По подозрению в мошенничестве в 1990 году попал в СИЗО, где провел следующие 2 года. В 1992-м получил приговор — три года лишения свободы за ограбление и мошенничество. Но благодаря времени, проведенному в СИЗО, и из-за содействия следствию Кернеса освободили. В криминальном мире он известен по прозвищу «Гепа».

Сам Кернес о своих молодых годах в СМИ вспоминал редко. После школы поступил в ПТУ № 14, окончил его по специальности «чертежник-конструктор». Работал слесарем на заводе «Свет шахтера», потом ремонтировал часы, шил одежду. Тогда же начал заниматься мошенничеством — перепродавал чеки советской сети магазинов «Березка», устраивал «кидалова» с автомобилями, играл в «наперстки».

Геннадий Кернес родился 27 июня 1959 года в Харькове. В 1976 году окончил Харьковскую среднюю школу №76. В армии не служил, по слухам — из-за того, что имел справку о шизофрении. Позже, в 2010-м об этой же справке рассказывал экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусного заболевания. Многолетний глава Харькова прославился своими «резкими» заявлениями, предвыборным роликом с Добкиным и тем, что построил в Харькове не один парк. Вспоминаем чем еще был известен Геннадий Кернес.

Депутат и мэр

Депутатом Харьковского горсовета Геннадий Кернес стал в 1998 году, в 2002-м впервые занял пост его секретаря. Но ненадолго — уже на следующей сессии его уволили.

Повторно секретарем горсовета Кернес стал в 2006 году после победы на выборах мэра Харькова Михаила Добкина. Кернес финансировал предвыборную кампанию Добкина и фактически возглавлял его штаб. Тогда Добкин и Кернес прославились съемками предвыборного ролика.

Исполняющим обязанности мэра Харькова Кернес стал в 2010 году после того, как Янукович назначил Добкина губернатором области вместо Арсена Авакова. Осенью того же года кандидат от «Партии регионов» Кернес победил Авакова (который руководил тогда местным штабом «Батькивщины») на выборах и возглавил Харьков. С тех пор этой должности он уже не покидал.

Враг Авакова

В 2004 году Кернес вместе с Аваковым принимали участие в Оранжевой революции. Но в интервью Дмитрию Гордону Кернес позже рассказывал, что друзьями с Аваковым они никогда не были.

В 2010-м Харьков стал ареной борьбы между президентом Януковичем и оппозицией в лице Тимошенко. Во время выборов мэра много говорили о фальсификациях, но доказать победу Авакова тогда не удалось. Двумя годами позже Аваков уехал в Италию, когда против него в Украине возбудили уголовное дело за «превышение власти и служебных полномочий». В БЮТ дело называли сфабрикованным.

Во время Революции Достоинства Кернес и Аваков уже были по разные стороны баррикад. Аваков был комендантом Майдана в Киеве и позже возглавил Министерство внутренних дел, а Кернес вместе с Добкиным устраивал в Харькове пророссийский митинг. Позже Кернеса подозревали в похищении, угрозах убийством и избиении двух участников Евромайдана — Александра Кутянина и Сергея Ряполова. Но после 3 лет слушаний дело закрыли.

Через месяц после начала этого расследования на Кернеса совершили покушение — в него стреляли во время утренней пробежки, в результате чего он получил инвалидность. И в покушении, и в возбуждении дела Кернес обвинил Авакова, к тому времени уже главу МВД — якобы таким образом он хотел отомстить. Кернес даже заявлял по поводу Авакова: «Для него свидетельство о моей смерти — это как подарок ко дню рождения».

Впрочем, доказательств причастности министра внутренних дел к нападению прокуратура Харьковской области не нашла.

«Король» Харькова

За более чем 10 лет правления Кернес стал настоящим «королем» Харькова. По данным расследователей из Bihus.info, он «монополизировал около 90% жизнедеятельности города». «Гепа» контролировал предприятия, рынки, застройщиков и т.д., а новые бизнес-игроки без его разрешения в Харьков попасть не могли.

Кернеса обвиняли в том, что он заботился лишь о «фасаде» города — парках, скверах и местах отдыха. В то время как важные сферы, как то закупка новых трамваев или ремонт теплосетей, оставались заброшенными, поскольку требуют значительных усилий и средств.

Таким образом, за счет имиджевых проектов, на которые тратили немалые средства, Кернес сформировал к себе отношения харьковчан — «пусть ворует, но что-то делает».

Согласно официальной декларации, Кернес имел только коллекцию часов и два инвалидные коляски, а проживал в комнате отеля. Но, по данным Bihus.info, на гражданскую жену Кернеса Оксану Гайсинскую записана коллекция автомобилей совокупной стоимостью $700 тысяч, квартиры в центре Киева примерно за 25 миллионов гривен и в Харькове стоимостью более $300 тысяч, а также большая часть старого бизнеса «Гепы»: СМИ и компании, занимающиеся недвижимостью.