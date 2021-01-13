С 16 января вся сфера обслуживания нашей страны должна перейти на украинский язык в общении с клиентами и посетителями. Исключение — если клиент сам попросит обращаться к нему на другом языке.

Такие требования содержатся в статье 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которая вот-вот вступит в силу (почти через два года после принятия закона, что дало возможность для переходного периода).

Мы поинтересовались у Уполномоченного по защите государственного языка, готова ли Украина соблюдать эту статью языкового закона и как действовать и куда обращаться, если твои языковые права все же будут нарушаться.

— Тарас, 16 января начинает действовать статья 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой вся сфера обслуживания должна предоставлять гражданам Украины информацию об услугах на государственном языке. Как вы оцениваете, насколько страна готова это выполнить?

— Не нужно бояться 16 января на 30-м году независимости Украины. Статья 30 «Государственный язык в сфере обслуживания потребителей» — это одна из статей, которая имплементируется не сразу с принятием Закона (был принят еще в середине 2019), а фактически только через два года. Такая норма рассчитана таким образом, чтобы был достаточный период подготовки. Например, у сферы здравоохранения было полгода, кинематограф, рекламная сфера, учреждения образования и науки тоже имели свой переходный период.

Это совершенно справедливо, культурно и толерантно, когда такой важный закон имплементируется постепенно ради лучших условий освоения и развития государственного языка.

Статья, которая начинает действовать с 16 января, в первую очередь касается сфер, связанных с торговлей (супермаркеты, магазины, АЗС), учреждениями культуры (библиотеки, музеи, театры), образования (кружковая работа, дополнительные образовательные услуги), физической культуры и спорта (секции, которые предоставляют свои услуги как несовершеннолетним, так и людям старшего возраста), здравоохранения (консультационные услуги, диагностические центры, лаборатории).

Мне кажется, никаких трагедий относительно этого перехода нет и вряд ли они произойдут. А те, кто сегодня создает препятствия имплементации этой статьи, на самом деле осуществляют малоэффективные, никому не нужные антигосударственные информационные «вбросы». Это политический спам, который не имеет никакого отношения к сфере государственного управления, государственной языковой политики, консолидации украинского общества.

В ШУТКУ ВСПОМИНАЮ ПЕРСОНАЖЕЙ ИЗ СОВЕТСКОЙ КЛАССИКИ — ЭЛЛОЧКУ-ЛЮДОЕДКУ, ЕЙ ХВАТАЛО 30 СЛОВ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ

— Нет ли у вас опасений, что в тех регионах, где преимущественно говорят на русском языке, будут нарушения? Если говорить о печатной информации — она, несомненно, будет украинской, а вот что касается живого общения? Например, в заведениях общественного питания. Обращается ко мне официантка на русском языке, или отвечает — какими должны быть мои действия?

— Несмотря на то, предоставляем мы услуги или потребляем, мы все — граждане Украины и вправе получать информацию на государственном языке. Это касается и меню в ресторанах, инструкций к техническому оборудованию и программному обеспечению — всего, что, казалось бы, составляет незначительные мелочи, но ими должен быть обеспечен языковой закон.

Напомню также и о том, что в статье 30 указано, что по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон. Поэтому с этим нет никаких проблем.

Я в шутку вспоминаю одного персонажа из советской классики — Эллочку-людоедку, вот ей хватало 30 слов для общения со всеми и обо всем! Поэтому тем, кто не может понять, что сфера обслуживания — это не высокие технологии и не классика мирового искусства, я всегда говорю: подготовьте себя к тому, что надо иметь смелость изучить 50-100 слов или фраз и тем самым обеспечить своего клиента — гражданина Украины, необходимой информацией или услугами на государственном языке.

Если бизнес хочет привлекать большее количество потребителей, то необходимо думать и о качестве услуг, и о качестве сервиса. В моих словах — ни слова иронии, больше поддержки и благодарности тем, кто к этому процессу готовился не один год. Например, ключевая фраза, которой нас встречают во всемирно известной сети фаст-фуда МакДональдс — «Вільна каса!», и она не звучит ни на одном другом языке в нашей стране, кроме украинского. А появление у них меню исключительно на украинском и английском языках ободрило украинское общество, все поняли, что американцы заинтересованы в имплементации языкового законодательства.

