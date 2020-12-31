2021-й станет Рубиконом для Зеленского. На втором году его президентства украинцы окончательно определятся, стоит ли ждать от Зеленского изменений. Парламент в наступающем разогнан не будет, а вот Кабмин ожидают кадровые изменения, вплоть до отставки премьера.
Такие политические прогнозы делают опрошенные hromadske представительницы правящей и оппозиционной партий — Евгения Кравчук из «Слуги народа» и Ирина Геращенко из «Европейской солидарности», а также эксперт по политике и местному развитию Александр Солонтай.
Также они отвечают, возможны ли в 2021-м громкие «посадки» и что будет с оккупированными Донбассом и Крымом.
Зеленский-2021
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции «Европейская солидарность»:
В 2021-м в команде Зеленского будут усиливаться противоречия. Профессиональных людей мало, лично преданных Зеленскому — становится все меньше. Будет серьезно ощущаться кадровый голод. Это повлияет на характер взаимоотношений в команде.
Поскольку нет профессиональных ответов на целый ряд угроз, будут искать внутренних врагов, будут появляться самостоятельные проекты. Тот же Разумков уже отстраняется от этой команды. Такие тенденции будут увеличиваться. Зеленского лишь ожидают его «Сто лет одиночества».
Если взглянуть шире — Зеленского ждет углубление кризиса между центром и регионами. Мэры крупных городов — Киева, Днепра — начнут свои президентские кампании. Очевидно, у них есть амбиции влиять на центральную власть. А вместе с тем, что власти деструктивно относится к регионам и не осознают необходимость равного диалога, эти конфликты будут усиливаться. И это носит опасный характер не только для команды Зеленского, а в целом для страны.
Евгения Кравчук, заместитель главы фракции «Слуга народа»:
Прежде всего, должно быть решение конституционного кризиса. Президент анонсировал законопроект, который он внесет в Верховную Раду, предусматривающий уголовную ответственность за ложь или неподачу электронной декларации.
Также мы ожидаем обновления состава Конституционного суда — хотя бы в том, что Верховная Рада должна назначить двух судей на вакантные должности по квоте парламента.
Кроме того, есть ряд президентских программ, как, например, «Большое строительство». В 2021-м они будут продолжены и расширены. В частности, добавляется «Большая реконструкция», которая касается восстановления памятников культуры. И это тоже инициатива президента.
Реализация «5 вопросов от президента»? Что касается медицинского каннабиса, то выбран путь внесения изменений в соответствующее постановление Кабмина, чтобы разрешить продавать лекарства по рецепту врача. Это первый шаг, его ждут больные.
По вопросу об уменьшении количества депутатов до 300, мы надеемся на поддержку других фракций. Законопроект в первом чтении принят.
Что касается свободной экономической зоны на Донбассе, то эта идея будет дискутироваться. Шаг за шагом эти «5 вопросов» будут выполняться.
Александр Солонтай, эксперт по политике и местному развитию:
2021-й будет определяющим, своего рода Рубиконом для Зеленского. Общество получит окончательный ответ: стоит чего-то от него ожидать?
Негативный сценарий для страны — все в обществе убеждаются, что изменений не будет.
Позитивный сценарий — в 2021 году Зеленский одержит убедительную победу. Например, посадит пару «крупных рыб», и это будет означать, что началась борьба с коррупцией. Или произойдет ссора с кем-то из олигархов, и его принесут в жертву обществу.
В конце 2021 года при любых обстоятельствах, при отрицательном или позитивном сценарии, общество будет более негативно настроено к политике. И в стране остро встанет вопрос: или досрочные парламентские выборы, или потеря доверия ко всем институтам государства, включая должность президента.
Верховная Рада — 2021
Евгения Кравчук:
Я не вижу возможности проведения досрочных парламентских выборов. Прежде всего, нет юридических оснований. Чтобы они появились, надо очень постараться, чтобы развалить всю работу.
Возможно ли переформатирование монобольшинства? Я не вижу сейчас однозначных юридических сигналов, что монобольшинство распалось. Юридически оно продолжит существовать.
Это более понятный формат, чем создание коалиций. Коалиция — это автоматически кадровые изменения в Кабмине и сложная конструкция. Лучше иметь монобольшинство, чем думать над коалиционным правительством, квотами.
