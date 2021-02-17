Протести в М’янмі є найбільшими в країні за 10 років. 1 лютого стало відомо, що військові здійснили переворот, затримавши фактичну лідерку країни та президента

Протести в М’янмі є найбільшими в країні за останні 10 років. 1 лютого стало відомо, що військові М’янми здійснили переворот, затримавши фактичну лідерку країни Аун Сан Су Чжі та президента Він М’їна. Військове керівництво М’янми пояснює захоплення влади в країні шахрайствами на виборах. Водночас вони заперечують здійснення державного перевороту.

Солдат виходить із військової машини біля будівлі Центрального банку М'янми під час акції протесту проти військового перевороту. Янгон, М'янма, 15 лютого 2021 року

Інженери тримають плакати із зображенням затриманої лідерки М'янми Аун Сан Су Чжі під час маршу протесту проти військового перевороту. Мандалаї, М'янма, 15 лютого 2021 року

Протестувальники тримають плакати із зображенням затриманої лідерки М'янми Аун Сан Су Чжі і вимагають її звільнення під час демонстрації проти військового перевороту перед посольством США в Янгоні, 16 лютого 2021 року

Поліція охороняє перекриту дорогу біля мерії Янгона (праворуч) і пагоди Сулі (в центрі). Янгон, 16 лютого 2021 року

Протестувальники тримають плакати із зображенням затриманої лідерки М'янми Аун Сан Су Чжі і вимагають її звільнення під час демонстрації проти військового перевороту перед посольством США в Янгоні, М'янма, 16 лютого 2021 року

Поліція затримує чоловіка під час розгону демонстрантів, які беруть участь у мітингу проти військового перевороту перед будівлею Економічного банку М'янми в Мандалаї, М'янма, 15 лютого 2021 року

Демонстранти тримають плакати під час акції протесту проти військового перевороту перед посольством США в Янгоні, М'янма, 16 лютого 2021 року

Військовослужбовці будують барикаду біля будівлі Центрального банку М'янми під час протесту проти військового перевороту. Янгон, М'янма, 15 лютого 2021 року

Військовослужбовець дивиться на банер із написом «Ми не хочемо військової влади», який прикріплений до військової машини неподалік будівлі Центрального банку М'янми під час акції протесту проти військового перевороту. Янгон, М'янма, 15 лютого 2021 року

Жінка махає рукою, стоячи поруч із солдатами біля будівлі Центрального банку М'янми під час акції протесту проти військового перевороту. Янгон, М'янма, 15 лютого 2021 року

Солдати стоять біля будівлі Центрального банку М'янми під час акції протесту проти військового перевороту. Янгон, М'янма, 15 лютого 2021 року

Солдат на бронетранспортері в Найп'їдо, М'янма, 15 лютого 2021 року

Демонстранти тримають плакати із зображенням Аун Сан Су Чжі під час акції протесту в Найп'їдо, М'янма, 15 лютого 2021 року

Радіо Свобода