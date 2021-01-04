Бюджет

В новый год — с новым бюджетом. Среднегодовой курс доллара в соответствии с ним составит 29,1 грн.

2,6 млрд грн власти заложили на «проведение вакцинации населения» от коронавируса, а 58,6 млн грн — на «создание современной специализированной лаборатории для работы с инфекционными материалами». О других интересных цифрах из бюджета-2021 читайте здесь.

Из министерств больше всего денег выделят на Минсоцполитики (312,4 млрд грн, из них 195,3 млрд грн — дотация Пенсионному фонду), Минздрав (162,7 млрд грн) и Минобороны (117,6 млрд грн). Министерство внутренних дел получит 98,3 млрд грн.

Зарплаты

Согласно новому бюджету, минимальная заработная плата с 1 января 2021 года составит 6000 грн. А в конце года, с 1 декабря 2021-го, она должна вырасти еще на 500 грн.

Прожиточный минимум пока не изменится — 2189 грн. В течение года его планируют повысить дважды — с 1 июля до 2 294 грн, а с 1 декабря до 2393 грн.

Средняя зарплата в новом году ожидается на уровне 13 632 грн в месяц. Зарплаты медиков обещают повысить на 30%.

Условия деятельности ФЛП

С 1 января 2021 физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) на общей системе налогообложения больше не надо будет вести книгу учета доходов и расходов. Ее заменит утверждена Минфином типовая форма, которую можно заполнять в бумажном или электронном виде, а также через электронный кабинет налогоплательщика. Но не торопитесь выбрасывать книгу — ее необходимо хранить в течение трех лет после последнего отчетного периода.

Использовать кассовые аппараты большинству ФЛП второй-четвертой групп, которые платят единый налог, пока не придется — это отложили до 1 января 2022 года.

Налоги для ФЛП

Новая минимальная зарплата и прожиточный минимум автоматически повысят налоги для ФЛП, которые работают по упрощенной системе налогообложения.

Единый социальный взнос с 1 января составит 1320 грн, с 1 декабря — 1430 грн.

Также С 1 января ФЛП первой группы будут платить 227 грн единого налога, ФЛП второй группы — 1200 грн, а вот для ФЛП третьей группы размер единого налога будет зависеть от дохода (3%, если ФЛП является плательщиком НДС, и 5% — если нет).

Для ФЛП I группы президент инициировал налоговые каникулы: предпринимателей освободят от уплаты единого налога и ЕСВ с декабря 2020 по май 2021 года. То есть в 2021 году они смогут сэкономить 6600 грн на уплате ЕСВ и 1094,5 грн на уплате единого налога.

Налоги для аграриев

С 1 января начинается процесс снижения налога на добавленную стоимость (НДС) для отдельных категорий аграрных товаров, в частности для пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника. То есть раньше на все товары в стране НДС составлял 20%, а теперь исключение сделали для аграриев, установив им налог на уровне 14%. Подробнее о том, как и почему приняли этот закон, читайте в нашем материале.

Пенсии

Для людей старше 65 лет со стажем 25 лет для женщин и 30 для мужчин С 1 января пенсии вырастут с 2100 грн до 2400 грн, а с 1 июля — до 2600 грн.

С 1 марта запланирована индексация пенсий на 11%, а с апреля — автоматический перерасчет работающим пенсионерам, с учетом зарплаты и наработанного стажа.

С июля пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет будут доплачивать по 400 грн, а тем, кто старше 80 лет — 600 грн.

Коммуналка и субсидии

С 1 января 2021 года вырастет стоимость газа. Большинство компаний предлагают его по цене 8,8-9,9 грн за кубический метр. Узнать цену поставщика можно на его сайте.

Украинцы будут платить больше не только за сам газ, но и за его поставку — в каждом регионе стоимость этой услуги различна, но в среднем по стране она составит около 2 грн за кубометр.

Тариф на электроэнергию для населения, по информации Минэнерго, с 1 января должен был вырасти более чем в 2,5 раза — примерно до 3,30 грн/кВт⋅ч. Чтобы этого не произошло, правительство установило единую фиксированную цену на электричество для бытовых потребителей — 1,68 грн/кВт⋅ч. Впрочем, без повышения цены с 1 января не обойдется, так как правительство отменило льготный тариф на первые 100 кВт⋅ч.

На субсидии в новом бюджете предусмотрено 36,6 млрд грн — на полмиллиарда меньше, чем в прошлом году. Это объясняют ростом минимальной зарплаты и относительно теплыми зимами в последние годы.

Из хорошего — правительство позволило получать субсидию домохозяйствам, члены семьи которых официально работают за границей или находятся за пределами Украины в период ухода за ребенком до 3-х лет.

Быстрые кредиты

Чтобы защитить банки от увеличения проблемной задолженности и не дать заемщику получать неограниченное количество быстрых кредитов, с 1 января заработают некоторые изменения из нового закона.

Кредитодателю запрещается повышать процентную ставку по кредиту и изменять порядок ее исчисления. Максимальный штраф за нарушение договора теперь может быть вдвое больше, чем сумма, которую потребитель получает по договору.

Чтобы заключить договор о потребительском кредите, клиент должен согласиться предоставить доступ к информации о его кредитной истории, разрешить ее собирать и распространять через бюро кредитных историй.

Информация обо всех потребительских кредитах кредитодатели будут обязаны безвозмездно передавать хотя бы одному бюро кредитных историй из соответствующего реестра.

Лиза Сивец, hromadske