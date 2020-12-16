15 декабря исполняется два года с тех пор, как была возрождена Православная церковь Украины. Вскоре Константинополь признал ее автокефалию и статус единой канонической правопреемницы Киевской митрополии Х века.

Именно 15 декабря 2018 года в Киеве провели Объединительный собор украинских православных церквей, участники которого утвердили устав и избрали предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ). Им стал Епифаний (Сергей Думенко, которому на тот момент было 39 лет). Знаковое событие в киевском соборе Святой Софии признал Вселенский патриархат — проведение собора возглавлял представитель Константинополя, митрополит Галльский Эммануил.

А уже 5 января 2019 Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ в храме святого Георгия на Фанаре — после совместного служения литургии с митрополитом Епифанием.

6 января, накануне православного Рождества, в Софийском соборе Киева состоялась церемония интронизации Епифания. После этого ПЦУ получила официальный автокефальный статус и была признана единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии.

«Единая независимая поместная Украинская православная церковь состоялась. Это свершившийся и необратимый факт. И пути назад нет», — заявил Епифаний 15 декабря 2020-го, во вторую годовщину ПЦУ.

НВ напоминает важные факты о создании ПЦУ, ее значении и нынешнем положении в Украине.

1. Патриарх Варфоломей назвал создание ПЦУ главным событием года

Поскольку томос об автокефалии ПЦУ был подписан в первые дни 2019-го, в декабре прошлого года Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что считает признание ПЦУ главным событием года.

Аргументируя значение этого шага для Украины и мира, он отметил, что благодаря получению томоса украинские православные «могут вести церковные дела независимо от других церквей».

«Вселенский патриархат является единственной церковью, которая, по священным канонам, имеет историческое право предоставления автокефалии. Мы предоставили им полную автокефалию», — напомнил Варфоломей I.

Митрополит Епифаний, свою очередь, в первую годовщину томоса назвал его «осуществлением мечты многих поколений и миллионов верующих» в движении за духовную независимость нашего государства. Ранее он также называл предоставление ПЦУ автокефального статуса «вторым крещением Украины».

2. Кроме Вселенского патриархата, ПЦУ официально признали еще три из 15 православных церквей мира

24 октября 2020 года Православную церковь Украины признала Кипрская церковь — ее руководитель, архиепископ Кипра, помянул митрополита Епифания во время одной из литургий.

Такое поминание (упоминание предстоятелем одной церкви руководителя другой) в православном мире означает формальное признание. Позже кипрский архиепископ пояснил, что такое его решение должно укрепить православие в целом и саму церковь Кипра.

Таким образом, несколько месяцев назад церковь Кипрская православная церковь стала третьей после Греческой церкви и Александрийского патриархата, которая официально признала ПЦУ — после того, как непосредственно Вселенский патриархат объявил об автокефалии украинской церкви.

Всего в мире насчитывается 15 православных церквей (с учетом Константинопольского патриархата). Во время богослужений их предстоятелей упоминают в четкой последовательности, которая называется диптихом. Первым всегда называют Вселенского патриарха, а завершает этот список последние два года митрополит Епифаний, предстоятель ПЦУ.

3. Из-за создания ПЦУ Московский патриархат разорвал церковное общение с Константинополем

Ни Русская православная церковь (РПЦ), ни подотчетная ей в Украине УПЦ Московского патриархата не признают ПЦУ.

В октябре 2018 года, за два месяца до Объединительного собора украинских православных церквей, синод РПЦ разорвал церковное общение со Вселенским патриархатом за его решение предоставить автокефалию Украинской церкви.

«Принятие в общение раскольников и лица, подвергнутого анафеме в другой Поместной Церкви, со всеми рукоположенными ними епископами и клириками, посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств — все это выводит Константинопольский патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами», — говорилось в решении синода РПЦ.

Там заявили, что «до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений» российские священнослужители не будут проводить сослужение с духовенством Константинопольской церкви, а миряне не будут участвовать в таинствах, совершаемых в храмах Вселенского патриархата.

РПЦ также частично разрывает церковное общение с теми церквями, которые уже признали ПЦУ — например с Кипрской церковью осенью 2020 года.

4. ПЦУ насчитывает более 7 тыс. приходов в Украине

Только за первый год существования Православной церкви Украины к ней присоединились около 600 приходов УПЦ МП, заявил митрополит Епифаний прошлом году в интервью Радио Свобода.

«И я верю, что в будущем также будет еще одна волна таких массовых переходов. Но нужно время. Мы хотим, чтобы и в дальнейшем это было мирно, спокойно и добровольно. Мы не имеем права создавать еще и внутри страны религиозный фронт, нам не нужны противостояния», — отметил предстоятель ПЦУ.

Сейчас ПЦУ насчитывает более 7 тыс. приходов по всей Украине, сообщил Епифаний в апреле 2020 года в очередном интервью. Тогда же он рассказал, что процесс перехода приходов в ПЦУ остановился из-за карантина и сложной ситуации с распространением коронавируса в Украине.

«Сейчас мы стараемся делать все, чтобы не было скопления людей. Для этого на время карантина не будет переходов, не будет собраний. Потому что для того, чтобы [церковная] община определилась, нужно провести общее собрание прихода», — пояснил предстоятель ПЦУ.

5. ПЦУ осуществила ряд реформ в богослужениях и «имидже» церкви

ПЦУ пытается предстать для украинских верующих современной церковью, рассказал в беседе с DW представитель пресс-службы ПЦУ Михаил Омельян год назад, в первую годовщину создания церкви.

За это время ПЦУ ввела ряд нововведений в своих богослужениях, таинствах и церемониях.

Во время службы, которая ведется на украинском языке, по возможности работает сурдопереводчик. В храмах позволили устанавливать скамейки, на которые могут присесть верующие.

В церковь могут приходить женщины без головных уборов, хотя на входе может быть просьба к женщинам не заходить в храм с непокрытой головой.

«По поводу так называемого дресс-кода, то мы смотрим сначала на человека и личность, а не на его одежду, — пояснил Омельян. — Для нас прежде всего важно, что человек пришел в храм».

ПЦУ пытается быть активной в интернете и социальных сетях, в том числе относительно актуальных для всех украинцев вопросов вне религии.

Так, в 2019 году ПЦУ признала, что вакцины являются действенным и современным способом защиты от инфекций и написала об этом на своей странице в Facebook: «Вакцинируясь, мы заботимся не только о себе, но и о своих родных и близких», — говорится в сообщении. Церковники призвали не пренебрегать «трудом многих поколений врачей, которые исследовали опасные для здоровья человека микроорганизмы и создали вакцины, обеспечивающие иммунитет против этих возбудителей».

А в начале пандемии COVID-19 ПЦУ была также первой церковью в Украине, которая дала адекватные практические наставления для своих верующих, чтобы предотвратить распространение болезни. Среди них — не организовывать паломничества к мощам, иконам, другим святыням; не целовать их, как и самих церковников в знак приветствия; использовать одноразовые салфетки во время причащения и т. д.