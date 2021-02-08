Історія виноробні Beykush winery біля Очакова — це історія здійснення неможливого. Засновнику Євгену Шнейдерісу вдалося виростити в Україні іспанський сорт альбаріньйо, італійський тімарассо та поставити своє вино на полицю магазину Hedonism Wines у Лондоні. Євген поділився своїми принципами у рубриці «Правила українських виноробів».

Євген Шнейдеріс

Вік: 48 років.

Освіта (професія): вища, інженер.

Основний бізнес: підприємець.

Площа виноградника: 11 га.

Обсяг виробництва: 30000 пляшок на рік.

Я не можу жити без нових авантюр.

Найважче мені миритись з відсутністю здорового глузду, коли стикаюсь з цим.

Головна цінність у житті — це час. Його за жодні гроші не купиш.

Якби мав шанс почати все спочатку, то вивчив би мови та частіше подорожував.

Мій душевний стан зараз схожий на… Дякую за питання, але я в нормі.

Моя «суперсила» — це знання, що не в суперсилі справа.

Немає ніякого «ніколи» — у цьому світі можливо все.

Якби мені до кінця життя довелось пити одне вино, то це був би витриманий рислінг з Пфальцу або якесь добре червоне вино з Рібера дель Дуеро. Втім наші «Кара Кермен» та «Яфе Нагар» — теж гарний вибір.

У вині головне те, з ким ділити його за столом.

Якби мені дали $1 000 000, я б зробив гарну вечірку. Наприклад, концерт Pink Floyd.

Найдивніший комплімент, який давали моїм винам — коли назвали наші «Арбіна» та «Кара Кермен» найкращими українськими винами.

Найбільш недооцінене вино — українське вино.

Найдивнішим вином у моєму житті було грузинське «ультранатуральне» ркацителі зі смаком розсолу, але це було дуже смачно. Ще мене здивувало Artadi El Pison.

Для винороба успіх — це 100 балів по Паркеру.

Щастя для мене — коли в родині все гаразд, у мене є нові пригоди і немає поганих новин.

Мій герой у світовій історії — це барон Едмон де Ротшильд.

У реальному житті є персонажі, які мені цікаві. Але намагаюся нікого не героїзувати, щоб потім не розчаровуватися.

Якби моє життя було фільмом, то це була б картина про сімейні цінності. Думаю, що це був би серіал «Дієта з Санта-Кларіти» або якась французька комедія з Дені Буном.

Якби мені дали необмежені повноваження та ресурси, щоб розвинути в Україні виноробство, то я б скасував акциз для вин, зробив вино харчовим продуктом, спростив звітність, розгорнув промокампанію бренду «Українське вино». Робив би все, щоб пояснити українцям, що «наше» — це круто.

Артем Кузьменчук, Posteat