По этому пути начали идти другие транснациональные компании, у нас постоянно происходят встречи с крупными сетями, которые имеют мировое признание. Я благодарен за содействие и поддержку Европейской Бизнес Ассоциации (а это более 600 торговых знаков, которые присутствуют в Украине), Американской Торговой Палате, которая инвестирует огромные средства в развитие украинской экономики.

Мы должны держаться пути, по которому прошли страны Балтии (где языковому законодательству уже 30 лет), в которых устойчивая демократия, и в которых первое, с чего начинается государство, — это соблюдение Конституции.

Соблюдение Закона, клятва на верность народу, свободное владение государственным языком — с этого начинается любовь к стране.

— Все же, если я захочу защитить свои языковые права, каким образом я это должна сделать? Как это должно происходить технически? Написать заявление, обратиться к вам, каким образом?

— В условиях карантина, к сожалению, мы не можем позволить себе полный перечень возможностей для реагирования. Среди тех, которые у нас на сегодня есть: почтовое обращение по адресу: 01001 Киев, Музейный переулок, 12; обращение на электронную почту или электронное обращение на нашем сайте.

В то же время есть возможности решения возможных проблем с соблюдением языкового законодательства на месте. Если гражданин, находясь в отделении банка, супермаркете или другом заведении, не получает обслуживание на украинском языке, необходимо решать эту проблему на месте непосредственно путем прямого обращения к руководству заведения, администратору или другому руководителю с целью соблюдения языкового закона. Если это не действует, необходимо жаловаться на «горячую линию» этой торговой сети, а уже потом — если ответной реакции от них нет, обращайтесь к нам по указанным адресам. Мы всегда готовы помочь в обеспечении прав граждан на получение информации или услуг на государственном языке.

— То есть, сначала надо попытаться обсудить проблему на месте?

— Конечно. Мне кажется, что на этом этапе 80-90% проблем можно решить — было бы желание тех, кто предоставляет услуги, соблюдать языковой и культурный этикет. Но с другой стороны — должно быть желание граждан Украины с такой же толерантностью отнестись к другим гражданам, которые, обслуживая вас, эти услуги предоставляют. Каждая из сторон должна понимать, что у нас общая цель — научиться соблюдать законы и на своем примере показать всем, прежде всего нашим детям, как надо относиться друг к другу на языковом уровне.

Если мы сможем найти общий язык (а он может быть не только украинский, а прежде всего — человеческий), тогда мы будем продвигаться ближе к европейской демократии, быстрее найдем взаимопонимание даже в тех проблемах, которые до сих пор казались нам очень сложными.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ОВЛАДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ ДО СИХ ПОР НЕТ

— Понятно. Прежде всего необходимо стремиться быть толерантным. Помню, как в обществе шли разговоры о появлении «страшной» языковой полиции или инспекции, которая будет следить, кто на каком языке говорит. Ее создание, я так понимаю, законом не предусмотрено?

— В разных странах по-разному называются органы, которые защищают государственный язык, а также права граждан на получение информации на государственном языке.

В проекте языкового Закона был вариант относительно создания «Языковой инспекции», которая выполняла бы контролирующие функции — следила, насколько эффективно выполняется языковое законодательство в различных сферах. Мы ведь понимаем, что языковые нарушения могут происходить и в школе, и на уровне органов местного самоуправления, но кто-то должен обеспечить соблюдение законодательства. Конечно, надзирателя возле каждого нарушителя не поставишь.

В принятом законе «Языковых инспекций» нет, но оставлена функция института под названием «Уполномоченный по защите государственного языка».

У Уполномоченного и его Секретариата две основных функции — это защита государственного языка, а также защита права граждан на получение информации и услуг на государственном языке.

Следует понимать, что мы говорим обо всех гражданах Украины — как о тех, которые получают информацию вербально, так и о жестоязычных. Очень важно сегодня защищать права каждого. К сожалению, сегодня у нас невысокий уровень обучения украинскому жестовому языку в специальных заведениях, но совершенствовать качество преподавания — среди приоритетов образовательных реформ.

Не так давно услышал от одной публичной личности о том, что надо штрафовать политиков, которые нарушают языковое законодательство, в том числе во время эфиров на телевидении, во время встреч с гражданами и во время своей непосредственной деятельности на уровне профильных комитетов или комиссий. Если будет такая законодательная инициатива, конечно, мы будем ее выполнять и контролировать ее соблюдение, но вопрос защиты государственного языка — это также создание условий для его развития. А государственной программы развития и овладения государственным языком до сих пор нет, хотя она уже должна была действовать больше года.

