Вже у лютому цього року розпочати вакцинувати українців від COVID-19 неодноразово обіцяли в Міністерстві охорони здоров'я. У МОЗ заявляють: є підтвердження, що постачання вакцини в Україну розпочнеться вже у найближчі тижні. Але йдеться про партію препарату, яка лише частково задовольняє потреби країни. Відтак залишається невідомим достеменно, хто з українців і яку саме вакцину може отримати. Суперечки про якість вакцин від різних виробників тривають, їхній черговий раунд розгорнувся після публікації статті про ефективність російської вакцини «Спутнік V» у міжнародному медичному журналі The Lancet.

Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 мільйонів доз вакцин проти коронавірусної інфекції, постачання почнеться з лютого цього року. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час наради з президентом України Володимиром Зеленським, повідомила пресслужба Офісу президента.

Очільник МОЗ зазначив, що досягнуті домовленості про постачання вакцин, розроблених за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія). Отримане підтвердження реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та Crown Agents, розповіли в Офісі президента.

Але оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19, який передбачає впродовж 2021–2022 років охопити вакцинацією від нової коронавірусної інфекції щонайменше 50% населення України (або близько 20 мільйонів людей). Документ розробили фахівці Центру громадського здоров’я України разом з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ, повідомив виконувач обов’язків генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін.

Відтак 12 мільйонів доз, постачання яких вже підтверджене, для виконання плану МОЗ не вистачить. Потрібні додаткові джерела постачання препарату. Україна боротиметься за надання міжнародними партнерами підтвердженої вакцини проти коронавірусу, заявляв наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The New York Times, текст якого оприлюднили також на сайті глави держави. Він наголошував, що «тут питання передусім у якості вакцини», відтак Україні російська вакцина «Спутнік V» не потрібна.

«Звичайно, пояснити українському суспільству, чому, якщо Америка та Європа не дають тобі вакцину, ти не повинен брати її у Росії – будь-якій людині, яка помирає, пояснити це неможливо. Інша річ, що ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування. У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект. Більш того, я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо», – сказав Володимир Зеленський.

Натомість в Україні очікують на першу партію у 700 тисяч доз (загалом законтрактовано 1,9 млн доз – ред.) вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech. Нею почнуть вакцинувати людей з групи ризику. Про це повідомляє голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Проте, зауважує він, ця вакцина може бути зареєстрованою і використаною в Україні лише після її реєстрації в одній з країн із сильною регуляторною політикою (країни ЄС, США, Швейцарія). Крім того, мають бути оприлюднені результати третьої фази клінічних досліджень вакцини. Поряд із тим в українському Міністерстві охорони здоров'я неодноразово заявляли, що вакцина повинна мати ефективність щонайменше 70%.

CoronaVac у третій фазі клінічних досліджень показала свою ефективність. Про це, згідно з повідомленням китайського державного агентства «Сіньхуа», заявив голова правління і головний виконавчий директор Sinovac Biotech Інь Вейдун. Він зазначив, що третя фаза клінічних випробувань вакцини проходила переважно в Бразилії, Індонезії та Туреччині, і різні результати у різних країнах – це нормально.

За словами голови правління Sinovac Biotech, результати клінічних випробувань у Туреччині показали, що ефективність вакцини CoronaVac становить 91,25%, в Індонезії – 65,3%, а у Бразилії загальний показник ефективності становив 50,38%.

The Lancet і російська вакцина

Тим часом з'явилися результати третьої фази випробувань російської вакцини «Спутнік V». Вони були оприлюднені у міжнародному медичному журналі The Lancet.

Проміжний аналіз результатів третьої фази випробувань «Спутніка V» виявив, що ця вакцина на 91,6% ефективна проти симптоматичного COVID-19 та дієва при захворюванні у важкій та середній формі. Це приблизно можна порівняти із захистом, який на сьогодні забезпечують провідні вакцини західного виробництва.

Ще до оприлюднення цих результатів харківська фармацевтична компанія «Біолік» заявила, що подала на реєстрацію в Україні російську вакцину «Спутнік V». Якщо в Росії закуповувати лише сировину, а безпосереднє виробництво здійснювати в Україні, це убезпечить від можливого підступу країни-агресора і дозволить якнайдешевше забезпечити вакциною українців. Про це у коментарі Радіо Свобода говорить колишній міністр охорони здоров’я України Олег Мусій.