Одним из первых в 2021-м мы в парламенте будем принимать закон о референдуме.
Еще среди важного — принятие нового закона о СБУ, который идет параллельно с принятием закона о Бюро экономической безопасности, чтобы у СБУ уже не было функции расследования хозяйственных преступлений.
Также важный законопроект — о локализации, который готов ко второму чтению и в январе-феврале будет выноситься на рассмотрение Рады. И есть блок налоговых законов. У нас в партийной программе записано введение налога на выведенный капитал. Сложно прогнозировать, успеем ли мы его принять в 2021 году, но надо к этому двигаться.
Ирина Геращенко:
Парламент превратился в аморфную фигуру, задача которой — не выработка политики, а нажимание кнопок.
Я не верю в досрочные выборы в 2021 году. Зеленский никогда на это не пойдет, у него уже никогда не будет 250 голосов. У него сейчас есть стабильные 226 за счет групп, которые не входят в коалицию, но всегда подставляют «братское плечо». Гораздо дешевле договориться о голосованиях, чем проводить перевыборы.
Если нужно будет формировать новое правительство, то это будет проблемой. Но все равно это будет правительство олигархического консенсуса, и голоса будет собирать не Зеленский, а олигархи через свои группы.
Александр Солонтай:
Монобольшинство будет продолжать работать с ядром «Слуги народа», группой «Доверие» и теми, кто «примкнул» при конкретных голосованиях. Под различные голосования будут собираться различные конфигурации.
2021-й — это год, когда Дмитрий Разумков в целях собственной карьеры должен будет остро поставить вопрос о парламентской реформе. Если он этого не сделает, то сгорит как участник реформ в стране, полностью превратится в молодое свежее лицо старой системы. Потому что если парламент не может реформировать себя, то как он может быть участником реформ в стране?
Индикаторы, которые мы видим в парламенте, а это и большое количество пропущенных рабочих дней, и кнопкодавство, и несоблюдение повестки дня, и игнорирование парламентских процедур, на что спикер не обращает внимания, свидетельствуют о том, что парламентской реформы в ближайшее время не будет.
Кабмин-2021
Ирина Геращенко:
Кабмин будет наполняться негативом. Когда это ведро негатива будет полным — его сольют. Он обречен на отставку. Я думаю, это будет осенью. Когда он соберет весь негатив по пандемии, по вакцинации, по экономике.
Если бы у Зеленского была кандидатура, в которой он был бы уверен, что она потянет все вызовы, он мог бы готов поменять действующее правительство. Но очевидно, что за это нужны голоса в его родной фракции. А это уже будет сложнее.
Я думаю, что Зеленский созрел для того, чтобы поставить премьером кого-то из предшественников, кто руководил Кабмином во времена Порошенко. Но это невозможно, потому что эти ребята никогда не пойдут в правительство на чужих условиях и без своих команд.
Кто это может быть? Зеленскому из-за его безыдеологичности все равно, кто будет премьером. Что Азаров, что Гройсман, что Янукович, что Яценюк. Лишь они вытащили его из экономического кризиса.
Мы возвращаемся во времена поздних 90-х, когда олигархат очень сильно влиял на ситуацию в стране. Все-таки во времена Порошенко, которого вы очень любили критиковать, удалось отодвинуть олигархов от влияния на парламент и правительство. Сегодня мы видим, что есть консенсус олигархов относительно того, кто представляет власть в стране.
Прошу обратить внимание, что исчезли истории о бесконечных «зрадах», нет митингов и протестов, что не так ведут войну. Есть консенсус олигархов, что Зеленский им очень удобен. Они сформировали правительство. Правительство — это «лоскутное одеяло», где представлены так называемые «реформаторы» от одного олигарха, бывшие сотрудники другого олигарха, и от третьего там тоже кое-кто есть.
Евгения Кравчук:
Кабмин, скорее, ожидают точечные изменения. Есть серьезные намерения ввести должность первого вице-премьера и выбрать на нее Юрия Витренко. Думаю, уже в январе на первой пленарной неделе мы вернемся к этому вопросу.
Также в Кабмине будет сформировано Министерство аграрной политики, и нужно будет 4-6 месяцев, чтобы полноценно заработал аппарат этого министерства.
