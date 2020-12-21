Пациентка инфекционного отделения Центральной городской больницы № 2 в Житомире регулирует подачу кислорода для дыхания/ Фото: Анастасия Власова

В ноябре в Житомире произошел трагический инцидент — 39-летняя Ольга Грабарь обратилась к мэру, чтобы он помог с кислородом для пациентов с COVID-19, которого не хватает в реанимации городской больницы № 1, где она лежала. По словам женщины, только за один день кислород выключали восемь раз. На следующий день пациентка умерла. Сергей Сухомлин, глава Житомира, тогда ответил: «Задержка с кислородом была несколько минут, сейчас проблем нет. А женщина умерла не из-за недостатка кислорода».

За время пандемии это далеко не единственная история, когда пациенты жалуются на недостаток кислорода в больницах. Что вообще происходит с кислородом в Украине, как работает этот рынок и кто ответственен за тех, кто не получил помощь вовремя — читайте дальше.

Как кислород доходит до больниц?

Есть два вида кислорода — технический и медицинский. Технический используют в промышленности: металлургии, горнодобывающей и химической сферах, энергетике, нефтедобыче. Медицинский кислород — это лекарственное средство, больницы закупают его для тяжелобольных пациентов при сложных случаях болезней органов дыхания, сердечной недостаточности, отравлениях и для операционного наркоза.

По данным Минздрава, лицензию на производство медицинского кислорода в Украине имеют 16 предприятий. Но это не совсем так. Потому что в перечень министерство внесло не только производителей, но и поставщиков. На самом деле производят жидкий медицинский кислород только шесть предприятий. Это крупные промышленные заводы. Они имеют оборудование, которое всасывает воздух, охлаждает его, и при температуре минус 186 градусов получают жидкий кислород. Еще два химических завода в Одессе и Черкассах находятся в процессе получения лицензии, их пока не считаем. Остальные десять компаний закупают медицинский кислород у производителей и поставляют его в больницы, потому что не каждый завод, производящий кислород, сам может его транспортировать.

Баллоны с газообразным кислородом в Житомирской областной больнице № 1

Поставщики привозят кислород в больницы в жидком и газообразном состояниях. В чем разница? Больницы, которые имеют более современное оборудование — криоцилиндры, закупают жидкий кислород, который уже на месте проходит обработку через газификатор и доходит до пациента в газообразном состоянии. В то же время больницы закупают и газообразный кислород в баллонах. С ним работать не так удобно. Одному пациенту нужно два кислородных баллона в сутки. Проблема же в том, что специализированный грузовик вмещает и может доставить максимум 100 баллонов. В компании «Криогенсервис», одной из крупнейших на рынке, объясняют: если в больнице будет больше пациентов, они просто не смогут доставить достаточное количество баллонов или жидкого кислорода. Причин несколько — нет необходимого количества кислорода, кроме того, из-за узких дорожных подъездов крупногабаритные машины часто просто не могут подъехать к больнице.

Запасы кислорода больница хранит на улице, откуда его распределяют в отделения. В помещениях больницы баллоны или криоцилиндры держать нельзя из-за правил безопасности — они могут быть взрывоопасными.

Пациенты с COVID-19 дышат кислородом в инфекционном отделении Центральной городской больницы № 2 в Житомире

Почему не хватает кислорода?

Недостаток медицинского кислорода в Украине возник с началом пандемии. Ранее больницы не нуждались в таких больших объемах. Из-за коронавируса многие пациенты страдают кислородным голоданием: когда насыщение крови кислородом падает, человеку необходима круглосуточная кислородная поддержка. Это может быть носовая маска, канюля (тонкая носовая трубка для ввода веществ, — ред.) или маска с мешком — их назначает врач в зависимости от состояния пациента. В тяжелых случаях, когда человек не может самостоятельно дышать, его подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Такие пациенты лежат в реанимации.

Каждая больница заключает договоры с поставщиками на тот или иной объем кислорода через систему Prozorro. Раньше нужно было проводить тендеры, но из-за эпидемии закупки происходят по упрощенной системе. По данным Dozorro, уже в марте больницы закупили кислорода вдвое больше, чем в январе. А осенью, когда число больных начало резко расти, спрос на кислород стал еще больше. Если в январе на кислород потратили 10,9 млн грн, то в октябре на это ушло 38,5 млн грн.

Компания «Криогенсервис» работает посредником между производителем и больницей. Она покупает медицинский кислород на заводе и оттуда доставляет в больницы. Если нужен кислород в баллонах, «Криогенсервис» самостоятельно перегоняет его в газообразное состояние на пунктах распределения. Их в Украине — 34. Самое сложное возить кислород в Киев и Киевскую область. Там нужны большие объемы, а заводов рядом нет.

«Криогенсервис» обеспечивает кислородом 413 больниц. В конце прошлого года компания закупала у производителя 250 тонн жидкого кислорода в месяц, сейчас вдвое больше. Однако больницам не хватает уже и этого. «Проблема в том, что договоры как с больницами, так и производителями, которые мы заключили в начале года, не могли предвидеть ковид. Сейчас каждой больнице нужно в два-три раза больше кислорода. Главные врачи ежедневно звонят нам и говорят: «Дайте больше кислорода». Мы говорим, что у нас нет. Мы можем дать только то, что есть в соглашении, потому что не дает завод», — рассказывает Олег Настасяк, руководитель юридической группы «Криогенсервиса».

Житомирская городская больница № 2 имела договор с «Криогенсервисом» на протяжении многих лет. Они поставляли жидкий кислород для трех криоцилиндров и баллонов. Когда в сентябре больница начала принимать больных коронавирусом, потребность в объемах возросла. Подписали дополнительное соглашение, но впоследствии компания была вынуждена ограничить поставки.