— Она до сих пор находится на уровне концепции?

— Да, есть лишь план мероприятий по реализации Стратегии, который появился в том числе в результате моего обращения к премьер-министру Украины. Также нам удалось внести изменения в регламент Кабинета Министров Украины, в соответствии с которыми все правительственные документы, которые будут касаться языкового вопроса, будут подаваться нам на согласование. Считаю, что это небольшая, но существенная победа.

Очень актуален на сегодня вопрос организации бесплатных курсов по изучению украинского языка. К большому сожалению, сегодня действуют только курсы, организованные волонтерами, а они не могут покрыть всех потребностей государства. Поэтому среди задач на 2021 год — ввести их на всей территории Украины за счет бюджета.

ХОТИТЕ РАБОТАТЬ НА ГОСУДАРСТВО — ВЫУЧИТЕ УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК И СДАЙТЕ ЭКЗАМЕН НА УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ

— С 16 июля 2021 года должна начаться сдача экзаменов на уровень владения государственным языком тех, кто претендует на должности в органах государственной власти. Должны ли будут сдать экзамен и те, кто уже находится на государственной должности?

— Да! Хотите работать на государство — выучите украинский язык, сдайте экзамен и получите государственный сертификат об уровне владения государственным языком.

Прежде всего, это экзамен для тех, кто будет поступать на государственную службу, а также для претендентов на гражданство Украины. Эти экзамены должны быть, они есть в каждой стране. И это совершенно нормально, когда государственный служащий, поступая на государственную службу, имеет в своем резюме информацию об уровне владения и серийные номера сертификата государственного образца. Если ваша работа связана с международной деятельностью — должен быть сертификат на уровень владения, скажем, английским, испанским, немецким, другим иностранным языком. Это совершенно справедливо.

Законом предусмотрено, что Уполномоченный так же должен сдавать эти экзамены, и я готов быть среди тех, кто на своем примере продемонстрирует, как должна работать система проверки языковых компетентностей.

— От экзаменов госслужащих — до экзаменов выпускников. Насущный вопрос — об отмене обязательного ВНО по украинской литературе, которая многим показалась странной или даже ошибочной. Были ли какие-то альтернативы, и почему вообще встал вопрос о его отмене?

— За свое более чем десятилетнее существование Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) по-настоящему объявил борьбу коррупции во время поступления в высшие учебные заведения Украины.

В то же время появилось немало проблем, связанных с той частью одаренной молодежи, которая в силу определенных причин не смогла пройти пороговые баллы. Вместе с тем, мы должны понимать, что государственная итоговая аттестация (ГИА) и внешнее независимое оценивание (ВНО) родственны между собой, но это не решает всех проблем образовательной отрасли.

Когда я встречался с руководством УЦОКО и обсуждал их инициативу убрать украинскую литературу из части тестов, аргументированного ответа я так и не услышал. К большому сожалению, это не подход во время реформ. Между тем возникают вопросы и относительно качества этих тестов, нареканий на которые хватало всегда. Вместе с тем, если у нас экзамен по государственному языку, разработанный Национальной комиссией по стандартам государственного языка в соответствии с рекомендациями Совета Европы по языковому образованию (CEFR), — возникает вопрос: когда же наше ВНО будет адаптировано к современным требованиям современного школьного образования, скажем, PISA?

Поэтому, по моему мнению, пока не будет объективного и аргументированного взгляда на требования к школьным языковым компетенциям, адаптированным к современным стандартам, комплексное ВНО по украинскому языку и литературе должно быть обязательным. Согласитесь: без изучения украинской литературы невозможно овладеть языком.

— Возможно, необходимо повысить качество преподавания этих предметов в учебных заведениях?

— Полностью согласен. В то же время отмечается отток молодежи за рубеж, пустеют педагогические университеты, ощущается нехватка учителя в селе. Мне кажется, что сегодня Министерство образования и науки Украины имеет все возможности и полномочия стабилизировать этот процесс. Мне, как Уполномоченному, а до недавнего времени — председателю парламентского подкомитета по вопросам образования, интересно такое сотрудничество, которое не представляю без Национальной академии педагогических наук Украины, ряда областных институтов последипломного педобразования, лучших практиков в образовании.