Что касается других министров, то правило простое: если министр не справляется, ему ищут замену.
Влияют ли олигархи на правительство? Это что-то из области конспирологии. Например, для нового министра энергетики будет задача быть равноудаленным и навести порядок там, где его надо навести.
Александр Солонтай:
Этот Кабмин будет заменен в 2021 году. Правительство провалило работу по децентрализации, реформе местного самоуправления. И это при том, что премьером стал бывший вице-премьер и министр по этому направлению, который ранее работал губернатором. То есть человек, который должен был разобраться в этих вопросах. Он не разобрался. Поэтому Кабмин должен быть заменен.
Правоохранители, суды, коррупция — 2021
Ирина Геращенко:
Вопрос правоохранительной системы — ключевой для возвращения доверия к Украине в мире. Требуется обновление Конституционного суда. Нужно продвижение судебной реформы.
Зеленскому удалось внушить, что вокруг враги и защитить его могут только полиция и МВД. Это усиливает серьезно и министра, и функционал министерства. И очень усиливается силовой блок в лице Арсена Борисовича Авакова.
Я думаю, что правительство может поменяться, а Арсен Борисович будет вечным. В этом есть позитив: во всем правительственном хаосе он может предлагать адекватные решения. Но есть и серьезная угроза — возникновение министерства-монстра, которое будет влиять на все сферы.
Евгения Кравчук:
Президенту представлена Стратегия реформирования судебной системы. Принятие ряда законов по судебной системе будет в приоритете у парламента.
От правоохранительных органов хочется ожидать только нормальной работы, а не конкуренции пресс-релизов. А «посадки»? Это процесс, который зависит от всех. Хочется, чтобы это были уже судебные приговоры, а не «рыбалка на Discovery» — поймали, показали и выпустили. Чтобы была финализация в виде судебного приговора. Как бы ни критиковали полицию, но 90% дел, которые доходят до судебного приговора — это подследственность Национальной полиции.
Александр Солонтай:
Есть фантастический сценарий. Когда на вторую годовщину президентства Зеленский вспоминает, что эпоху бедности преодолеть не так уж просто и за короткое время невозможно, а начать борьбу с коррупцией и наведение порядка в вопросах права — это реально.
И при этом он начинает реальную борьбу с коррупцией. «Крупные рыбы» понимают, что надо работать над усовершенствованием верховенства права, потому что завтра ты можешь стать жертвой этой системы. Президент и олигархи садятся за круглый стол, в рамках которого договариваются, что никого из олигархов не будут приносить в ритуальную жертву, но они понимают, что впереди дорога в большой бизнес, или они исчезнут как класс.
2021-й для Донбасса и Крыма
Евгения Кравчук:
У президента в приоритете — иметь четкое понимание по продвижению Минского процесса. На январь 2021-го планируется встреча советников «нормандского формата». Очевидно, что должна быть ясность в отношении мирных переговоров и осовременивании минских соглашений.
Ирина Геращенко:
Путин не собирается заканчивать войну на Донбассе. Это очевидно. Он будет всячески испытывать слабость украинской власти, чтобы продвигать свой ключевой нарратив, что Украина — страна-ошибка, чтобы в мире усиливалась усталость от Украины.
Наиболее болезненная тенденция — Украина будет терять свою субъектность в мире. Наша неактивная внешняя политика приводит к тому, что об Украине говорят без Украины. Единственное, что здесь внушает оптимизм — что новая администрация Байдена будет активно заниматься вопросом Украины. Но для этого ей нужно время где-то до весны-лета.
Александр Солонтай:
Кремль не изменил своей позиции по Донбассу и Крыму. Москва ждет дефолта Украины, когда страна рухнет. Поэтому в ближайшее время они не будут решать вопрос оккупированных территорий.
С нашей экономическим кризисом и финансовыми проблемами у них есть шанс завалить нашу страну на институциональном уровне. Их мечта о failed state становится реальностью. Поэтому вопрос о том, чтобы выстоять, реформировать страну, начать выходить из финансового кризиса — это и значит выиграть фронт по Донбассу. Там удерживать линию фронта, а внутри идти по пути финансового оздоровления.
