пивоварні «Старгород», попри відсутність афіші на сайті, вже заброньовані практично всі столики. Там пояснюють, що працювати готові, але передоплату з клієнтів за новорічну ніч до оголошення рішення уряду щодо локдауну не брали.

А у готельно-ресторанному комплексі «Термінал А», який розташований неподалік Львова, навіть не починали резервування столів — чекали на рішення влади.

Безстрашний Буковель

Що вище в гори, то, здається, менш страшний коронавірус. У туристичному комплексі «Буковель» сезон катання відкрили ще 4 грудня. Про наявність карантинних обмежень на гарячій лінії комплексу нам розповісти не змогли:

«Наразі точної інформації немає, адже карантин вихідного дня скасували, зараз «Буковель» працює в штатному режимі. В разі повного локдауну є тільки інформація, що все працюватиме в штатному режимі, лише ресторани — навинос. Але ця інформація ще не є точною».

Вільних номерів на новорічні свята ще до оголошення дат локдауну в готелях комплексу майже не залишилося.

Як і в оздоровчому комплексі «Косино» на Закарпатті. Там Новий рік пропонують зустріти «у термальному басейні під нічними зорями». Очікують, що гості будуть відвідувати басейн у масках та дотримуватися дистанції. Також на сайті вказано, що «у термальній та в прісній хлорованій воді COVID-19 не поширюється».

Обережна Одеса

Охочих зустріти Новий рік біля моря в Одесі чекають, але планують заходи обережніше, ніж у Буковелі.

Міська влада перенесла щорічний конкурс відеопривітань «У Новий рік з новою мрією!» та фестиваль хорового співу «Різдвяний Щедрик» в онлайн. Щодо інших святкових заходів рішень поки немає.

А от розважальні заклади все ж віддають перевагу «живому» спілкуванню. Попри відсутність афіш на сайтах та в соціальних мережах, у топових ресторанах Reef, Yug та Amsterdam планують новорічні вечірки. Деякі, наприклад Yug, навіть із зірковими ведучими: святкування «у венеціанському стилі» проводитиме Влад Яма.

В усіх закладах оголосили про карантинні обмеження — масковий режим, соціальну дистанцію та температурний скринінг — та обіцяють повернути кошти, якщо локдаун усе ж запровадять.