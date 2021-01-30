По итогам 2020 года по объемам перевалки лидерами являются пять морских портов. Один из них практически полностью зависит от Ахметова по грузам. БизесЦензор рассказывает, чьи компании работают в крупнейших портах.

Общие цифры

По данным Администрации морских портов Украины, 5 крупнейших морских портов обработали 145,9 млн т грузов. Это 91,8% от общих показателей обработки в морских портах Украины. Рейтинг выглядит следующим образом:

Порт "Южный" Николаевский Черноморский Одесский Мариупольский

Динамично увеличивает перевалку грузов морской порт Ольвия. В 2020 году он перевалил 3,9 млн т. Это на 26,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что известно о крупнейших портах

Владельцами всех портов является государство. Но фактически их контролируют крупные компании, от грузов которых зависят порты. БизнесЦензор рассказывает, какие крупные игроки работают в каждом порту.

Порт "Южный"

Грузооборот в 2020 году: 61,66 млн т обработанного груза (+ 14,5%).

Расположение: город Южное, Одесской области (Черное море, Малый Аджалыкский лиман).

Площадь акватории: 4820 га.

Глубина: 18,9 метров.

Грузы: универсальный порт, специализируется на перегрузке навалочных, генеральных, наливных, химических грузов и удобрений. В том числе руды, угля, металла, окатышей, карбамида, аммиака, метанола, зерна, пальмового масла, нефти и нефтепродуктов.

Краткая справка: основан в 1978 году. Незамерзающий глубоководный морской торговый порт. Единственный порт в Черноморско-Азовском бассейне, который в состоянии принимать суда грузоподъемностью более 200 тыс. тонн и максимальной осадкой 18,9 метров.

В порту расположены 29 причалов. 16 принадлежит частным портовым операторам, 13 – Администрации морских портов Украины (АМПУ).

На сегодня операторы порта обрабатывают треть от всего объема перерабатываемых грузов всеми морскими портами Украины.

Основные игроки в порту:

1) Группа Fedcominvest российского бизнесмена, проживающего в Монако Алексея Федорычева. В группу входят "ТИС-Минудобрения", "ТИС-Зерно", "ТИС-Руда", "ТИС-Уголь", "ТИС-Контейнерный терминал". Контроль над последним недавно получил один из крупнейших мировых портовых операторов DP World.

Среди акционеров группы терминалов ТИС также Андрей Ставницер, Олег Кутателадзе, Егор Гребенников и Елена Козьмина. Терминалы переваливают зерновые, масло, генеральные и навалочные грузы.

Ставницер – совладелец и CEO порта ТИС, зернового терминала MV Cargo, который также работает в порту "Южный". Кутателадзе – депутат Одесского облсовета 7 созыва, руководитель юридического отдела группы компаний "ТИС". Гребенников – совладелец порта ТИС, зернового терминала MV Cargo. Брат Андрея Ставницера.

2) Терминал "Бориваж", который переваливает зерновые грузы. Входит в группу "Приват" олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

3) Государство в лице ГП "МТП Южный" и "Одесского припортового завода". Предприятие переваливают железорудный концентрат, окатыши, уголь, минерально-строительные материалы, химические навалочные и наливные грузы.

4) "Олсидз Блэк Си" бизнесмена Вячеслава Петрище.

5) Международная компания "Дельта Вилмар СНГ" бизнесмена из Индии Дхруба Чаран Панда.

Николаевский морской торговый порт Грузооборот в 2020 году: 30,07 млн т (-10%). Расположение: город Николаев. С Черным морем порт соединяет Бугско-Днепровский лиманский канал. Площадь акватории: 323 га. И еще 69,3 га территории. Глубина: 11,2 м. Грузы: генеральные (металопродукция, лесоматериалы, передвижные технические средства), наливные и навалочные грузы (уголь, руды, чугун, окатыши, зерновы, нефть, масло). Краткая справка: основан в 1862 году. Навигация в порту длится круглый год. Основные игроки в порту: 1) Один из крупнейших агрохолдингов и экспортеров Украины "НИБУЛОН". Основатель и владелец – Алексей Вадатурский. 2) Одно из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе "Николаевский глиноземный завод" (у завода есть свой терминал). Владелец – бизнесмен, президент "РусАла" Олег Дерипаска. Ранее СБУ подозревала бизнесмена в уничтожении Запорожского алюминиевого комбината в интересах конкурентов из России. 3) "Стивидорная инвестиционная компания"" и "Южная Стивидоринг Компани Лимитед", которые входят в холдинг OREXIM. Официально холдинг принадлежит Юрию Буднику и Диане Малиновской. Неофициально холдинг контролирует экс-нардеп и бывший замдиректора департамента морского и речного транспорта Мининфраструктуры Борис Козырь. В порту также работают: украинское подразделение транснациональной компании Bunge Ltd. д

дочерняя структура китайской национальной корпорации COFCO (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation).

подразделение швейцарской трейдинговой компании Glencore International – "Эвери". Акционер и гендиректор Glencore International – Айван Глазенберг.

