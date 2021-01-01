Пам'ятаєте, коли світ був сповнений надій і з нетерпінням чекав на нове десятиліття у 2019 році?

Що ж, не так сталося, як гадалося. Пандемія коронавірусу змінила наш світ і завдала величезного болю.

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Але 2020 рік був також роком краси, гумору та стійкості людини - як можемо бачити на цих фотографіях, зроблених кожного місяця року, що минув.

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