Алексей Братущак, hromadske
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2021-й станет Рубиконом для Зеленского. На втором году его президентства украинцы окончательно определятся, стоит ли ждать от Зеленского изменений. Парламент в наступающем разогнан не будет, а вот Кабмин ожидают кадровые изменения, вплоть до отставки премьера.
Такие политические прогнозы делают опрошенные hromadske представительницы правящей и оппозиционной партий — Евгения Кравчук из «Слуги народа» и Ирина Геращенко из «Европейской солидарности», а также эксперт по политике и местному развитию Александр Солонтай.
Также они отвечают, возможны ли в 2021-м громкие «посадки» и что будет с оккупированными Донбассом и Крымом.
Зеленский-2021
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции «Европейская солидарность»:
В 2021-м в команде Зеленского будут усиливаться противоречия. Профессиональных людей мало, лично преданных Зеленскому — становится все меньше. Будет серьезно ощущаться кадровый голод. Это повлияет на характер взаимоотношений в команде.
Поскольку нет профессиональных ответов на целый ряд угроз, будут искать внутренних врагов, будут появляться самостоятельные проекты. Тот же Разумков уже отстраняется от этой команды. Такие тенденции будут увеличиваться. Зеленского лишь ожидают его «Сто лет одиночества».
Если взглянуть шире — Зеленского ждет углубление кризиса между центром и регионами. Мэры крупных городов — Киева, Днепра — начнут свои президентские кампании. Очевидно, у них есть амбиции влиять на центральную власть. А вместе с тем, что власти деструктивно относится к регионам и не осознают необходимость равного диалога, эти конфликты будут усиливаться. И это носит опасный характер не только для команды Зеленского, а в целом для страны.
Евгения Кравчук, заместитель главы фракции «Слуга народа»:
Прежде всего, должно быть решение конституционного кризиса. Президент анонсировал законопроект, который он внесет в Верховную Раду, предусматривающий уголовную ответственность за ложь или неподачу электронной декларации.
Также мы ожидаем обновления состава Конституционного суда — хотя бы в том, что Верховная Рада должна назначить двух судей на вакантные должности по квоте парламента.
Кроме того, есть ряд президентских программ, как, например, «Большое строительство». В 2021-м они будут продолжены и расширены. В частности, добавляется «Большая реконструкция», которая касается восстановления памятников культуры. И это тоже инициатива президента.
Реализация «5 вопросов от президента»? Что касается медицинского каннабиса, то выбран путь внесения изменений в соответствующее постановление Кабмина, чтобы разрешить продавать лекарства по рецепту врача. Это первый шаг, его ждут больные.
По вопросу об уменьшении количества депутатов до 300, мы надеемся на поддержку других фракций. Законопроект в первом чтении принят.
Что касается свободной экономической зоны на Донбассе, то эта идея будет дискутироваться. Шаг за шагом эти «5 вопросов» будут выполняться.
Александр Солонтай, эксперт по политике и местному развитию:
2021-й будет определяющим, своего рода Рубиконом для Зеленского. Общество получит окончательный ответ: стоит чего-то от него ожидать?
Негативный сценарий для страны — все в обществе убеждаются, что изменений не будет.
Позитивный сценарий — в 2021 году Зеленский одержит убедительную победу. Например, посадит пару «крупных рыб», и это будет означать, что началась борьба с коррупцией. Или произойдет ссора с кем-то из олигархов, и его принесут в жертву обществу.
В конце 2021 года при любых обстоятельствах, при отрицательном или позитивном сценарии, общество будет более негативно настроено к политике. И в стране остро встанет вопрос: или досрочные парламентские выборы, или потеря доверия ко всем институтам государства, включая должность президента.
Верховная Рада — 2021
Евгения Кравчук:
Я не вижу возможности проведения досрочных парламентских выборов. Прежде всего, нет юридических оснований. Чтобы они появились, надо очень постараться, чтобы развалить всю работу.
Возможно ли переформатирование монобольшинства? Я не вижу сейчас однозначных юридических сигналов, что монобольшинство распалось. Юридически оно продолжит существовать.
Это более понятный формат, чем создание коалиций. Коалиция — это автоматически кадровые изменения в Кабмине и сложная конструкция. Лучше иметь монобольшинство, чем думать над коалиционным правительством, квотами.