Черноморский морской торговый порт Грузооборот в 2020 году: 23,86 млн т (-8,8%). Расположение: город Черноморск, Одесская область (на берегах Сухого лимана). Площадь: 346 га. Глубина: 14,5 м. Грузы: высокомеханизированный универсальный порт. Специализируется на перевалке генеральных, наливных, насыпных и навалочных грузов. Краткая справка: основан в 1958 году. До 2016 года назывался Ильичёвский морской торговый порт. Через него Украина сотрудничает почти со 100 странами мира. Пропускная способность – 32 млн т. Основные игроки в порту: Один из крупнейших экспортеров подсолнечного масла – RISOIL. Владелец – Шота Хаджишвили. Терминал Risoil предоставляя свои услуги американской продовольственной компании Cargill, украинскому агрохолдингу Kernel Андрея Веревского, международной агропромышленной корпорации ADM и другим. У агрохолдинга Kernel в этом порту есть и свои терминалы: "Трансгрейнтерминал" и "Трансбалктерминал". Благодаря новому новом экспортному терминалу "Трансгрейнтерминал" в первом квартале 2021 финансового года "Кернел" увеличил перевалку на 56%. В будущем "Кернел" планирует объединить два терминала в единый механизм. Также в порту работают: зарегистрированная на Виргинских островах ООО "Гамма Транбан" одессита Бориса Эпштейна.

государственная компания ГП "МТП "Черноморск".

подразделение швейцарской Glencore International – "Ильичёвский зерновой терминал".

Одесский порт Грузооборот в 2020 году: 23,29 млн т (-8,1%). Расположение: Одесса, Одесская область. Площадь: 141 га. Глубина: 13 м. Грузы: нефтепродукты, газ, масла, контейнеры, цветные и черные металлы, руда, чугун, сахар-сырец, зерновые, скоропортящиеся грузы в таре, различные грузы в мешках, ящиках, пакетах, биг-бегах и укрупненные грузовые единицы, автотранспорт. Краткая справка: один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна. Пропускная способность порта составляет 50 млн т. В нем находится один из крупнейших в Европе пассажирских терминалов. Признан базовым круизным портом Украины. Основные игроки в порту: 1) "Бруклин-Киев" и "Бруклин-Киев Порт", которые принадлежат бизнесмену Юрию Губанкову. В 2017 его состояние оценивалось в $40 млн. Также Губанков вместе с олигархом Ринатом Ахметовым являются владельцами Ассоциации "Транспортный Союз". 2) "Приста-Ойл Украина", Зерновой перегрузочный комплекс "Инзерноэкспорт", "Металзюкрайн Корп ЛТД" и компания GNT Olimpex Holding Ltd, в которую входит терминал "Олимпекс Купе Интернешнл". Компании принадлежат украинскому бизнесмену Владимиру Науменко. 3) "Синтез Ойл", который входит в группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 4) Компания "Одесский портовой холодильник", который согласно Youcontrol имеет отношение к группе бизнесмена, миллиардера, нардепа 3, 4, 6-9 созывов, экс-министра по чрезвычайным ситуациям Украины Нестора Шуфрича. 5) Компания "Евротерминал", которая входит в Northington Holdings Ltd. Павла Лисицына. Также в порту работает "Контейнерный терминал Одесса", который входит в немецкий холдинг Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) и австро-немецкий стивидор "Новолог".

Мариупольский морской порт Грузооборот в 2020 году: 7,01 млн т (+8,1%). Расположение: Мариуполь, Донецкая область. Площадь: 74,4 га. Глубина: 8,6 м. Грузы: зерновые, подсолнечное масло, металлопродукция, продовольственные грузы, минерально-строительные материалы, грузы в паллетах и биг-бегах, уголь. Краткая справка: универсальный порт с максимальной пропускной способностью 17 млн.т в год. Порт способен принимать суда длиной до 240 м и осадкой не более 8 м. Сейчас в порту строят новый современный терминал для перевалки зерна. Его должны запустить к приему нового урожая 2021 года. Основные игроки в порту: 1) Государственная компания "Мариупольский морской торговый порт", которая входит в подчинение Мининфраструктуры. 2) Филиал крупного портового оператора Ascet Shipping. "Аскет Шиппинг" оказывает транспортно-экспедиторские услуги, в частности, агрохолдингу HarvEast. Этот холдинг входит в "СКМ" Рината Ахметова и "Смарт-Холдинг" Вадим Новинский. Основной грузовладелец порта – группа "Метинвест" Ахметова и Новинского. Доля металлопродукции в экспортных отгрузках Мариупольского порта достигает 74% поскольку он является одним из базовых портов для "Метинвеста". 3) Компании "СРЗ" и "Укртрансагро". "Укртрансагро" занимается перевалкой агропродукции. "СРЗ" – отгрузкой агро и металлопродукции. Компании входят в "Мариупольскую Инвестиционную Группу", владельцем которой указана Светлана Савчук. Согласно YouControl, "Мариупольская Инвестиционная Группа" ("МИГ") входит в группу "Азовмаш" Светланы Савчук и Тараса Полищука. Савчук – вдова бывшего депутата и экс-президента Азовмаша – Александра Савчука. Полищук – муж дочери Светланы и Александра Савчук. До 2021 года соучредителем и совладельцем "МИГ" числился также Олег Иванюшенко. Сейчас, согласно YouControl, он числиться исполнительным директором компании. Согласно сайту компании – исполнительным директором и соучредителем. Группа машиностроительных предприятий "Азовмаш" специализируется на выпуске оборудования для горно-металлургического комплекса, портовых кранов.

БизесЦензор, Элина Редих