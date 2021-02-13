Як почали 2021 рік авіаперевізники, що працюють в Україні, чи не будуть вони згортати тут свою діяльність, коли відновиться галузь і хто до цього "доживе".

На початку пандемії коронавірусу майже всі світові галузеві організації та перевізники прогнозували, що після зняття карантинних обмежень авіація швидко відновиться. Згодом стало зрозуміло, що вони помилилися.

За результатами аналізу Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), загальна втрата доходу світової авіагалузі у 2020 році становила близько 400 млрд дол.

Більшість аналітиків звертають увагу на втрати авіакомпаній, однак страждають не тільки вони. Йдеться і про виробників повітряних суден, технічні компанії, аеропорти, операторів аеронавігації.

Якими були результати діяльності українських авіакомпаній у 2020 році, чого перевізники очікують у 2021 році, коли галузь повністю відновиться і хто до цього "доживе"?

Sky UP: часткове приземлення

Кількість перельотів бюджетної української авіакомпанії Sky UP у карантинному році впала майже на третину. У 2020 році перевізник виконав 8 745 рейсів, у 2019 році – 12 198 рейсів. Падіння становило 28%.

Це при тому, що у 2019 році компанія мала п'ять літаків, а у 2020 році – одинадцять. Тобто можливості для перевезень зросли більш ніж удвічі.

Зменшення виконаних рейсів позначилося на кількості перевезених компанією пасажирів: 1,3 млн проти 1,7 млн у 2019 році.

"На 2020 рік ми планували щонайменше подвоїти пасажиропотік. У результаті ми не виконали заплановане навіть на половину", – повідомив ЕП СЕО Sky Up Дмитро Сєроухов.

Як це вплинуло на фінансові результати перевізника, у компанії не кажуть. "Ми не готові озвучити фінансові показники. Завершили 2020 рік з обсягами, дуже далекими від тих, на які розраховували в рамках стратегії надзвичайно динамічного розвитку компанії. Наша діяльність, як і більшості пасажирських авіакомпаній, заблокована", – додав Сєроухов.

МАУ: чим вище літаєш, тим гучніше падаєш

Порівняно з найбільшим авіаперевізником країни Sky UP відбулася легким переляком.

У 2020 році порівняно з попереднім кількість пасажирів, перевезених компанією Міжнародні авіалінії України (МАУ), упала більші ніж у чотири рази – з 8 млн до 1,8 млн. Авіаційний парк компанії налічує 35 літаків.

На 72% знизилася кількість перельотів. За рік МАУ здійснила близько 17 тис регулярних та код-шерингових рейсів. Правда, ця цифра не враховує чартерні рейси, число яких, як запевняють у компанії, залишилося на докарантинному рівні.

"МАУ перебуває на етапі підбиття фінансових підсумків 2020 року, звіту перед акціонерами та лізингодавцями щодо виконання бюджету та бізнес-плану компанії. На даний момент можна оперувати тільки цифрою, яка раніше була озвучена як плановий фінансовий збиток, – 60 мільйонів доларів", – заявив ЕП президент компанії Євген Дихне.

Лоукостери: небо зачинене до квітня

На українському ринку працюють два потужні європейські лоукостери – Ryanair та Wizz Air. Враховуючи масштаби цих компаній (флот становить 273 та 120 літаків відповідно), наслідки пандемії для них були більшими.

У травні Ryanair оголосив про плани скоротити близько 3 тис працівників (у 2017 році в компанії працювало 12 438 осіб) та закрити частину авіаційних баз по всій Європі до "відновлення трафіку".

"Звичайно, ми зазнаємо втрат, але менших, ніж традиційні перевізники. У кінці березня ми мали відмінну ліквідність на рівні 1,5 млрд євро, що є одним з найкращих показників серед авіаперевізників.

Крім того, ми отримали підтвердження пільгового кредиту від Банку Англії на 300 млн фунтів стерлінгів.

Щоб продовжити працювати, нам, на відміну від великої кількості компаній, не потрібна жодна підтримка з боку уряду", – так у травні стверджував головний комерційний директор Wizz Air Джордж Міхалопулос.

Обмеження щодо подорожей призвели до скорочення бронювань, через що лоукостери змушені були переглянути зимовий розклад польотів. У жовтні Ryanair повідомив, що в листопаді-березні виконуватиме лише 40% рейсів порівняно з аналогічним періодом 2019-2020 років.

Компанії зупинили регулярні перельоти з України до кінця березня. Wizz Air скасував сім напрямків. З початку лютого він планував відновити рейси з Києва до Риги, Зальцбурга та Абу-Дабі.

Ryanair продовжує літати з Києва лише за трьома маршрутами з тридцяти: Відень, Берлін і Валенсія. З лютого відновлюються рейси до Кракова, Познані, Мадрида, Лондона та Манчестера.

На початку лютого агентство Reuters повідомило, що Ryanair оцінює втрати від фінансового року, який завершується 31 березня, 850-950 млн євро. Це вп'ятеро більше за збитки часів кризи 2008-2009 років.

