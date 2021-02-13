Куда пойти влюбленным в главный романтический праздник — День святого Валентина? Предлагаем вам небольшой обзор мест в Украине, где сбываются желания!

Почти в каждом уголке страны есть особенные романтические места, где можно загадать желание о любви. Рассказываем, где просить счастья в День всех влюбленных.

Одесса, Тещин мост и не только

В этом южном городе сразу несколько мест для загадывания любовных желаний. Дерево любви в Городском саду, Воронцовский бельведер, спуск Кангуна за памятником де Рибасу(влюбленные должны говорить друг другу ласковые слова каждый раз, когда ступают на ступеньку лестницы). И конечно, знаменитый Тещин мост и расположенная рядом композиция «Влюбленное сердце». Алгоритм действий таков: влюбленным парам повесить замок на «Влюбленное сердце», а одиноким девушкам загадать желание у Камня любви в нише у Дворца бракосочетаний.

Чернигов, островок между 11-й и 12-й пушками на Валу

По преданию, в этом месте древнего Чернигова находилась церковь, а потому место здесь намоленное с очень сильной энергетикой. Влюбленные пары приходят сюда, чтобы поклясться друг другу в верности, а те, кто ждет любви, — попросить у судьбы счастья в личной жизни. Стоя на островке между 11-й и 12-й пушкой, ближе к деревянной лестнице, загадайте заветное желание — и оно непременно сбудется!

Киев, Мост влюбленных

Мост влюбленных, соединяющий Городской сад и Крещатый парк, — традиционное место паломничества влюбленных пар. Перила этого мостика буквально увешаны замками любви — каждая пара старается оставить здесь свой замок, чтобы укрепить свои чувства. Поцеловаться, повесить на мосту свой личный замочек, а ключ от замка выбросить в Днепр — таков ритуал загадывания желаний.

А еще несколько лет назад недалеко от моста был открыт памятник Луиджи и Мокрине(пара познакомилась во время войны, но вместе быть не смогла, и шанс встретиться они получили лишь через 60 лет — момент их встречи и увековечили в металле), который считают символом долговечности любви. Обязательно сделайте фото на фоне памятника — и пусть ваша любовь будет такой же долгой!

Николаев, памятник невесте

Еще в XVIII веке Николаев завоевал репутацию города невест, после того как по приказу князя Потемкина сюда массово свозили невест для работавших на верфи моряков, военных и мастеровых. Возможно, именно потому возле загса установлена скульптура девушки-невесты, которая ждет свою любовь. Что делать, чтобы желание о любви сбылось? Одиноким девушкам, мечтающим о замужестве, — потереть фату невесты, а влюбленным парам — сделать снимок на фоне.

Тернополь, Остров любви

Посредине Тернопольского озера находится одно из самых романтичных мест Украины — Остров любви. Добраться на остров можно по мостику(а если озеро замерзает, то по льду). Среди горожан существует поверье: если парень сделает предложение на острове, то семья будет крепкой.

Существует красивая традиция: влюбленные должны поцеловаться в Беседке поцелуев и всмотреться в гладь воды — по легенде, в ней можно увидеть свое совместное будущее…

Диана Балынская, Новое время