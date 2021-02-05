У Ялті 4 лютого відбувся обшук у місцевої активістки Людвіки Пападопулу. Одночасно з цим силовики прийшли в московську квартиру Володимира Гарначука ‒ російського активіста, голови організації «Чистий берег. Крим» та модератора Facebook-групи «Дошка ганьби чиновників Криму». Як стало відомо Крим.Реалії, обидва візити російських силовиків відбулися в межах розслідування кримінальної справи про «наклеп у ЗМІ або в Інтернеті» (стаття 128.1 частина 2 Кримінального кодексу Росії). Подробиці ‒ у матеріалі.

О 7:40 ранку Володимир Гарначук отримав повідомлення про те, що в його квартирі в Москві спрацювала система сигналізації. За словами активіста, в цей час вдома нікого не було. Сусіди повідомили його, що біля квартири стояли близько десяти осіб, які назвалися співробітниками Слідчого комітету Росії.

Одночасно з цим співробітники кримського управління Слідкому провели обшук у ялтинської активістки Людвіки Пападопулу.

Як розповів Крим.Реалії її адвокат Олексій Ладін, російські силовики вилучили всю техніку, а також декілька флешок і компакт-дисків. Це підтвердила й сама активістка на своїй сторінці у Facebook.

Пізніше Пападопулу допитали в кримському управлінні Слідчого комітету Росії в Сімферополі. Там же в активістки та її адвоката взяли підписку про нерозголошення, тому розповісти про суть кримінальної справи ні вона, ні Ладін не змогли.

Стаття за пост