Аеропорт "Бориспіль": пасажири – мінус, вантажі – плюс

Скорочення авіаперельотів позначилося на кількості обслуговувань пасажирів на землі. За 2020 рік, включаючи потужні докарантинні січень та лютий, найбільший аеропорт країни обслужив 5,16 млн пасажирів, що на 66% менше, ніж у 2019 році.

При цьому в "Борисполі" майже повністю зник трансферний пасажиропотік, він становив лише 14% від показника 2019 року.

У 2020 році було виконано 47 тис рейсів або 42% від показника 2019 року. Регулярними рейсами було перевезено 3,1 млн пасажирів (-73%), нерегулярними – 1,98 млн (-46%).

На фоні зменшення кількості пасажирських рейсів "Бориспіль" зафіксував збільшення кількості вантажних. За 2020 рік аеропорт обслужив 1 653 вантажні рейси проти 1 095 рейсів у 2019 році.

"Хоча карантин майже не поширювався на вантажі та пошту, переважна їх частина мала б доставлятися звичайними пасажирськими рейсами, а їх здебільшого не було. Отже, падіння обсягів перевезень вантажів та пошти у 2020 році становило 18%", – повідомили ЕП представники аеропорту.

Фінансові результати "Борисполя" не розкриваються. У перші місяці введення карантину його представники заявляли, що у 2020 році аеропорт отримає збитки, оцінити масштаб яких планувалося після відновлення польотів.

Власником "Борисполя" є держава, керує підприємством Міністерство інфраструктури.

Плани на 2021 рік – оптимістичні

У Sky Up розраховують на поступове відкриття кордонів із середини року, тому на літо готують масштабну програму.

"Як і раніше, у категорії міжнародних перельотів активно розвиваємо європейські напрямки. Завдяки пандемії дещо оновили загальну концепцію. Головна ідея полягає в тому, щоб пасажирам було зручніше планувати подорож не в одне нове місто обраної країни", – повідомив Сєроухов.

Компанія запланувала регулярні авіарейси за 20 напрямками: Франція, Італія, Греція, Чехія, Грузія, Іспанія, Болгарія, Кіпр, Вірменія, Албанія, Туреччина, Ізраїль, Португалія, Словаччина, Польща, Німеччина, Данія, Йорданія, Швеція, Сербія і Нідерланди.

"За цими напрямками поступово готуємося відкривати понад 60 маршрутів з Києва та регіонів", – наголосив Сєроухов.

МАУ теж планує влітку поступово відновлювати мережу маршрутів. Зокрема, готується запустити рейси за 43 міжнародними та сімома внутрішніми маршрутами.

Дихне відзначає, що світові тренди авіагалузі не повною мірою реалізуються в Україні, оскільки українці перебувають майже в повній туристичній ізоляції не тільки від європейського співтовариства, а й від східних країн.

"МАУ має транзитну модель оперування з хабом у "Борисполі", тому ми меншою мірою залежимо від цих обмежень. Близько 50% наших пасажирів – іноземці.

Велика частина з них не потрапляє на територію України, користуючись трансферною зоною аеропорту для пересадки. Водночас, пасажири point to point на регулярних рейсах з вильотом з України будуть відновлюватися вкрай повільно", – наголосив Дихне.

Відновлення три роки чекати

Галузь авіаперевезень уже не буде такою, як до спалаху коронавірусу. Щоб адаптуватися до нових реалій, перевізники переформатують бізнес-моделі, запровадять інноваційні підходи та змінять технології.

За словами Дихне, підрахунки аналітиків показують невтішні результати.

"У тих країнах, де авіаторів почують і не залишать наодинці з проблемами, пасажиропотік рано чи пізно відновиться до рівня 2019 року, що допоможе відновитися економіці", – заявив президент МАУ.

Він припускає, що середній європейський "докарантинний" пасажиропотік може бути досягнутий не раніше 2024 року.

"На жаль, Україна в цьому процесі поза світовим трендом. Українська авіагалузь залишена на самоті із своїми проблемами. Це означає, що відновлення прийде в Україну із запізненням і "доживуть" до нього не всі", – додав Дихне.

Представники аеропорту "Бориспіль" з ним солідарні. За їхніми словами, попри масштабну державну підтримку, надану багатьма країнами їх авіакомпаніям та аеропортам, відновлення до показників 2019 року триватиме до 2024 року.

"Наші розрахунки дають змогу сподіватися, що пасажиропотік за 2021 рік вийде на 40-50% від показника 2019 року. Але залежно від розвитку ситуації наш прогноз може потребувати перегляду", – повідомили в найбільшому аеропорті України.

Сєроухов переконаний, що на відновлення доепідемічних показників авіаперевезень та пасажиропотоку знадобиться щонайменше кілька років, а оприлюднювати жорсткі цифри неефективно, бо ситуація динамічно змінюється.

"Для відновлення ринку важливо, щоб усі гравці об'єднали зусилля і намагалися вибудовувати своє майбутнє в спільній парадигмі. На мій погляд, вона така: подорожі більше ніколи не будуть такими, як колись", – наголосив він.

Економічна Правда