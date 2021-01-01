Пам'ятаєте, коли світ був сповнений надій і з нетерпінням чекав на нове десятиліття у 2019 році?
Що ж, не так сталося, як гадалося. Пандемія коронавірусу змінила наш світ і завдала величезного болю.
Але 2020 рік був також роком краси, гумору та стійкості людини - як можемо бачити на цих фотографіях, зроблених кожного місяця року, що минув.
У Китаї з'являється смертельний вірус, і про нього мало що відомо. За відсутності належних захисних засобів деякі люди шукають альтернативи у повсякденних речах.
Супермісяць зачарував людей по всьому світу. Одну з головних астрономічних подій року зафіксували у турецькому місті Едірне, на тлі мінаретів мечеті Селіміє 16 століття.
Через коронавірусні обмеження багато з нас провели значну частину 2020 року в інтернеті - спілкувалися з друзями, працювали, робили покупки, або, як цей учитель з Гонконгу, записували онлайн-урок для свого класу.
Заходи із соціального дистанціювання відкрили простір для безмежної творчості. Наприклад, цей римсько-католицький священник у США благословляв свою громаду свяченою водою, використовуючи водяний пістолет.
Вбивство афроамериканця Джорджа Флойда під час арешту американською поліцією спричинило глобальний рух проти расизму та жорстокості поліції.
Цей протест у Сакраменто, штат Каліфорнія, був першим із багатьох, що відбулися по всій країні.
В очікуванні урочистого відкриття після першого карантину музиканти театру Gran Teatre del Liceu у Барселоні виступили перед аудиторією з понад двох тисяч рослин. Вони намагалися підкреслити важливість мистецтва у ці важкі часи.
Кенійська жінка безпорадно спостерігає, як рій сарани спускається на її землю. Знищивши посіви в Ірані, Пакистані та Індії, комахи поширилися у Східній Африці.
Один з найпотужніших без'ядерних вибухів в історії стався у порту Бейрута у Лівані. Понад 200 людей загинули та тисячі були поранені. Піаніст Раймонд Ессаян, зображений на фото, зазнав струсу мозку і залишився без даху над головою.
Амазонські тропічні ліси Бразилії зазнали найстрашніших за десять років пожеж, що викликало тривогу серед екологів та природоохоронних груп. Цей ягуар вижив під час пожежі в Пантаналі, але його лапи обгоріли.
Уряди усього світу жонглювали пом'якшенням та посиленням карантинних заходів, оскільки випадки коронавірусу постійно падали та зростали. Багато підприємств заявляли, що на них чекає похмуре майбутнє через коронавірус.
Цей ресторан у столиці Італії Римі використав скелет, щоб символізувати свою справу, що вмирає.
Мітрі Чітінунда з Таїланду раніше був радикальним прихильником монархії. Але безпрецедентні протести цього року, що вимагають демократичних реформ та обмеження влади короля, змусили його змінити погляди. Волосся Мітрі тепер прикрашає знак із трьома пальцями, натхненний "Голодними іграми" і використаний протестувальниками по всьому Таїланду.
Поки коронавірус шириться Землею, космічні перегони тривають. Китай став другою країною в історії, яка встановила свій прапор на поверхні Місяця. Місія Chang'e-5 успішно привезла на Землю перші зразки гірських порід за 44 роки.
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Ледяной дом – или как пережить зиму в Николаеве при нынешних тарифах?Александр Жолобецкий
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Шпагат СєнкевичаСтанислав Мартиросов
Пам'ятаєте, коли світ був сповнений надій і з нетерпінням чекав на нове десятиліття у 2019 році?
Що ж, не так сталося, як гадалося. Пандемія коронавірусу змінила наш світ і завдала величезного болю.
Але 2020 рік був також роком краси, гумору та стійкості людини - як можемо бачити на цих фотографіях, зроблених кожного місяця року, що минув.
У Китаї з'являється смертельний вірус, і про нього мало що відомо. За відсутності належних захисних засобів деякі люди шукають альтернативи у повсякденних речах.
Супермісяць зачарував людей по всьому світу. Одну з головних астрономічних подій року зафіксували у турецькому місті Едірне, на тлі мінаретів мечеті Селіміє 16 століття.
Через коронавірусні обмеження багато з нас провели значну частину 2020 року в інтернеті - спілкувалися з друзями, працювали, робили покупки, або, як цей учитель з Гонконгу, записували онлайн-урок для свого класу.
Заходи із соціального дистанціювання відкрили простір для безмежної творчості. Наприклад, цей римсько-католицький священник у США благословляв свою громаду свяченою водою, використовуючи водяний пістолет.
Вбивство афроамериканця Джорджа Флойда під час арешту американською поліцією спричинило глобальний рух проти расизму та жорстокості поліції.
Цей протест у Сакраменто, штат Каліфорнія, був першим із багатьох, що відбулися по всій країні.
В очікуванні урочистого відкриття після першого карантину музиканти театру Gran Teatre del Liceu у Барселоні виступили перед аудиторією з понад двох тисяч рослин. Вони намагалися підкреслити важливість мистецтва у ці важкі часи.
Кенійська жінка безпорадно спостерігає, як рій сарани спускається на її землю. Знищивши посіви в Ірані, Пакистані та Індії, комахи поширилися у Східній Африці.
Один з найпотужніших без'ядерних вибухів в історії стався у порту Бейрута у Лівані. Понад 200 людей загинули та тисячі були поранені. Піаніст Раймонд Ессаян, зображений на фото, зазнав струсу мозку і залишився без даху над головою.
Амазонські тропічні ліси Бразилії зазнали найстрашніших за десять років пожеж, що викликало тривогу серед екологів та природоохоронних груп. Цей ягуар вижив під час пожежі в Пантаналі, але його лапи обгоріли.
Уряди усього світу жонглювали пом'якшенням та посиленням карантинних заходів, оскільки випадки коронавірусу постійно падали та зростали. Багато підприємств заявляли, що на них чекає похмуре майбутнє через коронавірус.
Цей ресторан у столиці Італії Римі використав скелет, щоб символізувати свою справу, що вмирає.
Мітрі Чітінунда з Таїланду раніше був радикальним прихильником монархії. Але безпрецедентні протести цього року, що вимагають демократичних реформ та обмеження влади короля, змусили його змінити погляди. Волосся Мітрі тепер прикрашає знак із трьома пальцями, натхненний "Голодними іграми" і використаний протестувальниками по всьому Таїланду.
Поки коронавірус шириться Землею, космічні перегони тривають. Китай став другою країною в історії, яка встановила свій прапор на поверхні Місяця. Місія Chang'e-5 успішно привезла на Землю перші зразки гірських порід за 44 роки.