Одним из первых в 2021-м мы в парламенте будем принимать закон о референдуме.
Еще среди важного — принятие нового закона о СБУ, который идет параллельно с принятием закона о Бюро экономической безопасности, чтобы у СБУ уже не было функции расследования хозяйственных преступлений.
Также важный законопроект — о локализации, который готов ко второму чтению и в январе-феврале будет выноситься на рассмотрение Рады. И есть блок налоговых законов. У нас в партийной программе записано введение налога на выведенный капитал. Сложно прогнозировать, успеем ли мы его принять в 2021 году, но надо к этому двигаться.
Ирина Геращенко:
Парламент превратился в аморфную фигуру, задача которой — не выработка политики, а нажимание кнопок.
Я не верю в досрочные выборы в 2021 году. Зеленский никогда на это не пойдет, у него уже никогда не будет 250 голосов. У него сейчас есть стабильные 226 за счет групп, которые не входят в коалицию, но всегда подставляют «братское плечо». Гораздо дешевле договориться о голосованиях, чем проводить перевыборы.
Если нужно будет формировать новое правительство, то это будет проблемой. Но все равно это будет правительство олигархического консенсуса, и голоса будет собирать не Зеленский, а олигархи через свои группы.
Александр Солонтай:
Монобольшинство будет продолжать работать с ядром «Слуги народа», группой «Доверие» и теми, кто «примкнул» при конкретных голосованиях. Под различные голосования будут собираться различные конфигурации.
2021-й — это год, когда Дмитрий Разумков в целях собственной карьеры должен будет остро поставить вопрос о парламентской реформе. Если он этого не сделает, то сгорит как участник реформ в стране, полностью превратится в молодое свежее лицо старой системы. Потому что если парламент не может реформировать себя, то как он может быть участником реформ в стране?
Индикаторы, которые мы видим в парламенте, а это и большое количество пропущенных рабочих дней, и кнопкодавство, и несоблюдение повестки дня, и игнорирование парламентских процедур, на что спикер не обращает внимания, свидетельствуют о том, что парламентской реформы в ближайшее время не будет.
Кабмин-2021
Ирина Геращенко:
Кабмин будет наполняться негативом. Когда это ведро негатива будет полным — его сольют. Он обречен на отставку. Я думаю, это будет осенью. Когда он соберет весь негатив по пандемии, по вакцинации, по экономике.
Если бы у Зеленского была кандидатура, в которой он был бы уверен, что она потянет все вызовы, он мог бы готов поменять действующее правительство. Но очевидно, что за это нужны голоса в его родной фракции. А это уже будет сложнее.
Я думаю, что Зеленский созрел для того, чтобы поставить премьером кого-то из предшественников, кто руководил Кабмином во времена Порошенко. Но это невозможно, потому что эти ребята никогда не пойдут в правительство на чужих условиях и без своих команд.
Кто это может быть? Зеленскому из-за его безыдеологичности все равно, кто будет премьером. Что Азаров, что Гройсман, что Янукович, что Яценюк. Лишь они вытащили его из экономического кризиса.
Мы возвращаемся во времена поздних 90-х, когда олигархат очень сильно влиял на ситуацию в стране. Все-таки во времена Порошенко, которого вы очень любили критиковать, удалось отодвинуть олигархов от влияния на парламент и правительство. Сегодня мы видим, что есть консенсус олигархов относительно того, кто представляет власть в стране.
Прошу обратить внимание, что исчезли истории о бесконечных «зрадах», нет митингов и протестов, что не так ведут войну. Есть консенсус олигархов, что Зеленский им очень удобен. Они сформировали правительство. Правительство — это «лоскутное одеяло», где представлены так называемые «реформаторы» от одного олигарха, бывшие сотрудники другого олигарха, и от третьего там тоже кое-кто есть.
Евгения Кравчук:
Кабмин, скорее, ожидают точечные изменения. Есть серьезные намерения ввести должность первого вице-премьера и выбрать на нее Юрия Витренко. Думаю, уже в январе на первой пленарной неделе мы вернемся к этому вопросу.
Также в Кабмине будет сформировано Министерство аграрной политики, и нужно будет 4-6 месяцев, чтобы полноценно заработал аппарат этого министерства.