«Питання в тому, щоб Росія не зробила диверсії, поставивши якусь вакцину, що викличе небажані наслідки. Тут є великий ризик, щоб країною-агресором це не було використано як біологічна зброя. Саме тому через українське виробництво це виглядало би прийнятним і безпечним. Я вважаю, що було би припустим, якщо сировина, з якої вироблялася би вакцина в Україні, мала би російське походження. Як і багато чого в Україні російського походження або з російської сировини використовується.

Журнал The Lancet будь-які статті не друкує. І якщо це допоможе врятувати велику кількість людей, вакцина буде якісною і дешевою, то я тут великих проблем не бачу. Тут треба менше домішувати політику до питання збереження життів», – наголошує Мусій.

Втім, реєструвати та виробляти розроблену в Росії вакцину тепер не дозволяє закон. 19 січня 2021 року Верховна Рада внесла зміни до закону «Про лікарські засоби» саме в частині державної реєстрації таких засобів. Змінами законодавці заборонили порядок екстреної реєстрації засобів, розроблених державою-агресором. Це у коментарі Радіо Свобода пояснив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

«Вони мали право на таку публікацію і це зробили. Чи це означає, що вона буде зареєстрована в Україні? Ні! Не буде зареєстрована в Україні. Бо є зміни до закону України «Про лікарські засоби» – і там є пункт, де написано, що може бути зареєстрований препарат, якщо «не був розроблений у державі, визнаній в установленому порядку державою-агресором». Для того, щоб виробляти таку вакцину в Україні, вона має бути зареєстрована. А, згідно із законом, вона зареєстрована не може бути, оскільки розроблена в Росії. Крім того, гадаю, слід ще почекати, якийсь час. Можливо, будуть ще критичні зауваження до цієї публікації», – зазначає Лапій.

Між наукою і політикою

The Lancet – професійне видання з високою репутацією, якому довіряють науковці. Відтак можна дійти висновку, що російська вакцина існує і є ефективною, каже у коментарі Радіо Свобода доктор фізико-математичних наук, біофізик, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України Семен Єсилевський. Втім, на думку науковця, попри усі можливі вигоди використання вакцини, розробленої в Росії, в ситуації війни переважають політичні аргументи.

«Проблеми у тому, що треба дивитися на процес створення цієї російської вакцини не лише за однією цією переможною статтею. Але треба дивитися на весь процес створення, що почався ще навесні. Весь цей процес проходив за умов дуже масованого політичного тиску, використання Росією вакцини як геополітичної зброї. Сама Росія цього не спростовувала і не приховувала. Тобто ця вакцина позиціонувалася як така собі месіанська певна ідея, що «Росія врятує світ від коронавірусу». Це дуже активно просувалося, в тому числі в Україні, це супроводжувалося, зокрема, вкиданням фейків.

Україна не може використовувати «Спутнік V» з політичної точки зору. Неможливо використовувати для масової вакцинації препарат, розроблений в країні, що чинить агресію проти України. Цей політичний момент, як на мене, роз’яснення не потребує», – наголошує Єсилевський.

Тим часом усі вакцини проти COVID-19, наявні на світовому ринку, не пройшли усіх стадій випробувань, адже на четверту потрібні роки, препарати реєструються і допускаються до використання в екстреному режимі, зазначає у коментарі Радіо Свобода президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктор Сердюк. Відтак, на його думку, державі варто було би потурбуватися про підвищення довіри населення до вакцинації, заради чого запровадити державне страхування на випадок небажаних наслідків використання вакцини.

«Що робити, коли російська вакцина безпечна і якісна – питання колосально тяжке і важливе. The Lancet – це журнал «номер один» який формує думку медичної спільноти. Але будь-які ліки можуть мати побічні ефекти. Тобто, що робити, коли буде завдано медичної шкоди? Як на мене, єдине рішення – страхування державою. І тут не так важливо, на які суми, як жест з боку держави. Можуть страхувати також виробники, які хочуть, щоб вакцина застосовувалася як підтвердження гарантій безпеки», – пропонує Сердюк.

Щеплення від COVID-19 в Україні може початися в районі 15 лютого або пізніше. Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, орієнтовно у ці дати до України можуть привезти перші вакцини. При цьому він не відповів на запитання, якою саме вакциною почнуть щеплювати українців від коронавірусу.

Міністерство охорони здоров’я України планує завершити кампанію з вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 до кінця цього року.

Дмитро Баркар, Радіо Свобода