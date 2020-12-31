Александр Солонтай:

Монобольшинство будет продолжать работать с ядром «Слуги народа», группой «Доверие» и теми, кто «примкнул» при конкретных голосованиях. Под различные голосования будут собираться различные конфигурации.

2021-й — это год, когда Дмитрий Разумков в целях собственной карьеры должен будет остро поставить вопрос о парламентской реформе. Если он этого не сделает, то сгорит как участник реформ в стране, полностью превратится в молодое свежее лицо старой системы. Потому что если парламент не может реформировать себя, то как он может быть участником реформ в стране?

Индикаторы, которые мы видим в парламенте, а это и большое количество пропущенных рабочих дней, и кнопкодавство, и несоблюдение повестки дня, и игнорирование парламентских процедур, на что спикер не обращает внимания, свидетельствуют о том, что парламентской реформы в ближайшее время не будет.

Прошу обратить внимание, что исчезли истории о бесконечных «зрадах», нет митингов и протестов, что не так ведут войну. Есть консенсус олигархов, что Зеленский им очень удобен. Они сформировали правительство. Правительство — это «лоскутное одеяло», где представлены так называемые «реформаторы» от одного олигарха, бывшие сотрудники другого олигарха, и от третьего там тоже кое-кто есть.

Мы возвращаемся во времена поздних 90-х, когда олигархат очень сильно влиял на ситуацию в стране. Все-таки во времена Порошенко, которого вы очень любили критиковать, удалось отодвинуть олигархов от влияния на парламент и правительство. Сегодня мы видим, что есть консенсус олигархов относительно того, кто представляет власть в стране.

Кто это может быть? Зеленскому из-за его безыдеологичности все равно, кто будет премьером. Что Азаров, что Гройсман, что Янукович, что Яценюк. Лишь они вытащили его из экономического кризиса.

Я думаю, что Зеленский созрел для того, чтобы поставить премьером кого-то из предшественников, кто руководил Кабмином во времена Порошенко. Но это невозможно, потому что эти ребята никогда не пойдут в правительство на чужих условиях и без своих команд.

Если бы у Зеленского была кандидатура, в которой он был бы уверен, что она потянет все вызовы, он мог бы готов поменять действующее правительство. Но очевидно, что за это нужны голоса в его родной фракции. А это уже будет сложнее.

Кабмин будет наполняться негативом. Когда это ведро негатива будет полным — его сольют. Он обречен на отставку. Я думаю, это будет осенью. Когда он соберет весь негатив по пандемии, по вакцинации, по экономике.

Евгения Кравчук:

Кабмин, скорее, ожидают точечные изменения. Есть серьезные намерения ввести должность первого вице-премьера и выбрать на нее Юрия Витренко. Думаю, уже в январе на первой пленарной неделе мы вернемся к этому вопросу.

Также в Кабмине будет сформировано Министерство аграрной политики, и нужно будет 4-6 месяцев, чтобы полноценно заработал аппарат этого министерства.

Что касается других министров, то правило простое: если министр не справляется, ему ищут замену.

Влияют ли олигархи на правительство? Это что-то из области конспирологии. Например, для нового министра энергетики будет задача быть равноудаленным и навести порядок там, где его надо навести.

Александр Солонтай:

Этот Кабмин будет заменен в 2021 году. Правительство провалило работу по децентрализации, реформе местного самоуправления. И это при том, что премьером стал бывший вице-премьер и министр по этому направлению, который ранее работал губернатором. То есть человек, который должен был разобраться в этих вопросах. Он не разобрался. Поэтому Кабмин должен быть заменен.

Правоохранители, суды, коррупция — 2021

Ирина Геращенко:

Вопрос правоохранительной системы — ключевой для возвращения доверия к Украине в мире. Требуется обновление Конституционного суда. Нужно продвижение судебной реформы.

Зеленскому удалось внушить, что вокруг враги и защитить его могут только полиция и МВД. Это усиливает серьезно и министра, и функционал министерства. И очень усиливается силовой блок в лице Арсена Борисовича Авакова.

Я думаю, что правительство может поменяться, а Арсен Борисович будет вечным. В этом есть позитив: во всем правительственном хаосе он может предлагать адекватные решения. Но есть и серьезная угроза — возникновение министерства-монстра, которое будет влиять на все сферы.

Евгения Кравчук:

Президенту представлена Стратегия реформирования судебной системы. Принятие ряда законов по судебной системе будет в приоритете у парламента.

От правоохранительных органов хочется ожидать только нормальной работы, а не конкуренции пресс-релизов. А «посадки»? Это процесс, который зависит от всех. Хочется, чтобы это были уже судебные приговоры, а не «рыбалка на Discovery» — поймали, показали и выпустили. Чтобы была финализация в виде судебного приговора. Как бы ни критиковали полицию, но 90% дел, которые доходят до судебного приговора — это подследственность Национальной полиции.

Александр Солонтай:

Есть фантастический сценарий. Когда на вторую годовщину президентства Зеленский вспоминает, что эпоху бедности преодолеть не так уж просто и за короткое время невозможно, а начать борьбу с коррупцией и наведение порядка в вопросах права — это реально.

И при этом он начинает реальную борьбу с коррупцией. «Крупные рыбы» понимают, что надо работать над усовершенствованием верховенства права, потому что завтра ты можешь стать жертвой этой системы. Президент и олигархи садятся за круглый стол, в рамках которого договариваются, что никого из олигархов не будут приносить в ритуальную жертву, но они понимают, что впереди дорога в большой бизнес, или они исчезнут как класс.

2021-й для Донбасса и Крыма

Евгения Кравчук:

У президента в приоритете — иметь четкое понимание по продвижению Минского процесса. На январь 2021-го планируется встреча советников «нормандского формата». Очевидно, что должна быть ясность в отношении мирных переговоров и осовременивании минских соглашений.

Ирина Геращенко:

Путин не собирается заканчивать войну на Донбассе. Это очевидно. Он будет всячески испытывать слабость украинской власти, чтобы продвигать свой ключевой нарратив, что Украина — страна-ошибка, чтобы в мире усиливалась усталость от Украины.

Наиболее болезненная тенденция — Украина будет терять свою субъектность в мире. Наша неактивная внешняя политика приводит к тому, что об Украине говорят без Украины. Единственное, что здесь внушает оптимизм — что новая администрация Байдена будет активно заниматься вопросом Украины. Но для этого ей нужно время где-то до весны-лета.

Александр Солонтай:

Кремль не изменил своей позиции по Донбассу и Крыму. Москва ждет дефолта Украины, когда страна рухнет. Поэтому в ближайшее время они не будут решать вопрос оккупированных территорий.

С нашей экономическим кризисом и финансовыми проблемами у них есть шанс завалить нашу страну на институциональном уровне. Их мечта о failed state становится реальностью. Поэтому вопрос о том, чтобы выстоять, реформировать страну, начать выходить из финансового кризиса — это и значит выиграть фронт по Донбассу. Там удерживать линию фронта, а внутри идти по пути финансового оздоровления.

Алексей Братущак, hromadske