Что касается других министров, то правило простое: если министр не справляется, ему ищут замену.
Влияют ли олигархи на правительство? Это что-то из области конспирологии. Например, для нового министра энергетики будет задача быть равноудаленным и навести порядок там, где его надо навести.
Александр Солонтай:
Этот Кабмин будет заменен в 2021 году. Правительство провалило работу по децентрализации, реформе местного самоуправления. И это при том, что премьером стал бывший вице-премьер и министр по этому направлению, который ранее работал губернатором. То есть человек, который должен был разобраться в этих вопросах. Он не разобрался. Поэтому Кабмин должен быть заменен.
Правоохранители, суды, коррупция — 2021
Ирина Геращенко:
Вопрос правоохранительной системы — ключевой для возвращения доверия к Украине в мире. Требуется обновление Конституционного суда. Нужно продвижение судебной реформы.
Зеленскому удалось внушить, что вокруг враги и защитить его могут только полиция и МВД. Это усиливает серьезно и министра, и функционал министерства. И очень усиливается силовой блок в лице Арсена Борисовича Авакова.
Я думаю, что правительство может поменяться, а Арсен Борисович будет вечным. В этом есть позитив: во всем правительственном хаосе он может предлагать адекватные решения. Но есть и серьезная угроза — возникновение министерства-монстра, которое будет влиять на все сферы.
Евгения Кравчук:
Президенту представлена Стратегия реформирования судебной системы. Принятие ряда законов по судебной системе будет в приоритете у парламента.
От правоохранительных органов хочется ожидать только нормальной работы, а не конкуренции пресс-релизов. А «посадки»? Это процесс, который зависит от всех. Хочется, чтобы это были уже судебные приговоры, а не «рыбалка на Discovery» — поймали, показали и выпустили. Чтобы была финализация в виде судебного приговора. Как бы ни критиковали полицию, но 90% дел, которые доходят до судебного приговора — это подследственность Национальной полиции.
Александр Солонтай:
Есть фантастический сценарий. Когда на вторую годовщину президентства Зеленский вспоминает, что эпоху бедности преодолеть не так уж просто и за короткое время невозможно, а начать борьбу с коррупцией и наведение порядка в вопросах права — это реально.
И при этом он начинает реальную борьбу с коррупцией. «Крупные рыбы» понимают, что надо работать над усовершенствованием верховенства права, потому что завтра ты можешь стать жертвой этой системы. Президент и олигархи садятся за круглый стол, в рамках которого договариваются, что никого из олигархов не будут приносить в ритуальную жертву, но они понимают, что впереди дорога в большой бизнес, или они исчезнут как класс.
2021-й для Донбасса и Крыма
Евгения Кравчук:
У президента в приоритете — иметь четкое понимание по продвижению Минского процесса. На январь 2021-го планируется встреча советников «нормандского формата». Очевидно, что должна быть ясность в отношении мирных переговоров и осовременивании минских соглашений.
Ирина Геращенко:
Путин не собирается заканчивать войну на Донбассе. Это очевидно. Он будет всячески испытывать слабость украинской власти, чтобы продвигать свой ключевой нарратив, что Украина — страна-ошибка, чтобы в мире усиливалась усталость от Украины.
Наиболее болезненная тенденция — Украина будет терять свою субъектность в мире. Наша неактивная внешняя политика приводит к тому, что об Украине говорят без Украины. Единственное, что здесь внушает оптимизм — что новая администрация Байдена будет активно заниматься вопросом Украины. Но для этого ей нужно время где-то до весны-лета.
Александр Солонтай:
Кремль не изменил своей позиции по Донбассу и Крыму. Москва ждет дефолта Украины, когда страна рухнет. Поэтому в ближайшее время они не будут решать вопрос оккупированных территорий.
С нашей экономическим кризисом и финансовыми проблемами у них есть шанс завалить нашу страну на институциональном уровне. Их мечта о failed state становится реальностью. Поэтому вопрос о том, чтобы выстоять, реформировать страну, начать выходить из финансового кризиса — это и значит выиграть фронт по Донбассу. Там удерживать линию фронта, а внутри идти по пути финансового оздоровления.
Алексей Братущак, hromadske