Руководитель главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области Олег Калнаус личность в регионе легендарная. Одиозный чиновник причастный к нескольким коррупционным скандалам, был уволен с должности начальника. Но.., обо всем и по порядку.



О богатстве простого николаевского чиновника ходят слухи, некоторые из них подтверждаются фактами. В частности, известно о 162 га земли в приморских районах Николаевщины, о люксовом авто Toyota Land Cruiser 200, и о коттедже на Кинбурской косе.



Справедливости ради, отметим, что и другие экс-чиновники данного управления области находясь во служении, также смогли себе обеспечить хорошее и безбедного существование.

Но вернемся к Олегу Калнаусу. В этом году исполняется пять лет, как правоохранительные органы раскрыли "ветеринарную схему", по большей части состоящей из чиновников области.

По версии следствия, чиновники во главе с Калнаусом, занимались махинациями перемещение скота через госграницу, манипуляциями с таможенными ставками, фальсификацией документов строгой отчетности, наконец, в банальном взяточничестве. У них выявили большое наличие денег в конвертах, на которых были указаны фамилии конкретных получателей взяток, а также боеприпасы. Так сказать "вишенкой на торте", было то, что подследственные пытались скрыть вспышку африканской чумы свиней и сдать зараженные туши в колбасный цех.

Еще три с половиной года назад это дело было полностью расследовано, но до сих пор не рассмотрено в суде. Подследственные ловко изворачивались и щедро "засевали" взятками, лишь бы не оказаться на нарах.

В 2017 году произошел просто анекдотичный случай. Один из подследственных, этнический азербайджанец, заявил, что для ознакомления с делом ему нужен переводчик с украинского на азербайджанский. Такой "финт" фигуранта обошелся госбюджету по данным разных источников от 600 тыс. до 4 млн грн.

Но вернемся к нашему "герою", руководителю главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области Олегу Калнаусу. Будучи уроженцем Херсонской обл. он устраивал на работу своих земляков с сомнительной репутацией. Коррупция в Николаевской области расцветала во всей красе. Данью облагались рынки, крышевались "черные" скотобойни. Общественность об этом просто гудела и уж точно об этом знали правоохранительные органы.

И вот только 11 декабря 2019 года, произошло чудо. Калнауса наконец-то уволили с занимаемой должности, но не как взяточника и коррупционера, а как не прошедшего ежегодное оценивание. Был объявлен конкурс на замещение вакантной должности и вот тебе второе чудо - наш фигурант подал заявку на участие и даже прошел собеседование.

Параллельно, дабы подстраховаться, Олег Робертович оформил себе больничный задним числом. Именно так от отпетлял от содержания в СИЗО "залег на больничку".

Калнаус занял позу обиженного и подал заявление в суд, требуя восстановление в должности на основании… своей болезни. Поверить в этот идиотизм сложно, но… возможно.

Сегодня существует реальная опасность, что прежний творец коррупционных схем опять обретет влияние на госорган.

17 февраля в Николаевском окружном административном суде состоится слушанье по иску Олега Калнауса о восстановлении его в должности. Судя по имеющимся у него ресурсам, он может заплатить за все и всем, и решение суда будет в его пользу.

Вопрос, сколько еще этот чинуша будет "рулить" на "своих темах"? Вариантов тут два: или новое руководство службы сумеет разорвать данную порочную коррупционную схему Калнауса, или с его подачи пойдет опять унылое "решалово".

Багнет