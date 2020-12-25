Два місяці після місцевих виборів. Уже пройшли перші сесії новообраного складу міських та обласних рад, а також новостворених об'єднаних територіальних громад. У цих органах влади є учасники бойових дій на сході України. Скільки точно ветеранів балотувалися і скільки виграли вибори – таких даних Центральна виборча комісія не має, але їх точно більше, аніж раніше. З якою ж метою ветерани війни ідуть у владу? Радіо Свобода запитало про це деяких із тих, хто пішов на фронт у 2014-му, а зараз став депутатом місцевої ради.

Максим Музика, учасник Революції гідності, доброволець, учасник оборони Савур-Могили і Донецького аеропорту, депутат міської ради Дніпра:

– Прийшов для того, щоб не було соромно перед дітьми полеглих побратимів за ту країну, в якій вони ростуть. Тому намагатимусь робити місто кращим у тих сферах, де зможу. В першу чергу, це екологія та національно-патріотичне виховання.

Над нами посміювались, навіть називали «йайдунами» – від фрази «я йду на вибори»...

Мені здається, що таке знецінювання зусиль інших є насправді захисним механізмом, спробою виправдати перед самим собою власну бездіяльність...

А ось що Максим Музика казав Радіо Свобода три роки тому:

Валерій Прозапас, учасник Майдану, учасник бойових дій у 2014–2015 роках, офіцер запасу, підприємець, депутат Запорізької міської ради:

– Минулого року стало очевидно, що досягнення України опиняться під ударом, і захищати їх необхідно в політичній боротьбі. Тому участь у виборах та перемога на них є реальним інструментом зупиняти реванш і вже з іншими можливостями продовжувати відстоювати курс України на євроінтеграцію.

Справа складна, але реформа децентралізації зробила місцеву владу на порядок впливовішою.

Я вважаю, що учасники бойових дій як ніхто розуміють всі ризики відкату назад – тому їхня участь у політичних процесах річ не просто можлива, а необхідна.

Валерія Прозапаса Радіо Свобода теж записувало три роки тому:

Орест Каракевич, учасник Революції гідності, доброволець, учасник бойових дій, лікар, секретар Дрогобицької міськради:

– Я зайняв посаду секретаря ради Дрогобицької ОТГ від партії ЄС. Мета моя така ж, з якою я воював та лікував від COVID-19 – захистити і допомогти.

Стараюсь йти по життю із тим сенсом, який мені порадив батько – чим вище підіймаєшся, тим більшій кількості людей зможеш допомогти. Тому посаду (сподіваюся, що не останню в кар'єрі) розглядаю у першу чергу з позиції більших можливостей для моїх співгромадян.

Чого хочу досягнути? Хочу, щоб кожен, хто потребує допомоги, міг, зрештою, сам достойно подбати про себе та близьких. Хочу, щоб люди мали можливості для гідного життя. Хочу зробити все, що зможу, аби вивести країну на той рівень, заради якого воював.

Я не встиг ще почати працювати, а вже почув стільки звинувачень та критики...

Що тут скажеш!

Напевне, просто треба робити свою роботу і дослухатися до думки розумних людей