«На них пошла большая нагрузка, поэтому они не смогли обеспечить всех на 100%. То, что они нам давали на месяц, мы использовали за два дня», — рассказывает Игорь Кухарук, директор Житомирской городской больницы № 2.

Чтобы решить проблему, больница подписала договор с другой фирмой, «Линде Газ Украина», которая сама производит и поставляет кислород. На территории больницы они установили большой четвертый криоцилиндр — на 6 тонн кислорода. Медицинское учреждение оплатило установку, а саму бочку (которая стоит около 2 млн грн) поставщики дали бесплатно, с условием, что заправлять ее смогут только они. В качестве резерва в больнице остаются три малых криоцилиндра и баллоны.

«До коронавируса одного малого цилиндра хватало на две недели. Он шел на операции и реанимации. Сейчас такого цилиндра хватает максимум на сутки», — говорит Владислав Дубчак, заместитель директора больницы по техническим вопросам.

По его подсчетам, с тем количеством больных, которые сейчас нуждаются в кислородной поддержке, запасов кислорода в больнице хватает на 10 дней. Если все койки будут заняты или поставят новые, — хватит на 3-4 дня.

Сколько всего закупили кислорода?

В течение десяти месяцев через Prozorro закупили 4,3 миллиона куб. м (примерно 673 тысячи 40-литровых баллонов) газообразного и 5920 тысяч тонн жидкого медицинского кислорода на общую сумму 179,9 млн грн.

По исследованию Dozorro, больше всего кислорода (26,9%, — ред.) продала упомянутая выше компания «Криогенсервис» — на 48,3 млн грн. За все время они доставили в больницы 388 тысяч куб. м газообразного и 2875 тонн жидкого кислорода.

Компания «Львівкисень» поставила в больницы 1425 тонн жидкого медицинского кислорода на 31 млн грн. Она идет следующей на рынке после «Криогенсервиса», и занимает 17,3% от общей стоимости всех сделок. Компания закупает кислород у крупнейшего производителя западной Украины — Львовского химического завода. С начала года они продали жидкого и газообразного кислорода на сумму 27,5 млн грн, что составляет 15,3% от общей суммы.

Сколько стоит кислород?

Цена на медицинский кислород — разная. На нее влияют не только объемы и состояние — жидкий или газообразный, но и логистика — насколько далеко расположена больница от пункта распределения кислорода, объясняют в Dozorro.

Средняя цена на газообразный медицинский кислород за десять месяцев составила 44-48 грн за куб. м, то есть 281-307 грн за 40-литровый баллон. Больше всех за газообразный кислород отдала Могилев-Подольская окружная больница интенсивного лечения, которая приобрела 600 баллонов по 77 грн за куб. м. А дешевле всего купила Харьковская областная детская клиническая больница № 1 — по 7,17 грн за куб. м.

Жидкий кислород значительно дешевле. Его средняя цена составляла 11-13 грн за 1 кг. Две больницы в Днепропетровской области закупили жидкий кислород по самой высокой цене на рынке — 25 грн за кг. Тогда как меньше всего отдал Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова — только 4,2 грн за кг.

Что делает Минздрав?

Министерство здравоохранения заявляет, что проблем с кислородом в Украине нет. По их статистике, по состоянию на 16 декабря в Украине 34 тысячи коек с кислородными точками.

«Минздрав помогает больницам с кислородом. Специальная субвенция пошла на регионы для установления кислородных сетей, баллонов или кислородных концентраторов. Это как раз идет за государственный счет», — отвечает Ирина Головьяк, первый заместитель министра здравоохранения.

Субвенцию в размере почти 1,5 млн грн правительство выделило для больниц, которые принимают больных коронавирусом.

В «Криогенсервисе» заявляют, что самой большой проблемой является распределение кислорода между производителями, поставщиками и больницами, которое должно быть организовано на государственном уровне. Олег Настасяк, руководитель юридической группы «Криогенсервиса», говорит:

«Кислород стал главной проблемой только главного врача. Однако Минздрав должен работать с производителями и централизованно контролировать объемы всех заводов и координировать распределение кислорода. Чтобы ни одна больница ни дня не существовала без кислорода, потому что это человеческие смерти. Чья это будет ответственность? Врача, который не может получить кислород тогда, когда есть необходимость? Или поставщика, которому кислород не выдал завод?»

Обеспечение кислородом на государственном уровне — плохая идея, говорят в Dozorro. Объясняют на примере с закупкой аппаратов искусственного дыхания, на которые ГП «Медзакупки Украины» получило средства в апреле, а в больницу ИВЛ попали только в октябре. «Если это будет централизованная закупка кислорода, то это будет долго. Пандемия показала, что местные органы власти более мобильны. Они активно включились в борьбу с коронавирусом и показали, что на местном уровне обеспечение больниц гораздо лучше, чем на централизованном», — объясняет Ярослав Пилипенко, специалист по публичным закупкам TIUkraine.

Минздрав заявляет, что сроки рассмотрения заявок на лицензии по производству медицинского кислорода сократили. Сейчас эта процедура занимает несколько дней после подачи документов. Однако все еще остается проблема, в чем перевозить кислород — это вопрос передали в Минэкономики.

Если подытожить — получается замкнутый круг. Больницам не хватает кислорода из-за того, что растет количество пациентов. Они обращаются к поставщикам, которые зависят от заводов, а заводы не дают больше, потому что им не хватает мощностей.

Виктория Слобода, hromadske