ШКОЛЬНИКИ — БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ, УЧИТЕЛЯ — ЕГО СТРОИТЕЛИ

— В своих выступлениях вы неоднократно поднимали тему внедрения языкового регламента в школах. Это важный момент, поскольку часто бывает, что ученики общаются на украинском языке исключительно в рамках урока, а на перемене — на русском, хотя учатся, допустим, в украинской гимназии. Должны ли учителя делать им замечания, напоминать о соблюдении языкового регламента?

— Мне посчастливилось изучать системы образования разных стран мира, поэтому вопрос регламентов — это вопрос жизнеутверждения отрасли, эффективности и стратегической компетентности образовательно-воспитательного процесса учебного заведения.

Что касается т. н. языкового регламента — это мнимая категория, определенная языковыми статьями образовательного законодательства. В то же время — это и утвержденная Правительством 2019 года стратегия популяризации языка до 2030 года «Сильный язык — успешное государство». Сейчас создается рабочая группа на уровне: Уполномоченный по защите государственного языка — министр образования и науки Украины — которая будет заниматься вопросами повышения уровня владения государственным языком выпускников учебных заведений, а также качества преподавания государственного языка, патриотического воспитания, научных обществ учащихся, школьных музеев языка и тому подобное.

— Как эти хорошие инициативы рабочей группы будут доходить на места — в каждое учебное заведение?

— Сегодня мы чувствуем поддержку со стороны Кабинета Министров Украины. У нас подписаны меморандумы о сотрудничестве с Национальной академией наук Украины, Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины. Это то, что требуют от нас время и общество.

Сейчас нужно бороться в первую очередь за человека, за гражданина, и начинать нужно со школы, даже с детского садика. Это самая тяжелая, но и самая благодарная борьба, потому что, как известно: «Войны выигрывают школьные учителя и приходские священники».

Я НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ МОЙ РЕБЕНОК СМОТРЕЛ НА ТО, ЧТО РАЗЖИГАЕТ ВРАЖДУ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

— Вы довольны результатами внедрения языковых квот на радио и телевидении? Не считаете, что их нужно еще увеличить?

— Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины является конституционным органом. И когда на рассмотрении в Верховной Раде Украины находится законопроект о медиа, где в том числе речь идет о квотах, то, очевидно, парламенту надо принять решение, даем ли мы голоса за этот документ, или мы о нем даже вспоминать не будем?

Квоты должны быть, но довольно часто Нацсовет выдвигает предупреждения к определенным телерадиокомпаниям из-за того, что большое количество контента начинается украинскими словами «Доброго дня», а затем подавляющая часть самой программы ведется на другом языке. Это недопустимо.

Поэтому вместе с Нацсоветом мы и будем заниматься наведением порядка в вопросах соблюдения языкового законодательства. Это важно, потому что это информационное поле. Я не хочу, чтобы мой ребенок с утра до вечера смотрел то, что разжигает вражду между людьми. Я — за качество украиноязычного контента, который соответствует цивилизационным нормам и действующему законодательству. Поэтому работы на 2021-й год будет предостаточно.

— Предлагаю кратко подвести итоги работы офиса Уполномоченного по защите государственного языка в 2020-м году. Кажется, что для вас он выдался непростым, но очень плодотворным?

— За почти полгода мы смогли не только набрать людей, начать работу Секретариата, но и открыть финансирование, предложить кандидатуры представителей уполномоченных, найти помещение, дать ответы на сотни обращений, поступивших на наш адрес, осуществить меры государственного контроля по десяткам жалоб, которые требовали немедленного реагирования.

И что самое главное — смогли воплотить в жизнь огромное количество нормативно-правовых документов на уровне Кабинета министров Украины, Верховной Рады Украины. Также нам удалось инициировать отмену решения местных советов о поддержке региональных языков, которые противоречат законодательству. Нами проведена очень мощная информационная кампания по имплементации 30-й статьи языкового законодательства в сфере обслуживания и в части предоставления информации и услуг на государственном языке, которая охватила миллионы граждан в Украине и других странах мира (в том числе на иностранных языках). У нас наконец работает официальный сайт, с помощью которого можно получить рекомендации Уполномоченного, а также сообщить о нарушении языкового законодательства. На этот год планируем также интегрироваться в Европейскую федерацию национальных языковых институтов (EFNIL), которая объединяет лучшие учреждения Европы.

В конце концов, у нас всех одна задача — защитить, развивать и сохранить государственный язык.

Любовь Базив, Укринформ